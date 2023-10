Offerte Amazon 9 ottobre fino al 48% su Apple, BenQ, Sony, Oral-B, Einhell, Ecovacs

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 799,00 € – invece di 879,00 €

sconto 7%

Apple iPhone 14 (256 GB) – Galassia In offerta a 899,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 11%

Apple iPhone 14 (512 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,88 € – invece di 1259,00 €

sconto 21%

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 899,00 € – invece di 979,00 €

sconto 8%

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 749 € – invece di 899,00 €

sconto 17%

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 489,00 € – invece di 589,00 €

sconto 17%

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 369,00 € – invece di 429,00 €

sconto 14%

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,00 € – invece di 159,00 €

sconto 16%

Apple 2022 Apple TV 4K Wi‑Fi + Ethernet con 128GB di archiviazione (3ª generazione) In offerta a 169,00 € – invece di 189,00 €

sconto 11%

Apple 2022 Apple TV 4K Wi‑Fi con 64GB di archiviazione (3ª generazione) In offerta a 149,00 € – invece di 169,00 €

sconto 12%

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19%

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20%

Altre Offerte

BenQ EW3270U Monitor 4K | 32 pollici HDR USB-C | Compatible per MacBook Pro M1

In offerta a 299,99 € – invece di 339,99 €

sconto 12%

Sony BRAVIA | KD-75X75WL | LED | 4K HDR | Google TV | ECO PACK | BRAVIA CORE | Narrow Bezel Design [Classe di efficienza energetica F]

In offerta a 1148,99 € – invece di 1599,00 €

sconto 28%

BOYA BY-V10 Microfono Lavalier Wireless USB-C, Mini Microfono Lpel per Smartphone Android/Microfono Vlog Tipo-C per Youtube Podcast Facebook Vlogging Registrazione Video

In offerta a 33,95 € – invece di 39,95 €

sconto 15% con Coupon Speciale

Amazon Basics – Bilancia digitale da cucina con display LCD, priva di bisfenolo A (pile incluse), Nero e acciaio inossidabile

In offerta a 11,90 € – invece di 14,00 €

sconto 15%

Blink Video Doorbell + Sync Module 2 | Audio bidirezionale, video in HD, notifiche nell’app, config. semplice, con integrazione Alexa | Installazione via cavo o senza fili (nero)

In offerta a 59,99 € – invece di 104,98 €

sconto 43%

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Smart 4 4500 CrossAction, Nero, 2 Testine, Custodia Da Viaggio + Dentifricio Oral-B Gengive & Smalto Repair Classico. 1 Spazzolino, 1 Dentifricio

In offerta a 49,99 € – invece di 96,00 €

sconto 48%

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI, Robot aspirapolvere con funzione lavaggio, stazione di pulizia multifunzionale, autopulizia automatica, 5000pa, rilevamento ostacoli 3D, batteria 260min, assistente vocale Yiko

In offerta a 799,00 € – invece di 1420,00 €

sconto 44%

Einhell Spazzafoglie A Batteria Ge-Lb 36/210 Li E-Solo Power X-Change & Originale Batteria Pxc-Twinpack 4.0 Ah Power X-Change, Li-Ion, 18 V

In offerta a 221,42 € – invece di 309,90 €

sconto 29%

