Offerte Amazon 21 febbraio fino al 48% su Apple, Beats, Samsung, Wacom, SanDisk, WD, Logitech

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 530,54 € – invece di 559,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Beats Fit Pro – Auricolari true wireless con cancellazione del rumore – rating di grado IPX4, compatibili con Apple e Android, Bluetooth® di Classe 1, microfono integrato – Grigio salvia In offerta a 202,99 € – invece di 229,95 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy A12, Smartphone, Display 6.5″ HD+, 4 Fotocamere Posteriori, 128 GB Espandibili, RAM 4 GB, Batteria 5000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, 205 g, Ricarica Rapida [Versione Italiana], Nero In offerta a 167,40 € – invece di 199,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Tavoletta con penna Wacom Intuos S, tavoletta grafica per pittura, schizzi e fotoritocco con 5 download di software creativo, rosa lampone – ideale per il lavoro da casa e per l’apprendimento remoto In offerta a 69,00 € – invece di 99,99 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Flair Unità Flash USB 3.0 da 512 GB, con Rivestimento in Metallo Resistente ed Elegante e Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Nero In offerta a 68,49 € – invece di 105,99 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Wester Digital WD10EZEX HDD Interno da 1 TB, Connettività: SATA, Dimensioni: 3.5″, Argento In offerta a 35,00 € – invece di 50,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità di Lettura Fino a 1.050 MB/s e di Scrittura Fino a 1.000 MB/s, Resistente e Impermeabile (IP55), 1 TB In offerta a 155,17 € – invece di 260,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Lexar Micro SD 32 GB, Scheda Micro SD fino a 100 MB/sec(R), Scheda di Memoria microSDHC con Adattatore SD, A1, U1, C10, V10, Micro SD Card In offerta a 8,49 € – invece di 9,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Baseus [QC5.0] Caricatore USB C 100W, Alimentatore con Cavo USB C a USB C, Caricabatterie Universale per MacBook PRO Air iPhone 12 11 PRO Max Samsung Galaxy S21 S20 Laptop iPad – Nero In offerta a 38,24 € – invece di 44,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech G635 Cuffie Gaming RGB Cablate, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: X 2.0, Drivers Pro-G 50 mm, Jack Audio USB 3.5 mm, Microfono Flip-to-Mute, PC/Mac/Xbox One/Switch PS4/Nintendo, Nero In offerta a 84,99 € – invece di 154,99 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

iVoler Supporto Cellulare Auto Magnetico Porta Cellulare da Auto, Universale Calamita per Cellulare Auto per iPhone 13 Pro Max 12 Samsung Galaxy Xiaomi e Altro Smartphone o Dispositivo GPS – Nero In offerta a 10,99 € – invece di 20,99 €

sconto 48% – fino a scadenza sconosciuta

ZKAPOR Cavo HDMI 4K 2M, Cavi HDMI 2.0 Alta Velocità ([email protected] UHD 2160p) Nylon intrecciato Supporto 3D 4K Compatibile con TV, Xbox, Blu-Ray, PS4, Xbox One/360, Proiettore, HDTV – Nero In offerta a 3,99 € – invece di 5,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

BONTEC Supporto da Tavolo per TV da 26-55 Pollici, Regolabile in Altezza e Girevole Piedistallo per TV Max VESA 400×400 mm, che Regge fino a 45 kg In offerta a 33,47 € – invece di 35,99 €

sconto 7% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

JETech Custodia Compatibile con iPad (9,7 Pollici, 2018/2017 Modello, 6/5 Generazione), Cover con Auto Svegliati/Sonno (Blu Marino) In offerta a 12,74 € – invece di 14,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link Archer VR400 Modem Router VDSL/FTTC/FTTS/ADSL fino a 100Mbps, Wi-Fi AC1200 Dual Band 2,4/5 GHz, 3 Porte 10/100 LAN + 1 Porta 10/100/1000 WAN, USB 2.0, Rete Ospiti, Senza VoIP, Ver.2.0, Nero In offerta a 77,29 € – invece di 77,29 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

INIU Cavo USB Type-C, [0,5+2+2m] 3,1A QC3,0 Cavo USB Tipo C Rapida, Lega Intrecciato in Nylon Cavo Type C compatibili con Samsung S21 S20 Note 20 Huawei Xiaomi Google iPad LG Nintendo. [Versione 2022] In offerta a 9,99 € – invece di 11,99 €

sconto 17% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Philips Lighting Telecomando Dimmer Switch per Controllo Illuminazione Intelligente, Bianco, Versione 2021 In offerta a 16,72 € – invece di 16,72 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Behringer SB 78A In offerta a 31,67 € – invece di 38,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Elgato Wave:1 – Microfono USB a condensatore premium per streaming, podcast, registrazioni, gaming, ufficio a casa e videoconferenze, plug&play con software di mixaggio digitale per Mac e PC In offerta a 102,99 € – invece di 139,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Yamaha Digital Keyboard PSR-F52, Tastiera Digitale Compatta per Principianti con 61 Tasti, 144 Voci Strumentali e 158 Stili di Accompagnamento In offerta a 95,99 € – invece di 118,34 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

M-Audio Oxygen Pro 25 – Tastiera MIDI controller USB a 25 tasti con pad Beat, manopole e tasti assegnabili via MIDI e suite software inclusa In offerta a 166,00 € – invece di 179,99 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Ibiza – Port12VHF-BT – SISTEMA SONORO PORTATILE 12”/30CM CON USB-MP3, REC, VOX, BLUETOOTH, 2 MICROFONI VHF In offerta a 269,00 € – invece di 289,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Microfono wireless, TONOR UHF sistema microfonico portatile in metallo cordless con ricevitore ricaricabile, uscita 1/4″ per amplificatore, sistema PA, macchina da karaoke cantante, 60m (TW-620) In offerta a 45,99 € – invece di 54,99 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

50 Pezzi Mascherine Certificate CE FFP2, Mascherine FFP2 Colorate Made In Italy A 5 Strati Mascherina Ad Alta Protezione Respiratori BFE ≥99% Multicolore5 In offerta a 31,90 € – invece di 35,90 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

KARAEASY Mascherine Ffp2 Certificate CE Made In Italy 5 strati 20 Bianco + 15 Nere + 15 Blu In offerta a 23,99 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Nacnic stampa artistica brevetto Armonica, sfondo vintage. Disegno Strumenti musicali, vecchie invenzioni. Strumenti a fiato. Stampato su Carta da 250 Grammi di Alta Qualità. . In offerta a 11,90 € – invece di 11,90 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).