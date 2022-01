Offerte Amazon 12 gennaio fino al 61% su Amazon Echo, Echo Show, Fire TV, Kindle, Apple, Alpina

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Apple Adattatore per Fotocamere da Lightning a USB

In offerta a 31,99 € – invece di 35,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 (128GB) – (PRODUCT) RED

In offerta a 845,50 € – invece di 939,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 (512 GB) – Galassia

In offerta a 1101,00 € – invece di 1289,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore USB‑C da 67W

In offerta a 59,99 € – invece di 65,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore MagSafe

In offerta a 38,99 € – invece di 45,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Alimentatore USB‑C Apple da 61W

In offerta a 69,00 € – invece di 75,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 256GB SSD)

In offerta a 729,00 € – invece di 819,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG SP7 Soundbar TV 440 W 5.1 Canali Audio Meridian con Subwoofer Wireless, Bluetooth, Tecnologia DTS Virtual:X, Dolby Digital, Audio Alta Risoluzione, AI Sound Pro, Ingresso Ottico, USB, HDMI in/out

In offerta a 252,99 € – invece di 399,00 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sony WF-XB700 – Auricolari True Wireless, Extra Bass con microfono integrato e autonomia fino a 18 ore (Nero)

In offerta a 57,99 € – invece di 150,00 €

sconto 61% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sony WF-1000XM4 – Auricolari True Wireless con HD Noise Cancelling, Compatibili con Google Assistant, Amazon Alexa, Microfono Integrato per chiamate, Batteria fino a 24 ore (Nero)

In offerta a 194,99 € – invece di 280,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial P2 CT1000P2SSD8 SSD Interno, 1TB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2

In offerta a 91,90 € – invece di 122,45 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech MX Keys Mini per Mac Tastiera Wireless, Minimal, Compatta, Bluetooth, Tasti Retroilluminati, USB-C, Digitazione Tattile, Compatibile con Apple macOS, iPad OS, in Metallo – Grigio Chiaro

In offerta a 74,99 € – invece di 98,89 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Luce per Selfie Foto, 10,2″ Luce ad Anello con Treppiede Telecomando 120 LED 3 modalità 11 Livelli per TikTok Youtube Instagram Vlog Video Trucco iPhone Samsung Huawei Motorola ECC

In offerta a 7,19 € – invece di 11,99 €

sconto 40% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Blu notte

In offerta a 49,99 € – invece di 84,99 €

sconto 41% – fino a 22 gen 22

Click qui per approfondire

Echo Show 8 (1ª generazione, modello 2019) | Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l’aiuto di Alexa | Bianco

In offerta a 64,99 € – invece di 109,99 €

sconto 41% – fino a 22 gen 22

Click qui per approfondire

Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP | Antracite

In offerta a 89,99 € – invece di 129,99 €

sconto 31% – fino a 22 gen 22

Click qui per approfondire

Echo Dot (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con integrazione Alexa – Tessuto antracite

In offerta a 21,99 € – invece di 49,99 €

sconto 56% – fino a 22 gen 22

Click qui per approfondire

Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con Alexa – Antracite

In offerta a 29,99 € – invece di 59,99 €

sconto 50% – fino a 22 gen 22

Click qui per approfondire

Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con orologio e Alexa – Bianco ghiaccio

In offerta a 39,99 € – invece di 69,99 €

sconto 43% – fino a 22 gen 22

Click qui per approfondire

Echo (4ª generazione) – Audio di alta qualità, hub per Casa Intelligente e Alexa – Bianco ghiaccio

In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino a 22 gen 22

Click qui per approfondire

Echo (4ª generazione) – Audio di alta qualità – Antracite + Philips Hue Lampadina Connessa (E27), compatibile con Alexa

In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino a 22 gen 22

Click qui per approfondire

Kindle, ora con luce frontale integrata – senza pubblicità – Nero

In offerta a 74,99 € – invece di 89,99 €

sconto 17% – fino a 14 gen 22

Click qui per approfondire

Kindle, ora con luce frontale integrata – Con pubblicità – Nero

In offerta a 64,99 € – invece di 79,99 €

sconto 19% – fino a 14 gen 22

Click qui per approfondire

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD

In offerta a 22,99 € – invece di 29,99 €

sconto 23% – fino a 19 gen 22

Click qui per approfondire

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD

In offerta a 24,99 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino a 19 gen 22

Click qui per approfondire

Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV)

In offerta a 34,99 € – invece di 59,99 €

sconto 42% – fino a 19 gen 22

Click qui per approfondire

Ti presentiamo Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV)

In offerta a 39,99 € – invece di 64,99 €

sconto 38% – fino a 19 gen 22

Click qui per approfondire

Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming in 4K Ultra HD, con controllo vocale tramite Alexa

In offerta a 79,99 € – invece di 119,99 €

sconto 33% – fino a 19 gen 22

Click qui per approfondire

Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero

In offerta a 59,00 € – invece di 99,00 €

sconto 40% – fino a 25 gen 22

Click qui per approfondire

Sistema Wi-Fi mesh Amazon eero ? pacchetto da 3 dispositivi

In offerta a 157,00 € – invece di 259,00 €

sconto 39% – fino a 25 gen 22

Click qui per approfondire

Extender Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6 – Estendi la tua rete eero

In offerta a 76,00 € – invece di 109,00 €

sconto 30% – fino a 25 gen 22

Click qui per approfondire

Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 1 pezzo

In offerta a 104,00 € – invece di 149,00 €

sconto 30% – fino a 25 gen 22

Click qui per approfondire

Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 3 pezzi

In offerta a 209,00 € – invece di 299,00 €

sconto 30% – fino a 25 gen 22

Click qui per approfondire

Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 2 pezzi

In offerta a 167,00 € – invece di 258,00 €

sconto 35% – fino a 25 gen 22

Click qui per approfondire

Ti presentiamo il sistema Wi-Fi 6 mesh tri-band Amazon eero Pro 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 1 pezzo

In offerta a 187,00 € – invece di 249,00 €

sconto 25% – fino a 25 gen 22

Click qui per approfondire

Sistema Wi-Fi mesh Amazon eero Pro pacchetto da 3 dispositivi

In offerta a 284,00 € – invece di 469,00 €

sconto 39% – fino a 25 gen 22

Click qui per approfondire

Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero Pro

In offerta a 104,00 € – invece di 169,00 €

sconto 38% – fino a 25 gen 22

Click qui per approfondire

Alpina Bike Olanda 1v, Bicicletta Donna, Acquamarina, 26″

In offerta a 206,00 € – invece di 226,83 €

sconto 9% – fino a 26 gen 22

Click qui per approfondire

Alpina Bike Olanda 1v, Bicicletta Donna, Nero, 26″

In offerta a 204,00 € – invece di 295,00 €

sconto 31% – fino a 26 gen 22

Click qui per approfondire

Alpina Bike Moving TRK 6v, Bicicletta Donna, Verde Menta, 28″

In offerta a 237,00 € – invece di 260,47 €

sconto 9% – fino a 26 gen 22

Click qui per approfondire

Alpina Bike Sporting 1v 580mm, Bicicletta Uomo, Verde Militare, 28″

In offerta a 247,00 € – invece di 283,04 €

sconto 13% – fino a 26 gen 22

Click qui per approfondire

Yankee Candle 1129749EZ – Candela profumata Amarena (Black Cherry), Durata Fino a 150 Ore, Giara grande

In offerta a 19,99 € – invece di 29,90 €

sconto 33% – fino a 18 gen 22

Click qui per approfondire

Yankee Candle Candela Profumata

In offerta a 19,99 € – invece di 25,49 €

sconto 22% – fino a 18 gen 22

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).