Offerte Amazon 16 maggio fino al 93% su Apple, Ducati, Baseus, Belkin, EZVIZ, Garmin, Crockpot

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 599,00 € – invece di 669,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 849,99 € – invece di 959,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

  Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1599,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 999,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1149,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1252,99 € – invece di 1489,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 978,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Azzurro In offerta a 989,90 € – invece di 1309,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1149,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1099,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 978,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Trail Loop giallo/beige – S/M. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 899,99 € – invece di 1009,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 246,90 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,99 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 179,00 € – invece di 209,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Altre Offerte

Baseus Caricatore USB C rapido 100 W, PD Alimentazione USB C con GaN II Tech 4 porte [2USB-C + 2USB] Stazione di ricarica per MacBook Pro/Air, USB-C Laptop, iPhone 13/12, Samsung Galaxy Nero In offerta a 49,59 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Beikell Supporto Auto Smartphone, Supporto per Telefono per Auto [360 Gradi di Rotazione] con Cruscotto Regolabile e Supporto per Braccio Estensibile per Auto Forte Rilievo in Gel Appiccicoso In offerta a 11,39 € – invece di 16,99 €

sconto 33% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Belkin Hub USB-C, 7 in 1 adattatore USB-C alimentato con porte HDMI 4K a 60 Hz, USB PD da 100 W, Ethernet 2,5 Gb, 2 USB-A e slot SD e microSD per MacBook Pro 14/16, iPad Pro 12.9/11, XPS e Surface In offerta a 82,98 € – invece di 99,99 €

sconto 17% – fino a 27 mag 23

Click qui per approfondire

Belkin Caricabatteria wireless 3 in 1 (Stazione di ricarica wireless da 7,5 W per iPhone, Apple Watch ed AirPods) – Dock di ricarica wireless per iPhone, supporto di ricarica per Apple Watch – Bianco In offerta a 69,99 € – invece di 119,99 €

sconto 42% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Belkin Caricabatteria wireless 3 in 1 (Stazione di ricarica wireless da 7,5 W per iPhone, Apple Watch ed AirPods) – Dock di ricarica wireless per iPhone, supporto di ricarica per Apple Watch – Nero In offerta a 69,99 € – invece di 119,99 €

sconto 42% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Belkin Custodia per AirTag con anello portachiavi (Secure Holder, guscio protettivo antigraffio per Air Tag) ? Nero In offerta a 6,99 € – invece di 13,99 €

sconto 50% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Belkin Surge Stripe Protezione dalle Sovracorrenti fino a 650 Joules con 6 Prese, Cavo da 2 m, Bianco In offerta a 15,99 € – invece di 24,99 €

sconto 36% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Belkin Surge Stripe Protezione dalle Sovracorrenti fino a 525 Joules con 4 Prese, Cavo da 2 m, Bianco In offerta a 12,99 € – invece di 19,99 €

sconto 35% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Belkin Caricabatteria da Parete USB Type C PD da 40 W (2 Porte USB-C, 20 W per Porta, Ricarica Rapida PD per iPhone 14/14 Plus, 13, 12, iPad PRO, Galaxy e Altri) In offerta a 21,99 € – invece di 34,99 €

sconto 37% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

EZVIZ LC3 Telecamera Wi-Fi con Lampada da Esterno 2K, Videocamera Sorveglianza Esterno 4MP, Luce Integrata, Rilevamento di Movimento, Audio Bidirezionale, Visione notturna a Colori, Compatibile Alexa In offerta a 118,99 € – invece di 169,90 €

sconto 30% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

EZVIZ Campanello Video 2K WiFi, 115 Giorni Durata della Batteria,Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Rilevamento di Persone, FOV Verticale 176° DB2 3MP In offerta a 89,99 € – invece di 1200,00 €

sconto 93% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

eufy security Telecamera wifi Esterno Batteria eufyCam 2C, 180 Giorni di Durata della Batteria, HD 1080p, Impermeabilità IP67, Visione Notturna, Compatibile con Alexa, Nessun Costo Mensile In offerta a 159,99 € – invece di 219,99 €

sconto 27% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Ducati Pro-II Plus, Monopattino Elettrico, Con Frecce Direzionali Integrate, Freno Elettrico E A Disco, Motore 350W, Ruote 10″, Nero, ?116 x 19 x 115 cm; 15.5 Kg In offerta a 469,00 € – invece di 649,00 €

sconto 28% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Ducati E-Scooter Pro-I Evo Black, Motore 350W, Peso 12 Kg, Freno Elettrico E A Disco, Con Frecce Direzionali, Nero, ?105 x 30 x 115 cm; 12 Kg In offerta a 379,00 € – invece di 499,00 €

sconto 24% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Ducati Pro-II EVO Monopattino Elettrico con Frecce direzionali Integrate, Pieghevole, Doppio freno, Full Suspension, Fino a 40 Km di Autonomia, App Integrata, Motore 350W, Ruote 10″ Tubeless In offerta a 539,00 € – invece di 699,00 €

sconto 23% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Ducati Pro-III, Monopattino Elettrico, con Frecce Direzionali Integrate Autonomia 50 km, Motore 350W, Batteria 468Wh, Freni a disco e Elettronico, App Integrata In offerta a 729,00 € – invece di 899,00 €

sconto 19% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Dreame H11 Max Aspiraliquidi e Aspirapolvere 3in1 Aspirapolvere e Lavapavimenti Senza Fili con Funzione Autopulente, 10000 Pa Scopa Elettrica Senza Sacco, Autonomia 35 Min, 200W In offerta a 299,00 € – invece di 529,99 €

sconto 44% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Dreame L10Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con Auto-Svuotamento,Panno Autopulente, Navigazione LDS, Aspirazione 5300Pa, Mappatura 3D e Controllo App per Tappeti In offerta a 749,00 € – invece di 899,00 €

sconto 17% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Crock-Pot Pentola Per Cottura Lenta, Slow Cooker, Capienza 2.4 Lt, 2 Impostazioni Cottura E Funzione Mantenimento In Caldo Automatica, 130 W, Ceramica, Nero, ?28.2 x 28.4 x 21.2 cm; 3.19 Kg In offerta a 44,99 € – invece di 119,99 €

sconto 63% – fino a 30 mag 23

Click qui per approfondire

Crockpot Pentola Per Cottura Lenta, Slow Cooker, 4.7 Litri, Fino A 6 Persone, 2 Impostazioni Cottura E Funzione Warm Automatica, 220 W, Ceramica, Nero, ?26 x 34 x 34 cm; 5.46 Kg In offerta a 69,99 € – invece di 199,99 €

sconto 65% – fino a 30 mag 23

Click qui per approfondire

Crock-Pot Express Multicooker 5.6 Lt, Adatta Fino A 6 Persone, Programmabile, 12 Funzioni Pre-Impostate, Cottura A Pressione, Slow Cooker E Rosolatura, Funzione Warm Automatica, Argento-Nero In offerta a 120,99 € – invece di 194,99 €

sconto 38% – fino a 30 mag 23

Click qui per approfondire

Garmin HRM-Dual, Fascia cardio, Bluetooth e ANT+, HRV, Autonomia fino a 3,5 anni In offerta a 42,90 € – invece di 69,99 €

sconto 39% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Garmin HRM-Pro Plus, Fascia cardio, Bluetooth e ANT+, Multisport, Nuoto, Dinamiche di corsa, HRV, Vano per batteria, Autonomia fino a 1 anno In offerta a 94,90 € – invece di 129,99 €

sconto 27% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Garmin Index S2 Black Bilancia Impedenziometrica, con Schermo a Calori, fino a 16 Utenti, Bluetooth e Wi-Fi, Nero In offerta a 114,90 € – invece di 149,99 €

sconto 23% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Garmin Venu 2, Smartwatch AMOLED 1,3″, Cassa da 45mm, Autonomia 11 giorni, Garmin Pay, Musica, +25 Sport, GPS, Cardio, SpO2 (Slate & Black) In offerta a 289,90 € – invece di 399,99 €

sconto 28% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Garmin Venu 2S – Smartwatch per donna, Display AMOLED, 40mm, GPS, Cardio, SpO2, Workout HIIT, Garmin Coach, Garmin Pay, Musica (Rosegold & White) In offerta a 289,90 € – invece di 399,99 €

sconto 28% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Garmin Index S2 White Bilancia Impedenziometrica, con Schermo a Calori, fino a 16 Utenti, Bluetooth e Wi-Fi, Bianco In offerta a 114,90 € – invece di 149,99 €

sconto 23% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Garmin Edge Explore 2, Ciclocomputer GPS cartografico, Semplice da usare, Navigazione avanzata, Compatibile con eBike, LiveTrack, Incident Detection, UBC Type C In offerta a 249,90 € – invece di 299,99 €

sconto 17% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Garmin Swim 2 – Smartwatch, GPS Connesso per Nuoto e Piscina, in Acqua Libera, Nero In offerta a 189,90 € – invece di 249,99 €

sconto 24% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Garmin Venu 2, Smartwatch AMOLED 1,3″, Cassa da 45mm, Autonomia 11 giorni, Garmin Pay, Musica, +25 Sport, GPS, Cardio, SpO2 (Silver & Granite Blue) In offerta a 289,90 € – invece di 399,99 €

sconto 28% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Garmin Venu 2S, Smartwatch AMOLED 1,1″, Cassa da 40mm, Autonomia 10 giorni, Garmin Pay, Musica, +25 Sport, GPS, Cardio, SpO2 (Mist Gray) In offerta a 289,90 € – invece di 399,99 €

sconto 28% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).