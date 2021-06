Offerte Amazon 16 giugno fino al 48%: Apple, Poco, Wacom, Netgear, Roborock, Neewer

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo che sono attive ancora queste offerte

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Epson Expression Home XP-4100 Stampante 3-in-1, Stampa Fronte/Retro in A4, Display LCD 6.1 cm, Stampa da Dispositivi Mobili, Wi-Fi e Wi-Fi Direct, Cartucce Separate, Nero In offerta a 71,98 € – invece di 97,03 €

sconto 26% – fino al 16 giugno

Click qui per approfondire

Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero In offerta a 64,00 € – invece di 99,00 €

sconto 35% – fino al 16 giugno

Click qui per approfondire

HUAWEI Band 4 Fitness Tracker, Schermo TFT a Colori da 0.96 “, Monitoraggio Continuo 24/7 con TruSeen TM 3.5, Monitoraggio Scientifico del Sonno, Resistente all’Acqua Fino a 5 ATM, Graphite Black In offerta a 22,90 € – invece di 34,99 €

sconto 35% – fino al 16 giugno

Click qui per approfondire

Novità Apple iPhone 12 Pro (128GB) – Grafite In offerta a 1079,00 € – invece di 1189,00 €

sconto 9% – fino al 16 giugno

Click qui per approfondire

Luce ad Anello Led da 12″ con Treppiede, Lampada Circolare Professionale Supporto per Telefono da Luminoso con Telecomando Wireless, Ring Light alta per Tik Tok, 20 Modalità RGB 13 Luminosità In offerta a 30,98 € – invece di 35,98 €

sconto 14% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 16 giugno

Click qui per approfondire

Wacom Intuos Pro Medium PTH-660 Tavoletta Grafica con penna sensibile alla pressione, Tasti di comando personalizzabili, Kit wireless incluso, Compatibile con Windows e Mac, Nero In offerta a 299,90 € – invece di 379,90 €

sconto 21% – fino al 23 giu 21

Click qui per approfondire

Ti presentiamo Ring Video Doorbell Wired + Chime di Amazon | Video in HD, rilevazione movimento avanzata, alimentazione via cavo| Periodo di prova gratuita di 90 giorni del piano Ring Protect In offerta a 49,00 € – invece di 94,00 €

sconto 48% – fino al 22 giu 21

Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Devote Lampada a Sospensione Smart, Luce da Calda a Fredda, con Bluetooth, Bianco In offerta a 63,70 € – invece di 79,90 €

sconto 20% – fino al 27 giu 21

Click qui per approfondire

NETGEAR GS308PP Switch Unmanaged PoE+ Gigabit Ethernet, con 8 PoE+ a 83 W, Montaggio Desktop, a Parete, in Metallo Resistente In offerta a 94,49 € – invece di 119,99 €

sconto 21% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

NETGEAR Nighthawk Sistema WiFi 6 Mesh MK62, Router WiFi 6 + 1 Satellite, Velocità AX1800, Copertura fino a 250 m² e Connettività per più di 25 Dispositivi In offerta a 199,99 € – invece di 259,90 €

sconto 23% – fino al 27 giu 21

Click qui per approfondire

Shure Se112-Gr Auricolari Ad Isolamento Sonoro Con Singolo Microdriver Dinamico, Grigio In offerta a 41,99 € – invece di 55,00 €

sconto 24% – fino al 30 giu 21

Click qui per approfondire

Chiavetta USB 16 GB Albus Silente – Memoria Flash Drive 2.0 Originale Harry Potter In offerta a 11,90 € – invece di 19,99 €

sconto 40% – fino al 27 giu 21

Click qui per approfondire

Neewer 2pz RGB Video Luce 660 LED Controllo via APP, Kit d?Illuminazione con Cavalletti e Borsa, Dimmerabile CRI 95, 3200~5600K, Luminosità 0% – 100%, 0-360 Colori Regolabili, 9 Condizioni Applicabili In offerta a 252,44 € – invece di 299,99 €

sconto 16% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

Neewer Kit 150x200cm Fondale Pieghevole Chroma Key Blu/Verde con Supporto Stand: 2-in-1 Pannello Reversibile Pop-up per Fotografia, Registrazioni Video, Streaming in Diretta ecc. In offerta a 80,74 € – invece di 96,99 €

sconto 17% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

Neewer NW-800 Microfono a Condensatore Professionale per Trasmissioni Registrazioni in Studio & NW-35 Braccio a Forbici Sospensione per Microfono con Supporto Anti-vibrazione e Serratura da Tavolo In offerta a 30,16 € – invece di 37,99 €

sconto 21% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

Neewer Kit di Microfono a USB Supercardioide a Condensatore 192KHZ/24Bit con Braccio Boom e Supporto Antiurto per YouTube Vlogging, Streaming di Gochi, Podcasting e Chiamate Skype, Plug&Play (Nero) In offerta a 48,01 € – invece di 59,99 €

sconto 20% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

Neewer Microfono a USB 192KHz/24Bit Plug & Play da Computer Cardioide a Condensatore (Blu) con Professionale Audio Chipset per Streaming con Braccio Forbici & Supporto Anti-vibrazione (NW-8000-USB) In offerta a 37,39 € – invece di 45,99 €

sconto 19% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

roborock S5 max robot aspirapolvere con Funzione di Pulizia, 2000 Pa, Robot Aspirapolvere con Controllo APP per Peli di Animali, Moquette (bianca) In offerta a 399,00 € – invece di 699,00 €

sconto 43% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

Vimar 16493 Idea Attuatore connesso IoT VIEW Wireless con uscita a relè NO 16 A, controllo locale e remoto, doppia tecnologia su standard Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0 In offerta a 31,00 € – invece di 49,55 €

sconto 37% – fino al 27 giu 21

Click qui per approfondire

YAMAY Smartwatch Donna Uomo con Saturimetro Alexa Integrata Orologio Fitness Android iOS Contapassi Cardiofrequenzimetro, Sfondo Personalizzato, Modalità Nuoto, Gestire la Musica, GPS Condiviso, Meteo In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

YAMAY Smartwatch Orologio Fitness Tracker Uomo Donna Pressione Sanguigna Smart Watch Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Smartband Sportivo Activity Tracker per Android iOS In offerta a 22,94 € – invece di 36,99 €

sconto 38% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

XINMY Antenna TV Interna, Antenna per Digitale Terrestre DTT DVB-T/DVB-T 2 Antenna HDTV Portabile con Amplificatore Segnale Support 4K HD 1080p VHF UHF FM In offerta a 16,99 € – invece di 22,99 €

sconto 26% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

VAVA Luce Notturna per Bambini con Modalità Cambio Colore e Funzione di Smorzamento, Ricaricabile con Controllo Touch e Timer di 1 Ora, fino a 100 Ore In offerta a 17,84 € – invece di 28,99 €

sconto 38% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

Trapano Avvitatore Batteria, TECCPO Avvitatore Batteria 180Nm Trapani Combinati 18V (2×2.0Ah Batteries+30min Caricatore Rapido+13mm Mandrino Metallico Autoserrante+35 Accessori)-TDCK01P In offerta a 152,99 € – invece di 199,99 €

sconto 24% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

Trapano Avvitatore Batteria, TECCPO Brushless 60Nm Trapano a Percussione 18V, 2 Batteries 2.0Ah, 30min Caricatore Rapido, 21+3 Coppie, 35 Accessori Gratuiti In offerta a 101,14 € – invece di 179,99 €

sconto 44% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

Lampada da Scrivania LED TaoTronics, Lampada da Tavolo Studio 12W, Porta di Ricarica USB per Smartphone, 7 livelli Dimmerabili, 5 Modalità graduali di Colore, Touch Control, Luce gradevole per Occhi In offerta a 28,04 € – invece di 42,99 €

sconto 35% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

Lampada da Scrivania TaoTronics, Lampada da Tavolo Ufficio LED 12W con 6 Luminosità + 3 Temperature di Colore, Porta di Ricarica USB per Smartphone, LED Occhi-Cura, Funzione Memoria – Argento In offerta a 35,69 € – invece di 49,99 €

sconto 29% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

Sunny S060102-08 Ventilatore Piantana, 40 W, 240 V, Bianco, M In offerta a 28,30 € – invece di 39,90 €

sconto 29% – fino al 27 giu 21

Click qui per approfondire

Laurel & Hardy: The Collection (Tradewide Repackage) (22 Dvd) [Edizione: Regno Unito] In offerta a 43,59 € – invece di 80,50 €

sconto 46% – fino al 25 giu 21

Click qui per approfondire

Queste sono le offerte valide fino al Prime Day del 21-22 Giugno

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).