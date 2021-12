Offerte Amazon 1 dicembre fino al 77% su Apple, Sennheiser, WD, Acer, Spigen, SanDisk, Crucial

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple iPhone 13 (512 GB) – Mezzanotte In offerta a 1206,00 € – invece di 1289,00 €

sconto 6% – fino al scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (512GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 1264,56 € – invece di 1264,56 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 Pro (512GB) – Grafite In offerta a 1539,00 € – invece di 1539,00 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Sennheiser Cuffie wireless HD 450SE con Alexa, Bluetooth 5.0 e cancellazione attiva del rumore [Amazon Exclusive], Nero In offerta a 101,12 € – invece di 199,00 €

sconto 49% – fino al scadenza sconosciuta

Acer Nitro XV280Kbmiiprx Monitor Gaming FreeSync, 28″, Display IPS 4K UHD, 60 Hz, 4 ms, HDMI 2.0, DP 1.2, Lum 300 cd/m2, Speaker Integrati, Cavi HDMI Incluso In offerta a 249,00 € – invece di 379,00 €

sconto 34% – fino al scadenza sconosciuta

Spigen Caricatore USB C 65W PD 3.0 GaN Tech Caricabatterie Tipo C alimentatore di rete 60W ricarica per 2 porte caricatore rapido compatibile con MacBook Pro Air iPad Laptop iPhone Galaxy Pixel In offerta a 31,99 € – invece di 39,99 €

sconto 20% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 160 / 90 MB/sec, Classe 10, UHH-I, U3, V30 In offerta a 25,99 € – invece di 65,99 €

sconto 61% – fino al scadenza sconosciuta

Sony WF-1000XM4 – Auricolari True Wireless con HD Noise Cancelling, Compatibili con Google Assistant, Amazon Alexa, Microfono Integrato per chiamate, Batteria fino a 24 ore (Nero) In offerta a 239,00 € – invece di 280,00 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Crucial P2 CT1000P2SSD8 SSD Interno, 1TB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2 In offerta a 85,90 € – invece di 122,45 €

sconto 30% – fino al scadenza sconosciuta

Sennheiser 5 Chat Cuffia a Filo per PC, 1 x ingresso jack 3.5 mm, Nero In offerta a 14,99 € – invece di 19,90 €

sconto 25% – fino al scadenza sconosciuta

Logitech M171 Mouse Wireless, 2.4 GHz con Mini Ricevitore USB, Rilevamento Ottico, Durata Batteria Fino a 12 Mesi, Mouse Ambidestro per PC/Mac/Laptop, Nero In offerta a 9,98 € – invece di 13,49 €

sconto 26% – fino al scadenza sconosciuta

Kingston DataTraveler 100 G3-DT100G3/64GB USB 3.0, PenDrive, 64 GB, 1 Pezzo, Nero In offerta a 8,75 € – invece di 9,99 €

sconto 12% – fino al scadenza sconosciuta

Lampada da scrivania a LED, lampada da scrivania VEHHE per la cura degli occhi con morsetto e funzione di memoria, 3 modalità di colore 10 livelli di luminosità regolabili [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 18,35 € – invece di 35,99 €

sconto 49% – fino al scadenza sconosciuta

5x Profili da 2 metri (10mt) in Alluminio grigio per Strisce LED Schermatura Opaca ingombro max striscia led 12.4mm – 17.4 x 7 In offerta a 24,99 € – invece di 24,99 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Benma Lampade solari da esterni, luci solari, Lampade da parete per esterni, luci solari da giardino con sensore di movimento, angolo di illuminazione 120°, 5 m, [Classe energetica A+++] [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 21,84 € – invece di 22,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

LifeProof per Apple iPhone 12 mini, Custodia resistente a cadute in plastica riciclata proveniente da oceani, gamma Wake, Nero In offerta a 6,90 € – invece di 29,99 €

sconto 77% – fino al 21 dic 21

OtterBox Kit per LA Pulizia di DISPOSITIVI MOBILI – Rosa In offerta a 6,90 € – invece di 12,99 €

sconto 47% – fino al 21 dic 21

Canon P1-DTSC Calcolatrice, Grigio In offerta a 29,90 € – invece di 39,90 €

sconto 25% – fino al 20 dic 21

Emporia SIMPLICITY – Telefono Cellulare, Display 2″ a colori, Tasti Grandi, Tasto SOS, Basetta di ricarica, M4/T4 compatibile con gli apparecchi acustici, Bluetooth, Black (Italia) In offerta a 44,99 € – invece di 59,99 €

sconto 25% – fino al 10 dic 21

Emporia ONE – Telefono Cellulare 2G, Display 2.4″ a colori, Tasti Grandi, Tasto SOS, Basetta di ricarica, Fotocamera, Bluetooth, Space Grey (Italia) In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino al 10 dic 21

Emporia ONE – Telefono Cellulare 2G, Display 2.4″ a colori, Tasti Grandi, Tasto SOS, Basetta di ricarica, Fotocamera, Bluetooth, Black/Red (Italia) In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino al 10 dic 21

Rockjam Schermo Intero Kit di Chitarra Basso Eccellente con Amplificatore per Chitarra Borsa e Accessori Sunburst Accordatore per Chitarra Chitarra Stand Chitarra In offerta a 122,99 € – invece di 149,99 €

sconto 18% – fino al 10 dic 21

Martin Smith Chitarra acustica con corde, plettri e tracolla per chitarra,Blu In offerta a 39,95 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino al 10 dic 21

PIQUADRO 0, BORSELLOTTO Unisex-Adulto, Nero, U In offerta a 55,90 € – invece di 72,38 €

sconto 23% – fino al 12 dic 21

PIQUADRO Ca4119w82, Borsa Organizer portatutto Uomo, Blu, 10×29.5×42 cm (W x H x L) In offerta a 153,80 € – invece di 238,43 €

sconto 35% – fino al 12 dic 21

PIQUADRO Ca3347p15s, Borsa Organizer portatutto Uomo, Marrone (Testa di Moro), 10.5x29x41 cm (W x H x L) In offerta a 144,50 € – invece di 216,00 €

sconto 33% – fino al 12 dic 21

Vans New Skool Backpack Boys, Zaino Unisex-Bambini, Peperoncino, Taglia Unica In offerta a 26,25 € – invece di 35,00 €

sconto 25% – fino al 11 dic 21

Beurer BM 49 Misuratore Parlante di Pressione da Braccio In offerta a 40,99 € – invece di 49,99 €

sconto 18% – fino al 10 dic 21

Beurer PO 40 – Pulsossimetro per il Monitoraggio della Saturazione di Ossigeno nel Sangue, Battito Cardiaco e Indice di Perfusione In offerta a 39,99 € – invece di 72,95 €

sconto 45% – fino al 10 dic 21

Beurer BM 35 Misuratore di Pressione da Braccio con Funzione Memoria e Rilevazione Aritmie In offerta a 25,99 € – invece di 45,99 €

sconto 43% – fino al 10 dic 21

Medisana BU 530 Misuratore di Pressione Sanguigna Braccio Superiore, Senza Cavi, Visualizzazione dell’Aritmia per una Misurazione Precisa della Pressione Sanguigna con Funzione di Memoria e App In offerta a 32,99 € – invece di 47,00 €

sconto 30% – fino al 10 dic 21

Medisana BU 535 Misuratore di Pressione Sanguigna Braccio Superiore, Visualizzazione dell’Aritmia per la Misurazione Precisa della Pressione Sanguigna e la Misurazione del Polso con Uscita Vocale In offerta a 29,99 € – invece di 40,80 €

sconto 26% – fino al 10 dic 21

OMRON VIVA Bilancia smart e misuratore della composizione corporea Bluetooth con calcolo di grasso corporeo, peso, grasso viscerale, muscolatura scheletrica, metabolismo basale e BMI In offerta a 82,99 € – invece di 129,00 €

sconto 36% – fino al 10 dic 21

OMRON Gentle Temp 720 Termometro digitale contactless In offerta a 29,99 € – invece di 64,99 €

sconto 54% – fino al 10 dic 21

Oral-B Smart 4 4500 Spazzolino Elettrico Testine Oral B Cross Action, 3 Modalità di Spazzolamento, 2 Testine, Azione Sbiancante Denti, Batteria Litio, Idea Regalo, Black Special Edition In offerta a 59,99 € – invece di 134,90 €

sconto 56% – fino al 5 dic 21

Giochi Uniti Signore degli Anelli LCG, Multicolore, GU651 In offerta a 27,99 € – invece di 39,90 €

sconto 30% – fino al 10 dic 21

Giochi Uniti – Carcassonne, Corsa All’Oro In offerta a 20,80 € – invece di 29,90 €

sconto 30% – fino al 10 dic 21

Giochi Uniti- Passa La Bomba ed Activity: Let’s Party Gioco da Tavolo, Multicolore, GU659 In offerta a 22,60 € – invece di 29,90 €

sconto 24% – fino al 10 dic 21

LEGO Super Mario Avventure di Luigi – Starter Pack, Giocattolo da Costruzione, Personaggi Interattivi, Idee Originali per un Regalo di Natale, 71387 In offerta a 47,99 € – invece di 59,99 €

sconto 20% – fino al 21 dic 21

Lisciani Giochi Scuola Montessori Gioco Educativo Prescolari, Multicolore, 85637 In offerta a 10,29 € – invece di 16,99 €

sconto 39% – fino al 21 dic 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).