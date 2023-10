Offerte Amazon 13 ottobre fino al 40% su Apple, LG, Corsair, Polaroid, Fujifilm, Anker, Tractive

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

Prime Student è gratis per 3 mesi

è gratis per 3 mesi Prime Video gratis 30 giorni con una settimana di Paramount+ in regalo

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple iPhone 15 Pro (128 GB) – Titanio blu In offerta a 1239,00 € – invece di 1239,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 799,00 € – invece di 879,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – Galassia In offerta a 899,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (512 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,88 € – invece di 1259,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 899,00 € – invece di 979,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 749 € – invece di 899,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 489,00 € – invece di 589,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 369,00 € – invece di 429,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,00 € – invece di 159,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 Apple TV 4K Wi‑Fi + Ethernet con 128GB di archiviazione (3ª generazione) In offerta a 169,00 € – invece di 189,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 Apple TV 4K Wi‑Fi con 64GB di archiviazione (3ª generazione) In offerta a 149,00 € – invece di 169,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Altre Offerte

Samsung Galaxy Tab A8 Tablet 10.5 Pollici LTE RAM 4 GB 64 GB Tablet Android 11 Silver [Versione italiana] 2022

In offerta a 199,00 € – invece di 319,90 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG OLED evo 83”, Smart TV 4K, OLED83G36LA, Serie G3 2023, Design One Wall, Processore α9 Gen6, Brightness Booster Max, Dolby Vision, Wi-Fi 6, 4 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, ThinQ AI, webOS 23 [Classe di efficienza energetica F]

In offerta a 4318,20 € – invece di 6499,00 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Corsair HS55 WIRELESS CORE Cuffia Gaming con Microfono – Wireless da 2,4 Ghz, Bluetooth fino a 15 m, Struttura Leggera, Tempest 3D AudioTech su PS5, Microfono Omnidirezionale – Nero

In offerta a 65,79 € – invece di 92,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Polaroid – Polaroid Go Instant Mini Camera – Rosso (9071)

In offerta a 68,99 € – invece di 99,99 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Fujifilm Instax Wide 300 Fotocamera Istantanea, per Foto Formato 62×99 mm, Nero/Argento

In offerta a 110,97 € – invece di 119,90 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

FeiyuTech Pocket 3 Kit Fotocamera Stabilizzata 3 Assi, 4K 60FPS, Maniglia staccabile per tracciamento AI, magneti integrati per YouTube TikTok Video Vlog, Timelapse, Slow Motion

In offerta a 298,41 € – invece di 389,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Anker – Adattatore Hub USB C 7-in-1, con HDMI 4K, Power Delivery, porta dati USB C, lettore di schede microSD e SD, 2 porte USB 3.0, per MacBook Pro, Pixelbook, XPS

In offerta a 38,25 € – invece di 44,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LEDVANCE Lampada LED intelligente con tecnologia ZigBee, GU10-base vetro trasparente ,Bianco caldo (2700K), 350 Lumen, sostituzione delle lampade 50W, dimmerabile intelligente, 1-Confezione

In offerta a 8,99 € – invece di 12,07 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LEDVANCE ORBIS BACKLITE ROUND SMART+ WiFi apparecchio Ø 35cm, apparecchio LED dimmerabile per interni, 28W, temperatura di colore da 3000 a 6500K, 2400 lumen, luce RGB per luce bianca e colorata, nero [Classe di efficienza energetica F]

In offerta a 77,99 € – invece di 102,10 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

WiZ Lampadina Smart WiFi Goccia Smerigliata, 60W, E27, 4 Pezzi, Tecnologia SpaceSense, Controllo Vocale, Luce da Bianca o Colorata, Dimmerabile

In offerta a 34,99 € – invece di 52,99 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Tractive – GPS per cani | N. 1 sul mercato | Localizzazione in tempo reale in tutto il mondo | Notifiche antifuga | Monitoraggio dell’attività con avvisi di salute [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LEGO Albero Bonsai, Piante Artificiali, Costruzione in Mattoncini, Oggetti e Decorazioni per la Casa, Hobby Creativi per Adulti, 10281

In offerta a 35,70 € – invece di 49,99 €

sconto 29% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

iRobot Roomba Combo i5, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Mappatura Intelligente, Wi-Fi, Rilevamento Ostacoli, 2 Spazzole in Gomma Multi-Superficie, Programmabile con App e Assistente Vocale

In offerta a 379,90 € – invece di 411,01 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).