Offerte Amazon 17 febbraio fino al 69%: LG, Samsung memorie, Ecovacs, Hisense, Linksys, Epson, Mandarina Duck

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in offerta

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

”

LG 27GL650 UltraGear Gaming Monitor 27″ FullHD IPS HDR, 1920×1080, G-Sync Compatible e AMD FreeSync 144 Hz, HDMI 2.0, Display Port 1.4, Uscita Audio, Stand Pivot, Flicker Safe, Nero In offerta a 299,99 € – invece di 349,00 €

sconto 14% – fino al 21 feb 2021

Click qui per approfondire

LG 27GN88A ERGO UltraGear Gaming Monitor 27″ QuadHD Nano IPS 1ms HDR, 2560×1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync 144Hz, HDMI 2.0, Display Port 1.4, USB Hub, Uscita Audio, Stand ERGO, Flicker Safe In offerta a 549,99 € – invece di 699,00 €

sconto 21% – fino al 21 feb 2021

Click qui per approfondire

LG 29WN600 Monitor 29″ UltraWide 21:9 LED IPS HDR, 2560×1080, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 14W, HDMI (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco In offerta a 239,99 € – invece di 349,00 €

sconto 31% – fino al 21 feb 2021

Click qui per approfondire

Manfrotto Befree Advanced Camo, Kit Treppiede Adavnced Travel, con Testa a Sfera con Controlli Ergonomici, Chiusure Twist Lock, Treppiede Fotografico, Cavalletto per Videocamera e Fotocamera, Verde In offerta a 144,90 € – invece di 192,90 €

sconto 25% – fino al 17 feb 2021

Click qui per approfondire

JOBY TelePod 325 Bastone per Selfie Professionale e Treppiede Telescopico per Fotocamere Compatte e Action Cam, Selfie Stick per Vlogger e Blogger, Nero In offerta a 28,50 € – invece di 40,66 €

sconto 30% – fino al 17 feb 2021

Click qui per approfondire

Epson EB-W51 – Proiettore 3LCD (rapporto di contrasto 16.000:1, bianco e luminosità 4000 lumen, con altoparlante) In offerta a 609,99 € – invece di 789,00 €

sconto 23% – fino al 28 feb 2021

Click qui per approfondire

Epson EB-X05 Videoproiettore XGA 3LCD, HDMI, 3.300 Lumen, Contrasto 15.000:1, WI-FI opzionale, Lampada UHE di Lunga Durata, Immagini fino a 300″ In offerta a 329,99 € – invece di 429,00 €

sconto 23% – fino al 28 feb 2021

Click qui per approfondire

Epson EF-100W Il Videoproiettore per Ogni Occasione, Sorgente luminosa laser, Bianco In offerta a 649,00 € – invece di 1059,00 €

sconto 39% – fino al 28 feb 2021

Click qui per approfondire

Epson EH-LS500B Videoproiettore 4K intelligente a ottica ultra-corta, Full HD 1080p con risoluzione 4K PRO-UHD, Nero In offerta a 2499,00 € – invece di 2699,00 €

sconto 7% – fino al 28 feb 2021

Click qui per approfondire

Epson EH-LS500W Videoproiettore 4K intelligente a ottica ultra-corta, Full HD 1080p con risoluzione 4K PRO-UHD, Bianco In offerta a 2499,00 € – invece di 2699,00 €

sconto 7% – fino al 28 feb 2021

Click qui per approfondire

Epson EH-TW5820 – Proiettore Full HD 1080p (rapporto di contrasto 60.000:1, bianco e luminosità 2700 lumen, con altoparlante) In offerta a 1099,99 € – invece di 1299,00 €

sconto 15% – fino al 28 feb 2021

Click qui per approfondire

Epson EH-TW7000 Proiettore PRO-UHD 4K, 3.000 Lumen, 16:9, Rapporto di contrasto 40.000:1, Rapporto di proiezione 1,32 – 2,15:1, Display fino a 500″, 2 HDMI In offerta a 1249,00 € – invece di 1389,00 €

sconto 10% – fino al 28 feb 2021

Click qui per approfondire

Hisense 40AE5500F Smart TV LED FULL HD 1080p 40″, Bezelless, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 279,00 € – invece di 349,00 €

sconto 20% – fino al 21 feb 2021

Click qui per approfondire

Hisense 43AE7210F, Smart TV LED Ultra HD 4K 43″, Single Stand, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 349,00 € – invece di 449,00 €

sconto 22% – fino al 21 feb 2021

Click qui per approfondire

Linksys LGS116P-EU Gigabit Unmanaged Switch a 16 Port 8x PoE+, Velocità fino a 1000 Mbps, Connessione Plug&Play, QoS, Conformità Standard EEE In offerta a 124,90 € – invece di 149,99 €

sconto 17% – fino al 21 feb 2021

Click qui per approfondire

Linksys MR8300 Router Tri-Band Mesh AC2200, Compatibile con il Sistema Wi-Fi Mesh per Tutta la Casa Linksys Velop, 4 Porte Gigabit Ethernet, Filtro Famiglia tramite l’App Linksys, Funziona con Alexa In offerta a 114,90 € – invece di 149,99 €

sconto 23% – fino al 21 feb 2021

Click qui per approfondire

Linksys WHW0302 Velop Sistema WiFi Mesh Tri-Band per Casa, Router AC4400/Range Extender, Copre Fino a 350 mq, Tri-Band, 2 Terminali Fino a 4.4 Gbps, Bianco In offerta a 219,90 € – invece di 299,99 €

sconto 27% – fino al 21 feb 2021

Click qui per approfondire

Linksys WRT3200ACM-EU Router Open Source Wireless AC 3200, 3200 MBps, MU-MIMO, 4.Porte Gigabit Ethernet, 1.USB 3.0, Nero In offerta a 169,99 € – invece di 249,99 €

sconto 32% – fino al 21 feb 2021

Click qui per approfondire

Samsung Memorie MZ-V7S1T0 970 EVO Plus SSD Interno da 1 TB, PCIe NVMe M.2 In offerta a 142,99 € – invece di 298,09 €

sconto 52% – fino al 21 feb 2021

Click qui per approfondire

Samsung Memorie MZ-V8P250 980 PRO SSD Interno da 250GB, PCIe NVMe M.2, Nero In offerta a 75,99 € – invece di 100,99 €

sconto 25% – fino al 21 feb 2021

Click qui per approfondire

Samsung Memorie T5 da 500 GB, USB 3.1 Gen 2, SSD Esterno Portatile, Blu (MU-PA500B) In offerta a 74,80 € – invece di 241,99 €

sconto 69% – fino al 21 feb 2021

Click qui per approfondire

Samsung Monitor LS27AM502NUXEN M5 da 27?, 16:9, Full HD, TV Smart Hub (Amazon Video, Netflix), Airplay e Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB, Bluetooth, Nero In offerta a 209,90 € – invece di 249,00 €

sconto 16% – fino al 28 feb 2021

Click qui per approfondire

Samsung Monitor LS32AM502NUXEN Smart M5 da 32?, 16:9, Full HD, TV Smart Hub (Amazon Video, Netflix), Air-play e Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB, Bluetooth, Nero In offerta a 252,90 € – invece di 289,00 €

sconto 12% – fino al 28 feb 2021

Click qui per approfondire

Samsung Monitor Smart M7 da 32?, 16:9, UHD, TV Smart Hub (Amazon Video, Netflix), Airplay e Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB e USB Type C, Bluetooth, Nero In offerta a 354,90 € – invece di 419,00 €

sconto 15% – fino al 28 feb 2021

Click qui per approfondire

ECOVACS DEEBOT OZMO T8 AIVI robot aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1 con funzione di lavaggio attiva, navigazione intelligente e rilevamento ostacoli. Controllo con Google Home, Alexa App In offerta a 599,00 € – invece di 799,00 €

sconto 25% – fino al 21 feb 2021

Click qui per approfondire

ECOVACS Robotics DEEBOT OZMO 950 Robot Aspirapolvere ? Robot lavapavimenti e aspirapolvere 2 in 1 con mappatura, modalità Max, controllo tramite App In offerta a 369,00 € – invece di 599,00 €

sconto 38% – fino al 21 feb 2021

Click qui per approfondire

Robot aspirapolvere e pulitore ECOVACS Deebot Ozmo T8 + con stazione di auto-scarico In offerta a 649,00 € – invece di 899,00 €

sconto 28% – fino al 21 feb 2021

Click qui per approfondire

ECOVACS DEEBOT OZMO T8 – Robot aspirapolvere 2 in 1 con funzione lavapavimenti e navigazione intelligente, controllo Google Home, Alexa e app In offerta a 529,00 € – invece di 699,00 €

sconto 24% – fino al 21 feb 2021

Click qui per approfondire

Mandarina Duck Daphne, Borsa a Tracolla Donna, Nero (Black), 10x10x10 cm (W x H x L) In offerta a 83,70 € – invece di 135,00 €

sconto 38% – fino al 28 feb 2021

Click qui per approfondire

Mandarina Duck Hunter, Borsa Donna, Winter Sky, Taglia Unica In offerta a 78,20 € – invece di 135,00 €

sconto 42% – fino al 28 feb 2021

Click qui per approfondire

Mandarina Duck MD 20 LUX, Borsa Donna, BLACKBERRY SYRUP, Taglia Unica In offerta a 36,20 € – invece di 80,00 €

sconto 55% – fino al 28 feb 2021

Click qui per approfondire

Mandarina Duck MD 20, Accessori da viaggio- Portafogli Donna, STEEL, Taglia unica In offerta a 47,60 € – invece di 65,00 €

sconto 27% – fino al 28 feb 2021

Click qui per approfondire

Mandarina Duck MD 20, Zaino Donna, Moonlight Blue, Taglia Unica In offerta a 70,90 € – invece di 105,00 €

sconto 32% – fino al 28 feb 2021

Click qui per approfondire

Mandarina Duck Md20 Tracolla, Zaino Donna, Nero (Black), 4x23x21.5 centimeters (B x H x T) In offerta a 40,70 € – invece di 71,00 €

sconto 43% – fino al 28 feb 2021

Click qui per approfondire

Mandarina Duck Md20, Borsa a Tracolla Donna, Blu (Dress Blue), 9x15x21 centimeters (B x H x T) In offerta a 54,50 € – invece di 86,00 €

sconto 37% – fino al 28 feb 2021

Click qui per approfondire

Mandarina Duck Mellow Leather Tracolla, Borsa Donna, Nero, 5x33x32 centimeters (B x H x T) In offerta a 89,90 € – invece di 182,00 €

sconto 51% – fino al 28 feb 2021

Click qui per approfondire

Mandarina Duck P10QMTV8, Borsa a Tracolla Donna, Grigio (Steel), 10x21x28.5 cm (W x H x L) In offerta a 55,20 € – invece di 95,00 €

sconto 42% – fino al 28 feb 2021

Click qui per approfondire

Mandarina Duck Style, Borsa Donna, Dress Blue, Taglia Unica In offerta a 40,00 € – invece di 115,00 €

sconto 65% – fino al 28 feb 2021

Click qui per approfondire

Mandarina Duck Vct08 Black, Borsa Donna, Taglia Unica In offerta a 51,00 € – invece di 95,00 €

sconto 46% – fino al 28 feb 2021

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).