Offerte Amazon 17 giugno fino al 56% su Apple, Xiaomi, Netgear, Logitech G, Philips Hue, Neweer

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Apple iPhone 13 (128GB) – Azzurro In offerta a 789,00 € – invece di 939,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular In offerta a 419,00 € – invece di 469,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Smart Keyboard (per iPad 8ª/7ª generazione, iPad Air – 3ª generazione e iPad Pro 10,5″) – Italiano In offerta a 124,99 € – invece di 179,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

HUAWEI Band 6 Smart Band Fitness Tracker, Touchscreen AMOLED 1.47” a Colori, Monitoraggio Battito Cardiaco, Sonno, Saturazione dell`Ossigeno, Resistente all’Acqua, Nero (Graphite Black) In offerta a 36,90 € – invece di 59,90 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

HUAWEI Band 6 Smart Band Fitness Tracker, Touchscreen AMOLED 1.47” a colori, Monitoraggio Battito Cardiaco, Sonno, Saturazione dell`Ossigeno, Resistente all’Acqua, Sakura Pink In offerta a 36,90 € – invece di 59,90 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie MZ-77Q1T0BW 870 QVO SSD Interno, 1 TB, SATA, 2.5″ In offerta a 83,99 € – invece di 99,90 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Power Bank, INIU Ultra Compact 10000mAh 22.5W PD 3.0 QC4.0 LED Display 10000mAh Powerbank, Mini Batteria Esterna con 3 uscite da 5V/3A Powerbank per iPhone 13 AirPods iPad Samsung Xiaomi HUAWEI ECC. In offerta a 21,24 € – invece di 24,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech Folio Touch Custodia iPad con Tastiera, Trackpad e Smart Connector per iPad Air 4a Gen, 5a Gen, 2020, 2022 (Modelli: A2316/A2324/A2325/A2072/A2588/A2589/A2591), Italiano QWERTY – Grigio In offerta a 128,98 € – invece di 159,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

DJI OM 5 Stabilizzatore per Smartphone, Stabilizzatore a 3 Assi, Manico Telescopico Integrato, Portatile e Pieghevole, Stabilizzatore per Android e iPhone con ShotGuides, bianco tramonto In offerta a 112,00 € – invece di 159,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

HAISSKY Fascia da Braccio Portacellulare con Titolare Airpods per Correre Sweatproof per iPhone 12 Pro Max/iPhone 11 Pro Max/11 Pro/XS Max,Galaxy S10+S10/S10e/S9 fino a 6.8″ In offerta a 12,59 € – invece di 13,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Belkin Boost Charge Caricabatteria da Auto USB-C da 32 W (ricarica veloce per iPhone, Samsung, Google Pixel e altri) In offerta a 18,49 € – invece di 29,99 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L Friggitrice ad Aria Intelligente, Controllo Tramite App, Display OLED, Temperatura di Cottura tra 40°/200° C, Doppio Spazio di Cottura, Versione Italiana In offerta a 79,70 € – invece di 119,99 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

TedGem Ventilatore USB, Mini USB Ventilatore, Ventilatore Silenzioso, Ventilatore Portatile USB, per Scrivania, Auto,Casa Ufficio,Viaggiare. USB Alimentato In offerta a 20,39 € – invece di 24,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite 1C Ventilatore, 45 W, 26.6 Decibel, 3 Velocità, Bianco In offerta a 69,95 € – invece di 129,95 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

30663 Mi Smart Standing Fan 2 In offerta a 89,95 € – invece di 89,95 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Belkin Custodia per AirTag con Laccetto (Secure Holder, Guscio Protettivo Antigraffio per Air Tag), Nero In offerta a 9,99 € – invece di 13,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi 12 Pro Gray 12GB RAM 256GB ROM In offerta a 799,99 € – invece di 899,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Olympus OM-D E-M1 Mark III Fotocamera di Sistema Micro 4/3 Kit, 20 MP, Stabilizzatore d’Immagine a 5 Assi, 4K Video, Wi-Fi, Bluetooth e M.Zuiko Digital ED 12-40 mm f2.8 PRO Obbiettivo, Nero In offerta a 1698,90 € – invece di 2499,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

PUMA Rucksack Buzz Backpack Zaino Unisex – Adulto In offerta a 27,98 € – invece di 29,95 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Eastpak Provider Zaino, 44 Cm, 33 L, Nero (Black) In offerta a 59,40 € – invece di 99,00 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Besttravel Zaino Porta PC, Zaino PC Portatili con Anello antifurto.Zaino per Computer da 15.6 Pollici Notebook,Zaino per Laptop con Porta USB,Zaino Impermeabile da Uomo per Scuola,Lavoro o Viaggio In offerta a 28,99 € – invece di 32,99 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Samsonite Lapt.backpack, Raíz > Inicio Catalogue Composants Pc Disque Dur Unisex Adulto, Azul (blue), 15.6 Zoll 44 Cm – 22.5 L In offerta a 45,99 € – invece di 75,00 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Angetube HD Webcam 1080P/ Live Streaming Caméra avec Double Microphones Web Cam Compatible avec Xbox One/PC/Mac/Support OBS/Facebook1 In offerta a 39,94 € – invece di 80,99 €

sconto 51% – fino a 19 giu 22

NETGEAR Switch Ethernet Plus 8 porte GS108E, Switch Gigabit con opzioni di montaggio desktop o a parete e assistenza limitata a vita In offerta a 36,99 € – invece di 58,20 €

sconto 36% – fino a 26 giu 22

NETGEAR Switch Ethernet 8 Porte Unmanaged GS308, Hub di Rete Domestica, Switch Gigabit per Ufficio, Plug-and-Play, Funzionamento Silenzioso, Montaggio Desktop o a Parete In offerta a 19,99 € – invece di 27,99 €

sconto 29% – fino a 26 giu 22

NETGEAR Switch Ethernet 8 porte Unmanaged GS108GE, Switch Gigabit con opzioni di Montaggio desktop o a parete e assistenza limitata a vita In offerta a 26,99 € – invece di 36,99 €

sconto 27% – fino a 26 giu 22

NETGEAR GS110EMX Switch PoE Smart Managed Plus Gigabit/10G Ethernet a 10 Porte, con 2 10G/Multi-gig, Montaggio su Desktop/su Rack In offerta a 219,99 € – invece di 259,90 €

sconto 15% – fino a 26 giu 22

NETGEAR Router WiFi 6 Nighthawk AX4 RAX40, 4 flussi WiFi con velocità AX3000 (fino a 3 Gbps), copertura fino a 100 m2 In offerta a 129,30 € – invece di 216,90 €

sconto 40% – fino a 26 giu 22

Philips Hue Lampadina Smart LED, White & Color Ambiance, Dimmerabili, Bluetooth, 2 pezzi, E27, 6.5W, 800 lm In offerta a 68,00 € – invece di 99,99 €

sconto 32% – fino a 26 giu 22

Philips Hue White 2 Faretti LED Smart, Bluetooh, Controllo Vocale GU10, 5W, Dimmerabile, Luce Bianca Calda, 2 Pezzi, Bianco In offerta a 27,10 € – invece di 34,90 €

sconto 22% – fino a 26 giu 22

Philips Hue 20 W, Bianco In offerta a 127,20 € – invece di 189,99 €

sconto 33% – fino a 26 giu 22

Philips AC4550/10 Purificatore d’Aria con Tecnologia VitalShield, Filtri Multipli HEPA e Carboni Attivi, Superficie 104 m², Modalità Notturna Molto Silenziosa, Design Elevato, Connesso ad App, 64 dB In offerta a 399,99 € – invece di 599,99 €

sconto 33% – fino a 27 giu 22

Philips PerfectCare 6000 Series Ferro da Stiro con Caldaia – 2400W, Colpo di Vapore 600g, Pressione 8 Bar, Tecnologia OptimalTEMP, Serbatoio 1,8 l, Nero (PSG6064/80) In offerta a 209,99 € – invece di 249,99 €

sconto 16% – fino a 27 giu 22

Philips Lighting Faretto da Incasso LED Impala, Equivalente a 6W, 27K, Dimmerabile, Bianco In offerta a 14,80 € – invece di 21,09 €

sconto 30% – fino a 26 giu 22

Neewer Kit accessori per action cam 50 in 1, compatibile con GoPro Hero10/Hero9/Hero8/Hero7, GoPro Max, GoPro Fusion, Insta360, DJI Osmo Action/Action 2, AKASO, APEMAN, Campark, SJCAM In offerta a 33,14 € – invece di 40,99 €

sconto 19% – fino a 19 giu 22

NEEWER 2.6m x 3m / 8.5ft x 10ft Sistema di supporto dello sfondo e SET d’illuminazione continua con ombrelli e softbox In offerta a 176,79 € – invece di 209,99 €

sconto 16% – fino a 19 giu 22

Neewer Professionale Resistente in Metallo 360 Gradi Gimbal Impugnatura Panoramica per Treppiedi con Piastra a Sgancio Rapido Arca-Swiss Standard 1/4?e Livella a Bolla per DSLR Carica 13,6kg In offerta a 89,66 € – invece di 105,99 €

sconto 15% – fino a 19 giu 22

Neewer Pannello Luce 176 LED Dimmerabile 5600K On-camera con Batteria 2200mAh & Caricabatterie a USB, per Fotografia Reflex Digitali Canon Nikon Pentax Panasonic Sony ecc. In offerta a 52,69 € – invece di 62,99 €

sconto 16% – fino a 19 giu 22

Neewer Photography Sistema di supporto per sfondo da fotografia, 3 rulli, manuale, montaggio a parete In offerta a 89,24 € – invece di 105,99 €

sconto 16% – fino a 19 giu 22

Neewer F100 Kit con Monitor da Campo per Videocamera: 7″ Ultra HD 1280 x 800 IPS Monitor da Campo + Batteria di Ricambio F550 + Caricatore Micro USB + Custodia per Sony, Nikon, Olympus e Panasonic In offerta a 140,24 € – invece di 166,99 €

sconto 16% – fino a 19 giu 22

Neewer Light Stativi 3m, Pro Ammortizzatore Pesante a Molla, Collari Metallici di Chiusura, Set di 2 (Finitura nera) con Borsa di Trasporto e Sacchi di Sabbia per Fotografia Video HTC VIVE, ecc In offerta a 98,59 € – invece di 105,99 €

sconto 7% – fino a 19 giu 22

Neewer Braccio di Sospensione Resistente da Parete Triangolare per Fotografia Luce Stroboscopica, Monoluce, Softbox, Riflettore, Ombrello e Luce Anulare Rotazione a 180° Lunghezza Massima 169cm(Nero) In offerta a 60,76 € – invece di 69,99 €

sconto 13% – fino a 19 giu 22

Neewer 90089939 – Morsa Clip in metallo per Fissaggio Riflettori, vite di montaggio standard 5/8″, 3 pezzi In offerta a 33,99 € – invece di 40,99 €

sconto 17% – fino a 19 giu 22

O’NEAL | Casco da Mountainbike | All-Mountain | Sistema di regolazione della ventilazione e del raffreddamento, Standard di sicurezza EN1078 | Casco Trailfinder Solid | Adulto | Nero | Taglia L/XL In offerta a 51,70 € – invece di 89,99 €

sconto 43% – fino a 26 giu 22

Ultrasport F-Bike, trainer per biciclette, cyclette pieghevole, display LCD, sensori di pulsazioni manuali opzionali, livelli di resistenza regolabili, facile da montare, ideale per atleti e anziani In offerta a 154,99 € – invece di 186,99 €

sconto 17% – fino a 30 giu 22

Ultrasport F-Bike Work, home trainer con workstation, cyclette da allenamento, bici da fitness con computer di allenamento e sensori delle pulsazioni, pieghevole In offerta a 128,99 € – invece di 155,99 €

sconto 17% – fino a 30 giu 22

Ultrasport – Cyclette F-Bike 300B da casa, con schienale, colore: nero opaco In offerta a 172,99 € – invece di 208,99 €

sconto 17% – fino a 30 giu 22

Ultrasport – Cyclette F-Bike 250B da casa, senza schienale, colore: grigio scuro/blu navy In offerta a 152,99 € – invece di 183,99 €

sconto 17% – fino a 30 giu 22

Logitech G333 VR Cuffie Auricolari da Gaming per Oculus Quest 2, Per Oculus, Cavo e Fasce Regolabili, Doppio Driver Audio, Custodia in Alluminio, Connessione Aux da 3,5mm a Bassa Latenza – Bianco/Blu In offerta a 40,99 € – invece di 51,99 €

sconto 21% – fino a 26 giu 22

Logitech G502 HERO Mouse Gaming Prestazioni Elevate, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Pesi Regolabili, 11 Pulsanti Programmabili, Memoria Integrata, PC/Mac/Laptop, Nero In offerta a 40,99 € – invece di 92,99 €

sconto 56% – fino a 26 giu 22

Logitech G413 Tastiera Gaming Meccanica, Tasti Retroilluminati, Romer-G Tactile Switch, Telaio in Alluminio Spazzolato, Tasti Personalizzabili, USB Pass Through, QWERTY Layout Italiano, Carbon/Nero In offerta a 54,99 € – invece di 103,99 €

sconto 47% – fino a 26 giu 22

Logitech G203 LIGHTSYNC Mouse Gaming con Illuminazione RGB, Personalizzabile, 6 Pulsanti Programmabili, Sensore per Gaming, Tracciamento a 8.000 DPI, Peso Ridotto – Nero In offerta a 19,99 € – invece di 40,99 €

sconto 51% – fino a 26 giu 22

Logitech G903 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, Oltre 140 Ore con Batteria Ricaricabile e LIGHTSYNC RGB, POWERPLAY-compatibile, PC/Mac, Nero In offerta a 79,99 € – invece di 149,00 €

sconto 46% – fino a 26 giu 22

Logitech G512 Tastiera Gaming Meccanica, RGB LIGHTSYNC, Tasti Retroilluminati, GX Brown Tactile Switch, Telaio in alluminio spazzolato, Tasti Personalizzabili, USB, QWERTY Layout Italiano, Nero In offerta a 89,99 € – invece di 124,99 €

sconto 28% – fino a 26 giu 22

Logitech G PRO Mouse Gaming Wireless – LIGHTSPEED, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, 4-8 Pulsanti Personalizzabili, Ambidestro, Edizione Ufficiale di League of Legends – Blu In offerta a 79,99 € – invece di 134,99 €

sconto 41% – fino a 26 giu 22

Logitech G PRO Tastiera Gaming Meccanica – Design Ultraportatile Tenkeyless, Cavo USB Rimovibile, Tasti Retroilluminati LIGHTSYNC RGB, Edizione Ufficiale League of Legends, Blu/Oro, Layout US In offerta a 79,99 € – invece di 134,99 €

sconto 41% – fino a 26 giu 22

Logitech G Saitek X52 Pro Flight Control System, Controller di Simulazione con Acceleratore, ?Joystick X52 Professionale, Acceleratore Progressivo, Centraggio ?Doppia Molla, USB, PC, Nero In offerta a 129,99 € – invece di 239,99 €

sconto 46% – fino a 26 giu 22

Logitech G440 Tappetino Mouse Gaming in Polimero Rigido, Mouse Pad per Giochi di Alto DPI, 340 x 280 mm, Spessore 3 mm, Attrito Basso, Superficie Uniforme, Nero In offerta a 19,90 € – invece di 30,99 €

sconto 36% – fino a 26 giu 22

Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Tastiera Gaming Cablata, Profilo Ribassato, GL-Linear Switches, 5 Tasti G Programmabili, USB Passthrough, Controlli Multimediali Dedicati, QWERTY US Layout, Nero In offerta a 149,99 € – invece di 208,99 €

sconto 28% – fino a 26 giu 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).