Apple investe un miliardo di euro nel Silicon Design Center di Monaco

Nel 2021 Apple ha annunciato un investimento di un miliardo di euro per creare il centro di ricerca e sviluppo Silicon Design Center a Monaco: ora il colosso di Cupertino annuncia un ulteriore investimento di 1 miliardo di euro nell’arco di sei anni per espandere atività e laboratori collocati nella zona centrale della capitale della Bavaria.

Apple afferma che l’investimento si muoverà nella direzione della progettazione e della costruzione di una “piazza di ricerca all’avanguardia” a Seidlstrasse, dove i team di ricerca e sviluppo di Apple potranno “unirsi in modi nuovi, migliorando la collaborazione e l’innovazione”.

Così ha commentato la mossa Johny Srouji, vicepresidente senior di Hardware Technologies di Apple:

I nostri team di ricerca e sviluppo a Monaco di Baviera sono fondamentali per i nostri sforzi nello sviluppare prodotti che offrono maggiori prestazioni, efficienza e risparmio energetico. L’espansione del nostro European Silicon Design Center consentirà una collaborazione ancora più stretta tra i nostri oltre 2.000 ingegneri in Baviera che lavorano su innovazioni rivoluzionarie, tra cui progetti personalizzati in silicio, chip di gestione dell’alimentazione e future tecnologie wireless

Oltre alla nuova struttura in Seidlstrasse di Apple, i team occuperanno diversi spazi di ricerca e sviluppo aggiuntivi a Denisstrasse e Marsstrasse come parte dell’espansione del Silicon Design Center. I tre nuovi siti si trovano dall’altra parte della strada rispetto a quella di ricerca e sviluppo di Apple posizionata a Karlstrasse. Insieme ai siti di ingegneria di Arnulfstrasse e Hackerbrücke, le nuove strutture formano l’European Silicon Design Center di Apple, situato in posizione centrale nel quartiere Maxvorstadt di Monaco.

Apple afferma di aver speso oltre 18 miliardi di euro con più di 800 aziende tedesche, sostenendo la creazione di posti di lavoro, lo sviluppo della comunità e le opportunità di forza lavoro in tutto il paese negli ultimi cinque anni. Tutte le foto in questo articolo sono di Apple

“I nostri team di ingegneri di Monaco sono all’avanguardia nell’innovazione, aiutando a immaginare nuove tecnologie al centro dei prodotti che realizziamo” dichiara il CEO di Apple Tim Cook. “Apple è a Monaco da più di 40 anni e non siamo mai stati più entusiasti di ciò che il futuro riserva qui”.

