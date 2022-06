Telegram Premium sarà l’abbonamento per funzioni esclusive

Telegram non sarà più soltanto gratuita: lo ha annunciato il suo fondatore Pavel Durov attraverso un messaggio dal canale tramite cui comunica con tutti i suoi iscritti, spiegando le ragioni per cui è nata la necessità di offrire un’opzione a pagamento in abbonamento per l’uso della piattaforma: Telegram Premium.

Il servizio esiste da quasi nove anni e in tutto questo tempo si è tenuto in piedi in forma completamente gratuita, riuscendo a offrire funzioni uniche e superiori a quelle di concorrenti ben più popolari come WhatsApp senza mai chiedere un soldo. «Era rivoluzionaria nel 2013 e lo è ancora oggi» ricorda Durov, ma nonostante questo «molti utenti continuano a chiedere di aumentare ulteriormente i limiti della piattaforma».

E’ per questa insistente richiesta che l’azienda ha così deciso di lanciare Telegram Premium, vedendo in questa opzione l’unica possibilità per accontentare gli utenti più esigenti: «il problema è che se dovessimo rimuovere tutti i limiti per tutti, i nostri server e i costi di traffico diverrebbero ingestibili, quindi la festa purtroppo finirebbe per tutti».

Credo che Telegram dovrebbe essere finanziato principalmente dai suoi utenti, non dagli inserzionisti. In questo modo i nostri utenti rimarranno sempre la nostra priorità principale.

La bella notizia è che Telegram non cambia per gli altri, perciò tutto quello che offre gratuitamente oggi continuerà ad offrirlo senza costi anche domani, «e ci sono molte nuove funzionalità gratuite in arrivo». Semplicemente, chi vuole di più, può ottenerlo abbonandosi: in questo modo l’azienda riesce a rientrare nei costi di gestione dei server che vengono sovraccaricati dalle funzioni più complesse, senza togliere nulla a chi Telegram va già bene così.

Durov non si è sbottonato molto, perciò al momento non conosciamo tutte le funzionalità che saranno disponibili con l’abbonamento (in arrivo a fine mese), né a quanto ammonta il costo di quest’ultimo. Ha però spiegato ad esempio che gli utenti Telegram Premium potranno inviare documenti extra-large e usare reazioni e adesivi esclusivi.