Offerte Amazon 1 ottobre fino al 76% su Eero, Otterbox, D-link, Apple, Dmegagear, Moulinex

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 8,00 € – invece di 10,00 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

2020 Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 256GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 1199,00 € – invece di 1479,00 €

sconto 19% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2, Auricolari Wireless Bluetooth 5.0, Cuffie senza fili, Touch Control per musica e chiamate, Assistente vocale, Nero, Versione Italiana In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Everdigi Caricatore USB C 20W per iPhone 13,iPhone 12,12mini,12 Pro,12 Pro Max,11,11 Pro,11 Pro Max,neu SE,XR In offerta a 9,34 € – invece di 10,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy A52s 5G Smartphone, Display Infinity-O FHD+ da 6,5 pollici, 6GB RAM e 128GB di memoria interna espandibile, Batteria 4.500 mAh e Ricarica Ultra-Rapida White [Versione Italiana] In offerta a 382,88 € – invece di 469,90 €

sconto 19% – fino al scadenza sconosciuta

Panasonic KX-TG6811JTS Telefono Cordless DECT, Schermo LCD da 1,8”, Base Design Sottile e Compatto, Argento/ Bianco In offerta a 25,99 € – invece di 29,99 €

sconto 13% – fino al scadenza sconosciuta

TP-Link Archer T3U Adattatore USB Scheda di Rete, Wireless Dual-Band 1300Mbps, 2.4GHz & 5GHz, USB 3.0, Compatibilità Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X, Taglia Mini In offerta a 19,99 € – invece di 19,99 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Watch LITE Orologio Smart, Display LCD TFT 1.4”, Fino a 9 Giorni di Autonomia con una Ricarica, GPS integrato, Monitora 11 Tipologie di Sport, Nero, Versione Italiana In offerta a 59,99 € – invece di 69,99 €

sconto 14% – fino al scadenza sconosciuta

Crucial BX500 1 TB CT1000BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici In offerta a 82,90 € – invece di 101,71 €

sconto 18% – fino al scadenza sconosciuta

Poly Pool PP2521 Presa Multipla SPAZIOZERO con Pedale, Spina 10 A Piccola E 4 Prese 10 A Piccole 2 m cavo Bianca In offerta a 12,99 € – invece di 15,00 €

sconto 13% – fino al scadenza sconosciuta

WD 500GB My Passport SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Blu In offerta a 86,82 € – invece di 159,99 €

sconto 46% – fino al scadenza sconosciuta

D-Link DUB-M810 Hub USB di Tipo C 8 in 1, Adattatore USB C con HDMI 4K e 1080 p, 2 Porte USB 3.0 e USB 2.0, Lettore di Schede SD e MicroSD, Porta Rete RJ45 1 Gbps, Un USB C di Ricarica fino a 100 W In offerta a 49,90 € – invece di 69,90 €

sconto 29% – fino al 10 ott 21

Tastiera Bluetooth, Tastiera Ricaricabile Multi-Dispositivo Bluetooth 5.1 con Tappeto Numerico Dal Design Ergonomico di Dimensioni con Connessione Stabile Tastiera per Mac OS, Android, Windows In offerta a 29,74 € – invece di 41,99 €

sconto 29% – fino al 3 ott 21

Nuovo sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 1 pezzo In offerta a 112,00 € – invece di 149,00 €

sconto 25% – fino al 18 ott 21

Nuovo sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 3 pezzi In offerta a 224,00 € – invece di 299,00 €

sconto 25% – fino al 18 ott 21

Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero In offerta a 71,00 € – invece di 99,00 €

sconto 28% – fino al 18 ott 21

Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero Pro In offerta a 97,00 € – invece di 169,00 €

sconto 43% – fino al 18 ott 21

Sistema Wi-Fi mesh Amazon eero pacchetto da 3 dispositivi In offerta a 207,00 € – invece di 259,00 €

sconto 20% – fino al 18 ott 21

Sistema Wi-Fi mesh Amazon eero Pro ? pacchetto da 3 dispositivi In offerta a 265,00 € – invece di 469,00 €

sconto 43% – fino al 18 ott 21

D-Link DWM-222 Chiavetta Internet, USB, 4GLTE/3G, HSPA+, Nero/Antracite In offerta a 49,90 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino al 10 ott 21

D-Link DCS-8300LHV2 Videocamera mydlink Wi-Fi Full HD, visione notturna, rilevamento basato su AI, rilevamento movimenti e suoni, audio a 2 vie, registrazione su cloud gratuita o microSD, WPA3 In offerta a 59,90 € – invece di 83,90 €

sconto 29% – fino al 10 ott 21

D-Link DCS-8302LH Telecamera per Esterni Mydlink, Full HD, Wi-Fi, Visione Notturna, Intelligenza Artificiale, Audio a 2 vie, Sirena da 85 dB, Registrazioni su SD o Cloud, Alexa, Assistente Google In offerta a 79,90 € – invece di 119,99 €

sconto 33% – fino al 10 ott 21

D-Link DCS-8325LH Telecamera Wi-Fi Smart, Full HD 1080p, Visione Notturna, Registrazione Video su Cloud, Rilevamento Multi-zona di persone/Confini, Compatibile con Alexa e Google Assistant In offerta a 69,90 € – invece di 119,99 €

sconto 42% – fino al 10 ott 21

D-Link DCS-8627LH Videocamera mydlink Spotlight Wi-Fi Full HD per esterni con faro da 400 lumen, visione notturna a colori, rilevamento di movimenti e suoni basati su AI, sirena da 90 dB In offerta a 109,90 € – invece di 189,90 €

sconto 42% – fino al 10 ott 21

D-Link DGS-108GL Switch Unmanaged Gigabit a 8 porte, senza ventole, struttura in metallo, posizionamento su desktop, plug-and-play, EEE 802.3az In offerta a 19,99 € – invece di 34,99 €

sconto 43% – fino al 10 ott 21

D-Link DIR-878 Router Wi-Fi AC1900 Dual band, 5 Porte Gigabit, AC SmartBeam, Tecnologia MIMO, Rete Ospiti, Parental Control, Configurazione Semplice, WPS/Reset In offerta a 69,90 € – invece di 129,90 €

sconto 46% – fino al 10 ott 21

D-Link DWR-953V2 Router LTE Wireless AC1200 Cat4, Download fino a 150 Mbps, 4 Porte Gigabit, Porta Internet Gigabit, Antenne Esterne, Sbloccato In offerta a 119,90 € – invece di 161,36 €

sconto 26% – fino al 10 ott 21

Router D-Link DIR-1950 Wi-Fi AC1900 MU-MIMO Dual-Band con porta WAN e 4 porte LAN, gestione della banda SmartConnect, Parental Control. Si integra con Amazon Alexa e Gooogle Assistant. In offerta a 74,90 € – invece di 119,99 €

sconto 38% – fino al 10 ott 21

D-Link DCS-8515LH Telecamera di Sorveglianza HD, Motorizzata, Motion Tracking Automatico, Audio a 2 Vie, Slot per Micro SD, Funziona con Alexa In offerta a 59,90 € – invece di 139,99 €

sconto 57% – fino al 10 ott 21

D-Link DSP-W118 Mini Presa Wi-Fi Smart Plug Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo dei Dispositivi Ovunque Mediante App Gratuita mydlink In offerta a 14,99 € – invece di 34,99 €

sconto 57% – fino al 10 ott 21

OtterBox Tappetino di Ricarica Wireless Qi 10W (Fornito con Alimentatore e Cavo). Nero In offerta a 22,90 € – invece di 34,99 €

sconto 35% – fino al 8 nov 21

LifeProof per Apple iPhone 12 Mini, Custodia Sottile e Trasparente Resistente a Cadute, Gamma See, Black Crystal – Trasparente/Nero In offerta a 23,90 € – invece di 34,99 €

sconto 32% – fino al 8 nov 21

LifeProof per iPhone 12 Pro Max, Custodia resistente a acqua e cadute, gamma Fre, Viola In offerta a 52,90 € – invece di 79,99 €

sconto 34% – fino al 8 nov 21

OtterBox Custodia per Apple iPhone 12 Pro Max Serie Symmetry Protezione Sottile, Anti Caduta e Minimalista, Nero In offerta a 16,90 € – invece di 34,99 €

sconto 52% – fino al 8 nov 21

OtterBox per Apple iPhone 12 / iPhone 12 Pro, Custodia Slim con MagSafe, Back Licorice – Nero/Grigio In offerta a 24,90 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino al 8 nov 21

OtterBox per Apple iPhone 12 Pro Max Custodia Trasparente Resistente a Cadute Sottile, Gamma Symmetry Clear, Trasparente In offerta a 14,90 € – invece di 34,99 €

sconto 57% – fino al 8 nov 21

OtterBox per Apple iPhone 12 Pro Max, Custodia sottile resistente a cadute, Gamma Sleek, Sea Spray Trasparente/Blu – Senza Retail Package In offerta a 18,90 € – invece di 24,99 €

sconto 24% – fino al 8 nov 21

OtterBox per Apple iPhone X/Xs, Custodia Folio resistente a cadute in pelle alta qualità, Gamma Strada, Nero In offerta a 11,90 € – invece di 49,99 €

sconto 76% – fino al 8 nov 21

OtterBox per iPhone 12 Pro Max, Custodia resistente a cadute, gamma Commuter, Nero In offerta a 24,90 € – invece di 34,99 €

sconto 29% – fino al 8 nov 21

Aladdin Barista Java Leak-Lock Stainless Steel Travel Mug 0.47L Aqua Blue, Tazza con Isolamento a Vuoto a Doppia Parete, Mantiene il Calore per 4 Ore, Senza BPA, Lavabile in Lavastoviglie In offerta a 18,40 € – invece di 24,95 €

sconto 26% – fino al 8 ott 21

Electrolux Condizionatore Portatile EXP26U338CW, 10,5k, Self Evaporative System, Display Premium, Filtro Antibatterico, Timer 24h, R290 In offerta a 339,99 € – invece di 499,00 €

sconto 32% – fino al 9 ott 21

Electrolux E3HB1-4GG Frullatore a Immersione con Tecnologia TruFlow, 400 W, Plastica In offerta a 23,99 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino al 9 ott 21

Electrolux E4VS1-4AG Macchina per Sottovuoto In offerta a 59,99 € – invece di 89,99 €

sconto 33% – fino al 9 ott 21

Electrolux E6AF1-4ST Friggitrice ad Aria, 8 Programmi di Cucina Preimpostati per Cucina Sana, Potenza 1500W capienza 3,5 lt In offerta a 139,99 € – invece di 169,99 €

sconto 18% – fino al 9 ott 21

Electrolux EENL56CB UltraEnergica Aspirapolvere Senza Sacco, 750 W, 1.5 Litri, Acciaio, Blu In offerta a 79,99 € – invece di 119,99 €

sconto 33% – fino al 9 ott 21

Electrolux EHM3310 Sbattitore a Mano, 450 W, Nero In offerta a 23,99 € – invece di 29,90 €

sconto 20% – fino al 9 ott 21

Electrolux ESB2500 Sportsblender Mini Frullatore, Funzione Frappè, 23.000 Giri/min, 300 W, 0.6 Litri, Plastica, 2 Bottiglie, Grigio Inox In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino al 9 ott 21

Electrolux ESC7400 Slow Cooker – Pentola Elettrica in Acciaio Inox per Cottura Lenta con 6 Programmi Predefiniti, 235 W, 6.6 lt In offerta a 59,99 € – invece di 99,90 €

sconto 40% – fino al 9 ott 21

Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY, Scopa elettrica 2in1 con batteria a litio 25V, Tecnologia con ciclone assiale, Bianco (Satin White) In offerta a 249,99 € – invece di 299,99 €

sconto 17% – fino al 9 ott 21

Honeywell Home THR99C3100 evohome Termostato Wi-Fi Smart, Utilizzabile con App, Compatibile con, Google Home e IFTTT, Bianco (1 Pezzo) In offerta a 119,99 € – invece di 249,99 €

sconto 52% – fino al 10 ott 21

Honeywell Home W1KS Rilevatore di perdite Acqua, Gelo, umidità Lyric W1, Bianco In offerta a 61,88 € – invece di 79,99 €

sconto 23% – fino al 10 ott 21

Megagear ”Ultra Light” neoprene camera bag custodia con moschettone per Canon PowerShot SX540 HS, SX530 HS, Canon PowerShot SX420 is, SX410 is fotocamere digitali (Blu) In offerta a 17,89 € – invece di 23,99 €

sconto 25% – fino al 15 ott 21

Megagear Canon Eos Rebel Sl2, Eos 200D, Kiss X9 18-55Mm Lentille Ever Ready Custodia In Finta Pelle Per Fotocamera Con Tracolla Rosso Mg1309 In offerta a 28,69 € – invece di 34,99 €

sconto 18% – fino al 15 ott 21

MegaGear MG1260 Panasonic Lumix DC-TZ95, DC-TZ90 Ever Ready Custodia in finta pelle per Fotocamera con Tracolla – Marrone Chiaro In offerta a 24,59 € – invece di 29,99 €

sconto 18% – fino al 15 ott 21

Megagear Mg1327, Canon Eos M100 (15-45Mm) Ever Ready Custodia In Finta Pelle Per Fotocamera Con Tracolla, Accesso Alla Batteria, Marrone Chiaro In offerta a 28,69 € – invece di 34,99 €

sconto 18% – fino al 15 ott 21

Megagear Mg1535 Nikon D3500 Ever Ready Custodia In Finta Pelle Per Fotocamera Con Tracolla Nero In offerta a 30,33 € – invece di 36,99 €

sconto 18% – fino al 15 ott 21

Megagear Mg871 Fujifilm X-T2 Con (18-55Mm) Ever Ready Custodia In Finta Pelle Per Fotocamera Con Tracolla Marrone Scuro In offerta a 28,69 € – invece di 34,99 €

sconto 18% – fino al 15 ott 21

Megagear Sony Alpha A7S Ii, A7R Ii, A7 Ii (28-70Mm) Ever Ready Custodia In Finta Pelle Per Fotocamera Con Tracolla Nero Mg1120 In offerta a 28,69 € – invece di 34,99 €

sconto 18% – fino al 15 ott 21

Stanley Classic Legendary Bottle 0,47L / 16OZ Hammertone Green, Thermos per alimenti in acciaio inossidabile senza BPA, Mantiene il caldo o il freddo per 15 ore, Lavabile in lavastoviglie In offerta a 33,19 € – invece di 39,95 €

sconto 17% – fino al 8 ott 21

Moulinex Cookeo + Grameez Connect CE8598 Multicooker, Interfaccia Digitale, Bilancia Connessa, 6 Modalità di Cottura, 200 Ricette Pre-programmate, App My Cookeo, Pentola 6 Litri Antiaderente, Nero In offerta a 319,99 € – invece di 349,99 €

sconto 9% – fino al 15 ott 21

Moulinex HF4568K ClickChef, Robot da Cucina, Ricette pronte in 2 click, 5 programmi automatici e modalità manuale, 7 accessori, 3.6 L di capacità e ricettario incluso, Acciaio inossidabile, Nero In offerta a 299,99 € – invece di 399,99 €

sconto 25% – fino al 15 ott 21

Moulinex HF80CB Companion XL, Robot da Cucina Multifunzione, 12 Programmi Automatici, 6 Accessori Dedicati, Capacità di 3L,1500 W, Bianco/Nero In offerta a 649,99 € – invece di 699,99 €

sconto 7% – fino al 15 ott 21

Moulinex PerfectMix + Frullatore con Tecnologia Powelix, 3 Programmi, Vaso in Vetro Termoresistente, 1200 W, 1.5 Litri, 45 Decibel In offerta a 79,99 € – invece di 114,99 €

sconto 30% – fino al 15 ott 21

Moulinex QA110810 Robot da Cucina, 300 W, 4 Litri, 5 velocità, Nero In offerta a 69,99 € – invece di 79,99 €

sconto 13% – fino al 15 ott 21

Rowenta XFORCE FLEX 8.60, Aspirapolvere Senza Fili, 185W di Potenza, 35 Minuti di Autonomia, Animal Kit con spazzola a LED per rimuovere i peli degli animali, ottima per la pulizia dell?auto In offerta a 299,99 € – invece di 349,99 €

sconto 14% – fino al 15 ott 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).