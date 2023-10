Offerte Amazon 20 ottobre fino al 43% su Apple, Samsung, Logitech, SanDisk, Ugreen

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

Prime Student è gratis per 3 mesi

è gratis per 3 mesi Prime Video gratis 30 giorni con una settimana di Paramount+ in regalo

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple iPhone 15 Pro Max (512 GB) – Titanio blu In offerta a 1739,00 € – invece di 1739,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 15 Pro Max (1 TB) – Titanio blu In offerta a 1989,00 € – invece di 1989,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 799,00 € – invece di 879,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – Galassia In offerta a 899,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 899,00 € – invece di 979,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 749 € – invece di 899,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 41MM) Silver Aluminum Case with White Sport Band (Ricondizionato) In offerta a 332,12 € – invece di 389,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 41MM) – Cassa in alluminio Color Mezzanotte con Cinturino Sport (Ricondizionato) In offerta a 325,00 € – invece di 369,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 159,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) ​​​​​​​ In offerta a 259,00 € – invece di 279,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 239,89 € – invece di 279,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Altre Offerte

Samsung Galaxy S23, Caricatore incluso, Smartphone Android, Display 6.1” Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 8GB, 128 GB, 3.900 mAh, Phantom Black [Versione italiana]

In offerta a 749,90 € – invece di 979,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Galaxy A14 Smartphone Android, Display LCD FHD+ 6.6″, 4GB RAM, 128GB Memoria interna espandibile, Batteria 5.000 mAh, Nero (Black) [Versione italiana]

In offerta a 141,70 € – invece di 229,90 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk 256GB Ultra Dual Drive USB Type-C Flash Drive , for smartphones, tablets, Macs and computers

In offerta a 31,93 € – invece di 33,60 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech MX Keys Mini for Mac – Tastiera wireless minimalista, compatta, Bluetooth, tasti retroilluminati, USB-C, compatibile con MacBook Pro, MacBook Air, iMac, iPad, Italiano QWERTY – Grigio claro

In offerta a 92,89 € – invece di 129,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Anker Cavo Thunderbolt 4 da 70 cm, supporta monitor 8K/trasf. dati 40 Gbps/cavo di ricarica da USB C a USB C 100 W, per MacBook Type-C, iPad Pro, hub, docking e altri (certificato Intel Thunderbolt)

In offerta a 35,99 € – invece di 35,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

UGREEN Nexode 65W Caricatore USB C GaN Tech, Caricabatterie USB, Alimentatore USB C Compatibile con MacBook Air, iPhone 15/14/13, iPad, Samsung Galaxy S23 Ultra/S23+/S22, Google Pixel 7 PRO, Nero

In offerta a 37,50 € – invece di 49,99 €

sconto 25% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

UGREEN Revodok 11 In 1 Docking Station USB C 3.2 10Gbps Doppio HDMI 8K30Hz con Ethernet RJ45 Hub Adattatore USB C a HDMI PD 100W Audio 3,5mm Compatibile con MacBook Pro Air M1 M2

In offerta a 76,99 € – invece di 109,99 €

sconto 30% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

CIRYCASE Porta Cellulare Auto, [Aspirazione Ultra Potente & Universale] Supporto Telefono Auto, Flessibile Porta Telefono Auto con Una Sola Mano per Cruscotto e Parabrezza, Adatto a Telefoni da 4-7″

In offerta a 12,99 € – invece di 14,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

The North Face Borealis Classic, Zaino Unisex Adulto

In offerta a 107,00 € – invece di 125,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

EEBBL Bilancia Pesapersone Digitale Professionale, da Bagno, Impedenziometrica di Precisione, La scala a grande schermo visualizza chiaramente i dati corporei

In offerta a 28,49 € – invece di 29,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Soundcore Cuffie Bluetooth by Anker Life P2 Mini, Auricolari Driver 10mm, Bassi Potenti, Bluetooth 5.2, IPX5, 32 Ore, Ricarica Rapida USB-C, Dimensioni Ridotte Per Attività Fisica

In offerta a 26,99 € – invece di 39,99 €

sconto 33% – fino a 22 ott 23

Click qui per approfondire

Soundcore Auricolari True Wireless P2 Mini Anker Life, Driver da 10 mm Bassi potenti, eq. pers, Bluetooth 5.2, 32 Ore di riprod, RIC. Vel USB-C, Piccoli, Lavoro, casa-Lavoro

In offerta a 28,99 € – invece di 45,99 €

sconto 37% – fino a 22 ott 23

Click qui per approfondire

W-KING Altoparlante Bluetooth potente, 60 W altoparlante portatile Bluetooth Boombox, autonomia 40 ore batteria grande capacità, senza fili impermeabile altoparlante cantante, TF carte, AUX

In offerta a 80,74 € – invece di 139,99 €

sconto 42% – fino a 22 ott 23

Click qui per approfondire

Yunomi Luce Solare LED Esterno con Sensore di Movimento [Modalità Giorno&Notte], Lampade Solari da Giardino IP67 Impermeabile, Faretto Solare da Esterno Con Cavo di Prolunga da 5M [2 Pezzi]

In offerta a 27,07 € – invece di 42,99 €

sconto 37% – fino a 22 ott 23

Click qui per approfondire

Reolink 4MP Telecamera Wi-Fi Esterno/Interno, Rilevamento di Persone/Veicoli, Videocamera Sorveglianza Esterno WiFi 2,4GHz/5GHz, Visione Notturna, Impermeabile, Slot per Scheda microSD, RLC-410W-A

In offerta a 59,99 € – invece di 89,99 €

sconto 33% – fino a 22 ott 23

Click qui per approfondire

Reolink 4K 8MP Telecamera Esterno Bullet, Rilevamento di Persona/Veicolo/Pet, Videosorveglianza Impermeabile IP66, Visione Nottura IR 30m, Audio e Slot per Scheda microSD, Time-Lapse, RLC-810A

In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino a 22 ott 23

Click qui per approfondire

Sodastream Duo Megapack, Gasatore D?Acqua Per Trasformare L?Acqua In Acqua Frizzante, Nero, ?29 x 25.6 x 44.4 cm; 6.4 Kg

In offerta a 124,99 € – invece di 169,90 €

sconto 26% – fino a 29 ott 23

Click qui per approfondire

Friends The Complete Series 1 – Friends: Series 1-10 (21 Blu-Ray) [Edizione: Regno Unito] [Edizione: Regno Unito]

In offerta a 69,46 € – invece di 108,50 €

sconto 36% – fino a 28 ott 23

Click qui per approfondire

AMZCHEF Piastra induzione,piano cottura 4 fuochi,9 livelli di potenza,funzione di pausa,controllo touch scorrevole,blocco bambini,protezione dal surriscaldamento,7000 W

In offerta a 176,89 € – invece di 249,99 €

sconto 29% – fino a 3 nov 23

Click qui per approfondire

Cacciavite Elettrico, HYCHIKA Avvitatore Elettrico 3.6V, 2.0 Ah, 4 Velocità Variabili, 56 Accessori, Design con Impugnatura Triangolare, Luce a LED, Caricatore Cavo USB

In offerta a 31,44 € – invece di 36,99 €

sconto 15% – fino a 26 ott 23

Click qui per approfondire

Marvel Venom Big Face Grin Halloween Costume Canotta

In offerta a 16,57 € – invece di 22,99 €

sconto 28% – fino a 26 ott 23

Click qui per approfondire

Miracase Porta Cellulare Auto [Design 3-Volte-Stabile] Per Presa D’aria Dell’Auto, Supporto Cellulare Auto Universale Compatibile con iPhone/Samsung/Xiaomi/HuaWei e Tutti i Telefoni da 4-7″

In offerta a 16,95 € – invece di 29,99 €

sconto 43% – fino a 4 nov 23

Click qui per approfondire

Peanuts Snoopy e Woodstock non spaventato Halloween Maglietta

In offerta a 19,19 € – invece di 23,99 €

sconto 20% – fino a 26 ott 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).