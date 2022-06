Offerte Amazon 13 giugno fino al 59% su Apple, Logitech, Echo, Crucial, Samsung, Seagate, AVM, TP-Link

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 329,00 € – invece di 389,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 (256GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 949,00 € – invece di 1059,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

OPPO Find X5 Lite Smartphone, AI Tripla fotocamera 64+8+2MP, Display 6.43” Refresh rate 90HZ AMOLED FHD+, 4500mAh RAM 8GB+ROM 256GB Android 12 [Extra Garanzia 24+6 Mesi Versione Italiana] Starry Black In offerta a 407,00 € – invece di 499,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Bianco ghiaccio In offerta a 44,99 € – invece di 84,99 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial P2 CT1000P2SSD8 SSD Interno, 1TB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2 In offerta a 94,20 € – invece di 118,79 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Memorie T7 MU-PC500T SSD Esterno Portatile da 500 GB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Grigio Titanio In offerta a 69,99 € – invece di 141,16 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Memorie Fit Plus USB Flash Drive, USB 3.1, Type-A, Velocità di Lettura Fino a 300 MB/s, 64 GB, Grigio Titanio (MUF-64AB) In offerta a 16,99 € – invece di 27,29 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Memorie MZ-V7S500 970 EVO Plus SSD Interno Da 500GB, Nero, 8.15 x 2.21 x 0.2 Cm In offerta a 63,00 € – invece di 154,69 €

sconto 59% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Seagate Expansion, 2 TB, Hard Disk Esterno Portatile, HDD, USB 3.0 per PC Desktop, PC Portatili e Mac, 2 Anni di Servizi Rescue (STKM2000400) In offerta a 59,28 € – invece di 94,99 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech StreamCam – Webcam per Live Streaming su Youtube e Twitch, Full HD 1080p a 60 fps, Connessione USB-C, Facial Tracking, Autofocus, Video Verticali, Grigio Chiaro In offerta a 79,99 € – invece di 164,99 €

sconto 52% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech MX Anywhere 3 Mouse Compatto, Wireless, Scroller Elettromagnetico, Ergonomico, Sensore 4000 DPI, Pulsanti Custom, USB-C, Bluetooth, Mac, iPad, Windows, Linux, Chrome, Nero In offerta a 58,89 € – invece di 103,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech MX Keys Tastiera Wireless Illuminata Avanzata, Bluetooth, Digitazione tattile, Tasti Retroilluminati, USB-C, PC/Mac/Laptop Windows/Linux/IOS/Android, Layout Italiano QWERTY – Nero Grafite In offerta a 69,99 € – invece di 78,99 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

AVM Fritz!Repeater 1200 AX International (Ripetitore Wi-Fi 6 Dual Band: 5 GHz (fino a 2.400 MBit/s) e 2,4 GHz-Band (info a 600 MBit/s), Porta LAN Gigabit ultraveloce, interfaccia in italiano In offerta a 76,99 € – invece di 89,99 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TP-Link TL-WPA7517 Kit Powerline WiFi, AV1000 Mbps su Powerline, 750 Mbps su WiFi Dual Band, 1 Porta Gigabit, Plug and Play, HomePlug AV2 In offerta a 58,88 € – invece di 79,90 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Custodia in Vera Pelle per AirTag, Copertura Protettiva con Anello Portachiavi – Nero In offerta a 11,99 € – invece di 14,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ESR HaloLock MagSafe Supporto per Auto, Compatibile con iPhone 13/13 Pro/13 mini/13 PRO Max/12/12 Pro/12 mini/12 PRO Max, per Il cruscotto e la Bocchetta dell’Aria, Non Supporta la Ricarica, Nero In offerta a 22,99 € – invece di 24,99 €

sconto 8% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LENCENT Caricatore USB, [Auto-ID Tecnologia] Caricabatterie da Muro Portatile Adattatore da Viaggio Alimentatore USB con 4-Porta USB e Adattatori EU/UK/USA/AU per iPhone, Samsung, iPad, Tablet etc [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

INIU Caricabatterie Auto USB C, totale 66W 6A 2 Porte USB (C + USB) PD 3.0 e 4.0 + QC Veloce Caricatore Auto compatibili con iPhone 13 12 Pro Max XIAOMI Samsung S21 note iPad MacBook ECC In offerta a 16,99 € – invece di 16,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SHULIANCABLE Cavo HDMI 2.1, Cavo HDMI 8K Altissima Velocità 48Gbps, Supporta [email protected], [email protected], HDR-eARC, compatibile con PS5, PS4,Pro Xbox, Monitor, Blu-ray, Soundbar, Laptop (8K 2M) In offerta a 11,04 € – invece di 12,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Eightwood Antenna Auto Corta DAB FM Antenna Radio Auto 18.5cm Antenna Auto Corta con forte funzione di ricezione FM/AM/DAB In offerta a 8,99 € – invece di 9,99 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Amazon Basics – Staffa snodata da parete, per TV da 22” a 55” In offerta a 19,46 € – invece di 20,29 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Smart Keyboard (per iPad 8ª/7ª generazione, iPad Air – 3ª generazione e iPad Pro 10,5″) – Italiano In offerta a 159,00 € – invece di 179,00 €

sconto 11% – fino a 25 giu 22

Click qui per approfondire

Apple Smart Keyboard (per iPad Pro 11″ – 2ª generazione e iPad Air 4ª generazione) – Italiano In offerta a 174,00 € – invece di 199,00 €

sconto 13% – fino a 25 giu 22

Click qui per approfondire

Striscia LED RGBWW Intelligente meross 5M, Smart Strip Compatibile con HomeKit, Alexa e Google, Luce Nastro Luminoso WiFi con Bianco Caldo/Freddo, Multicolori per Festa, Bar, Scrivania Gaming, Natale In offerta a 37,46 € – invece di 47,99 €

sconto 22% – fino a 24 giu 22

Click qui per approfondire

NETGEAR Switch Ethernet Smart 8 porte GS308T, Switch Gigabit desktop Serie S350, Funzionamento Silenzioso In offerta a 50,99 € – invece di 64,99 €

sconto 22% – fino a 3 lug 22

Click qui per approfondire

NETGEAR Switch PoE 16 porte Unmanaged GS316P, Switch Ethernet Gigabit con 16 PoE+ a 115 W, montaggio desktop o a parete In offerta a 159,99 € – invece di 199,99 €

sconto 20% – fino a 2 lug 22

Click qui per approfondire

Logitech Combo Touch – Grigio – Frau Centrale In offerta a 149,96 € – invece di 223,80 €

sconto 33% – fino a 18 giu 22

Click qui per approfondire

realme 9i Smartphone, Mega batteria da 5.000 mAh, Processore Qualcomm Snapdragon 680, Ricarica rapida Dart da 33 W, Display Ultra Smooth da 90 Hz, Dual Sim, 4+64 GB, Android 11, Prism Blue In offerta a 112,94 € – invece di 229,99 €

sconto 51% – fino a 18 giu 22

Click qui per approfondire

Belkin ScreenForce TruePrivacy Proteggi Schermo per MacBook Pro, Pellicola Protettiva per Privacy Rimovibile e Riutilizzabile, Compatibile anche con MacBook Air 13, Trasparente In offerta a 52,70 € – invece di 69,99 €

sconto 25% – fino a 18 giu 22

Click qui per approfondire

Yamaha TW-E3B Cuffie Bluetooth, Auricolari In-Ear Wireless, 6h di Autonomia con 1 sola Ricarica, Impermeabili (Certificazione IPX5), Custodia di Ricarica, Verde In offerta a 64,50 € – invece di 99,00 €

sconto 35% – fino a 19 giu 22

Click qui per approfondire

realme 9 Pro+ 5G Smartphone, Fotocamera top di gamma Sony IMX766, Processore MediaTek Dimensity 920 5G, Carica SuperDart a 60 W, Display super AMOLED da 90 Hz, Dual Sim,NFC,6 + 128 GB,Aurora Green In offerta a 220,03 € – invece di 399,99 €

sconto 45% – fino a 18 giu 22

Click qui per approfondire

realme 9 Pro+ 5G Smartphone, Fotocamera top di gamma Sony IMX766, Processore MediaTek Dimensity 920 5G, Carica SuperDart a 60 W, Display super AMOLED da 90 Hz, Dual Sim,NFC,8 + 256 GB,Aurora Green In offerta a 325,00 € – invece di 439,99 €

sconto 26% – fino a 18 giu 22

Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Starter Kit con 3 Lampadine, con Bluetooth, Dimmerabili, Attacco E27 + 1 Bridge Hue Controllo Completo del Sistema + 1 Telecomando Hue Smart Button, Bianco In offerta a 105,00 € – invece di 129,90 €

sconto 19% – fino a 19 giu 22

Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Faretto LED Smart, con Bluetooth, Attacco GU10, 5 W, Dimmerabile, Luce Bianca da Calda a Fredda, Bianco In offerta a 22,00 € – invece di 29,90 €

sconto 26% – fino a 19 giu 22

Click qui per approfondire

PreSonus PRM1 Microfono di riferimento di precisione In offerta a 87,40 € – invece di 109,00 €

sconto 20% – fino a 19 giu 22

Click qui per approfondire

PreSonus MicroStation BT Controller per monitor 2.1 con connettività Bluetooth In offerta a 111,30 € – invece di 129,00 €

sconto 14% – fino a 19 giu 22

Click qui per approfondire

Oral-B Sensitive Clean Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 8 pezzi, Clean & Care, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere, Bianco In offerta a 23,99 € – invece di 39,99 €

sconto 40% – fino a 23 giu 22

Click qui per approfondire

Oral-B Cross Action Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 10 pezzi, con Tecnologia CleanMaximise, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere, Bianco In offerta a 24,99 € – invece di 49,99 €

sconto 50% – fino a 23 giu 22

Click qui per approfondire

Oral-B Pro 3-3000 Spazzolino Elettrico 3 Modalità di spazzolamento, Sensore di Pressione, Azione Sbiancante 1 Testina, Confezione Compatta e Pratica, Idea Regalo, Blue In offerta a 44,99 € – invece di 89,90 €

sconto 50% – fino a 23 giu 22

Click qui per approfondire

Oral-B Smart 4 4000N Spazzolino Elettrico Testine Oral B Cross Action, 3 Modalità di Spazzolamento, Bluetooth, 2 Testine, Azione Sbiancante Denti, Batteria Litio, Idea Regalo, Black Special Edition In offerta a 64,99 € – invece di 134,90 €

sconto 52% – fino a 23 giu 22

Click qui per approfondire

Oral-B Genius 8500 Spazzolino Elettrico 5 Modalità di Spazzolamento, Protezione Gengive, Sbiancante Denti, 1 Testina, Batteria Litio, Idea Regalo, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere, Bianco In offerta a 99,99 € – invece di 159,99 €

sconto 38% – fino a 23 giu 22

Click qui per approfondire

Oral-B Genius 8000N Spazzolino Elettrico 5 Modalità di spazzolamento, Pulizia Profonda, Sbiancante Denti, 1 Testina, Custodia Viaggio, Batteria Litio, Idea Regalo, Bianco/Argento In offerta a 99,99 € – invece di 199,00 €

sconto 50% – fino a 23 giu 22

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).