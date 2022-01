Offerte Amazon 15 gennaio fino al 57% su Apple, Samsung, Lenovo, Oppo, Seagate, Crucial, JBL, Echo

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

2020 Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 256GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 1209,00 € – invece di 1479,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 38,99 € – invece di 45,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 Pro (128 GB) – Azzurro Sierra In offerta a 1099,00 € – invece di 1189,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy A03s Smartphone Android, Display Infinity-V HD+ da 6,5 Pollici, 3 GB di RAM e 32 GB di Memoria Interna Espandibile, Batteria da 5.000 mAh, Blue [Versione Italiana] In offerta a 98,34 € – invece di 159,90 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Lenovo Smart Tab M10 Plus Tablet, Display 10.3″ Full HD, Processore MediaTek Helio P22T, 64 GB Espandibile fino a 256 GB, RAM 4 GB, WiFi+Bluetooth 5.0, 2 Speaker, Android Pie, Platinum Grey, Alexa In offerta a 162,77 € – invece di 201,39 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

OPPO Band Sport Tracker Smartwatch con Display AMOLED a Colori 1.1” 5ATM Carica Magnetica, Impermeabile 50m, Pedometro Fitness Cinturino Cardiofrequenzimetro, Versione Italia, Colore Black In offerta a 23,99 € – invece di 49,90 €

sconto 52% – fino a scadenza sconosciuta

Seagate BarraCuda, 2 TB, Hard Disk Interno, SATA da 6 GBit/s, 3,5″, 7.200 RPM, Cache da 64 MB per PC Desktop, Pacchetto di Facile Apertura (ST2000DMZ08) In offerta a 45,99 € – invece di 79,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial MX500 1TB CT1000MX500SSD1 SSD Interno-fino a 560 MB/s, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Metallico In offerta a 93,00 € – invece di 111,47 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Luxe Unità Flash da 128 GB, USB 3.1, Fino a 150 MB/sec In offerta a 21,27 € – invece di 36,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston DataTraveler 100 G3-DT100G3/128GB USB 3.0, PenDrive, 128 GB, 1 Pezzo, Nero In offerta a 16,90 € – invece di 18,99 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170/90 MB/sec, UHD 4K ready, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 28,49 € – invece di 49,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

JBL T110 Cuffie In Ear con Microfono, Cavo Piatto Antigroviglio, Comando a un pulsante, JBL Pure Bass Sound, Nero In offerta a 8,00 € – invece di 9,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite In offerta a 49,99 € – invece di 84,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link M7000 Mobile WiFi 4G LTE Cat4, Velocità di Download 150Mbps, Modem WiFi con Sim, Batteria Ricaricabile, Nessuna Configurazione Necessaria In offerta a 44,21 € – invece di 48,99 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Misxi [2 Pezzi] Nero Cover Apple Watch Series 6 / SE/Serie 5 / Series 4 con Vetro Temperato 44mm, Custodia Rigida iWatch Protezione Totale Ultra Sottile HD Clear Pellicola Protettiva per Apple Watch In offerta a 8,99 € – invece di 10,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

JETech Cover Compatibile con iPhone 13 6,1 Pollici, Custodia con Assorbimento degli Urti e Anti-Graffio (Trasparente) In offerta a 6,79 € – invece di 8,99 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

SooPii Cavo USB Type-C to Type-C, PD 100W Ricarica Rapida Nylon Intrecciato Cavo USB Tipo C con display a LED per lPad Air/lPad Pro, MacBook Pro, Samsung Galaxy S21/S10/S9/Plus(1.2M) In offerta a 13,99 € – invece di 13,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Atolla Hub USB 3.0 Sdoppiatore Duplicatore USB3-4 porte e 1 porta di ricarica rapida Trasferimento dati SuperSpeed Multiporta hub usb prolunga per laptop PC Macbook moltiplicatore ingresso usb (nero) In offerta a 15,29 € – invece di 17,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Termometro Infrarossi, Eventek Termometro per uso industriale, cucina, 【Termometro non medico】Termometro Senza Contatto, Digital LCD, Nero/Rosso(ET300, -50°C~420°C (-58°F~788°F)【Non Per Gli Umani】 In offerta a 16,99 € – invece di 17,99 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

B.K.Licht Lampada da comodino, Lampada da tavolo con paralume in tessuto bianco, adatta per lampadina E14 non inclusa max 25W, altezza 30.8cm, abat-jour per camera con interruttore sul filo, IP20 In offerta a 18,99 € – invece di 24,99 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

M-Audio BX3 – Casse attive amplificate da 120 W da scrivania – Monitor da studio per gaming, produzione musicale, streaming e podcast (coppia) In offerta a 89,00 € – invece di 99,99 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Behringer U-PHORIA UMC22 Interfaccia audio USB 2×2 Audiophile con preamplificatore microfonico Midas, Nero In offerta a 42,60 € – invece di 42,60 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics – Batterie AA ricaricabili, ad alta capacità, pre-caricate, confezione da 4 (l’aspetto potrebbe variare dall’immagine) In offerta a 7,03 € – invece di 8,01 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics – Batterie ricaricabili AA (confezione da 12), 2000 mAh, pre-caricate In offerta a 14,15 € – invece di 14,56 €

sconto 3% – fino a scadenza sconosciuta

Varta Longlife Power AAA Micro Batteria LR03 (Pacco da 12) Batteria Alcalina Made in Germany per Giocattoli, Torce, Controller e Altri Dispositivi a Batteria In offerta a 5,90 € – invece di 9,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics Set di chiave a cricchetto e cacciavite magnetici, confezione da 73 pezzi In offerta a 11,00 € – invece di 15,63 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Techly 300286 Multipresa 2 Posti Italiana Bipasso / 1 Schuko Bianco In offerta a 6,48 € – invece di 6,48 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Caleffi – TESTINA TERMOSTATICA CALEFFI 200000 In offerta a 16,00 € – invece di 36,90 €

sconto 57% – fino a scadenza sconosciuta

ROSI RS78133 Tripla extrapiatta, Nero, Spina 16A – 3 prese 10/16A In offerta a 4,10 € – invece di 8,00 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

Tayogo Mascherine FFP2 Certificate CE 10/20/50Pcs-Mascherina di Protezione a 5 Strati Maschere Monouso Sigillate Singolarmente In offerta a 23,11 € – invece di 25,99 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

HOME KOKO LOOK 2021 Unica® Nano Tecnologia FFP2 Mascherine Lavabili 50 Volte Mascherine FFP2 Riutilizzabili – 1 PZ In offerta a 19,99 € – invece di 19,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Shure Kit di Prodotti P58-Cn-240-Mvi-Efs per la Registrazione Digitale, Composto da Microfono PGA58-XLR, Cuffie SRH240A e Interfaccia Audio Mvi In offerta a 133,00 € – invece di 229,00 €

sconto 42% – fino a 23 gen 22

OMOTON Supporto Tablet Regolabile, Porta Tablet, Dock da Tavolo per Corsi Online e Video, Universale Stand in Alluminio per iPad Air 4, iPad 9, Pro 12.9, Samsung Galaxy Tab, Altri Tablet, Argento In offerta a 16,14 € – invece di 29,99 €

sconto 46% – fino a 16 gen 22

Cuffie Bluetooth, Tribit Ultimi Auricolari Bluetooth 5.2 aptX HiFi con 4 Microfoni CVC 8.0 per Chiama nel Rumore USB-C Cuffiette Wireless 32 Ore con Custodia di Ricarica Rapida, FlyBuds C2 In offerta a 67,99 € – invece di 79,99 €

sconto 15% – fino a 16 gen 22

Auricolari Bluetooth, 2021 Tribit Qualcomm 3040 Cuffie Bluetooth 5.2 Con 4 Microfoni CVC 8.0 Riduzione del Rumore e Durata 50 Ore Cuffiette Wireless Senza Fili in Ear Stereo per Chiamate Musica Lavoro In offerta a 59,49 € – invece di 89,99 €

sconto 34% – fino a 16 gen 22

Neewer 10089287 Treppiedi in Lega di Alluminio per DSLR, con Testa a Sfera 360 Gradi,1/4 Pollice Piastra a Sgancio Rapido e Borsa per Fotocamera, 50 cm In offerta a 52,26 € – invece di 62,99 €

sconto 17% – fino a 16 gen 22

Manfrotto MKBFRTA4GT-BH Befree Advanced GT Treppiede da Viaggio, Chiusura Twist M-Lock, Testa a Sfera, per Canon, Nikon, Sony, DSLR, CSC, Mirrorless, fino a 12 kg, Borsa Inclusa, Alluminio, Nero In offerta a 165,40 € – invece di 247,99 €

sconto 33% – fino a 23 gen 22

Manfrotto MVH500AH Testa Video con Base Piatta, 1 Leva Fissa, Alluminio, Nero In offerta a 112,70 € – invece di 165,00 €

sconto 32% – fino a 23 gen 22

Lowepro Fastpack BP 250 AW III Zaino fotografico per Fotocamera Mirrorless, DSLR e Accessori, con Sistema QuickDoor Access, Tasca per Laptop da 13?, per Reflex come Nikon D850, Ripstop 300D, Nero In offerta a 106,20 € – invece di 129,99 €

sconto 18% – fino a 23 gen 22

Lepro Faretto LED da Esterno con PIR Sensore di Movimento, 50W 4200 lumen Bianco Diurno 5000K, Proiettore Faretto da Esterno Impermeabile IP65 per Giardino, Corridoio, Illuminazione Interna ed Esterna In offerta a 28,89 € – invece di 36,99 €

sconto 22% – fino a 16 gen 22

LEDVANCE Endura Flood Proiettore da Esterno con Sensore Nero 30W Luce Calda 3000K, Grigio Scuro In offerta a 30,30 € – invece di 49,95 €

sconto 39% – fino a 23 gen 22

LEDVANCE Pannello luminoso a LED intelligente con tecnologia WiFi per interni, colore della luce variabile (3000-6500K) 300mm x 300mm, compatibile con Google e Alexa, SMART+ PLANON PLUS Tunable White In offerta a 43,70 € – invece di 59,99 €

sconto 27% – fino a 23 gen 22

LEDVANCE Endura Flood Proiettore da Esterno Nero 100W Luce Naturale 4000K, Grigio Scuro In offerta a 68,40 € – invece di 119,95 €

sconto 43% – fino a 23 gen 22

Tronsmart T6 Plus Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, Suono Stereo, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0 In offerta a 67,14 € – invece di 78,99 €

sconto 15% – fino a 16 gen 22

WD_BLACK D30 2 TB Game Drive SSD – Velocità e capacità di archiviazione, compatibile con Xbox serie X|S e PlayStation 5 In offerta a 276,99 € – invece di 440,99 €

sconto 37% – fino a 16 gen 22

YABER Proiettore WiFi, 8000 Lumens Bluetooth Videoproiettore 1080P Proiettore Full HD Supporto 4K[Borsa per proiettore incluso]4-punti Keystone Correction&Zoom digitale Home Cinema per iOS/Android/PPT In offerta a 246,49 € – invece di 469,99 €

sconto 48% – fino a 16 gen 22

Yamaha NS-P51 Diffusore Centrale e 2 Diffusori Surround, Nero In offerta a 167,50 € – invece di 259,00 €

sconto 35% – fino a 23 gen 22

Severin SM 3583, Montalatte Automatico con Sistema Brevettato a Induzione, Capienza Contenitore 700 ml, Potenza 500 Watt, 4 Temperature Selezionabili, Montaggio Anche a Freddo, Ottimo per Cioccolata In offerta a 78,20 € – invece di 99,99 €

sconto 22% – fino a 23 gen 22

Timex analogico Quarzo Orologio da Polso T2N747D7 In offerta a 46,80 € – invece di 69,00 €

sconto 32% – fino a 23 gen 22

Tommy Hilfiger Orologio Analogico Quarzo Uomo con Cinturino in Acciaio Inox 1710432 In offerta a 134,00 € – invece di 179,00 €

sconto 25% – fino a 23 gen 22

Tommy Hilfiger Orologio Multi-quadrante Quarzo Uomo con Cinturino in Pelle 1710380 In offerta a 99,50 € – invece di 169,00 €

sconto 41% – fino a 23 gen 22

Tommy Hilfiger – Orologio da donna, Impermeabile fino a 3 atm (30 metri) – 1781742 In offerta a 150,00 € – invece di 199,00 €

sconto 25% – fino a 23 gen 22

Seiko Analogico Automatico Orologio da Polso SNK809K2 In offerta a 107,07 € – invece di 150,00 €

sconto 29% – fino a 16 gen 22

Seven Zaino Scuola Sdoppiabile Big – Frozen Spirit Of Adventure, Rosa In offerta a 29,00 € – invece di 59,90 €

sconto 52% – fino a 23 gen 22

