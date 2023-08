Offerte Amazon 22 agosto fino al 60% su Apple, Kindle, Echo, Dreame, Ecovacs, Ariete, Ezviz

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Argento In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 779,00 € – invece di 959,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 654,90 € – invece di 899,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1398,99 € – invece di 1699,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB SSD, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte, tastiera QWERTY italiana In offerta a 1388,99 € – invece di 1699,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1669,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1465,99 € – invece di 1649,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1168,99 € – invece di 1349,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Argento In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1299,00 € – invece di 1489,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Argento In offerta a 1399,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Azzurro In offerta a 949,99 € – invece di 1159,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – giallo In offerta a 833,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 979,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1149,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 749,00 € – invece di 839,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Trail Loop nero/grigio – S/M. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 939,99 € – invece di 1009,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio (PRODUCT) RED con Cinturino Sport (PRODUCT) RED – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio e Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 259,00 € – invece di 309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 259,00 € – invece di 309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 319,00 € – invece di 439,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Galassia (5a Generazione) In offerta a 654,89 € – invece di 789,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Argento (10ª generazione) In offerta a 529,00 € – invece di 589,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 329,00 € – invece di 439,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – viola (6ª generazione) In offerta a 859,99 € – invece di 1059,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 529,00 € – invece di 589,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 229,99 € – invece di 299,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 29,00 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 76,99 € – invece di 109,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,00 € – invece di 25,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Trackpad: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 114 € – invece di 135,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Kindle Scribe | Il primo Kindle per la lettura e la scrittura, con schermo Paperwhite da 10,2?? a 300 ppi | Con penna premium | 64 GB In offerta a 379,99 – invece di 449,99

sconto 16% – fino a 31 ago 23

Kindle Scribe | Il primo Kindle per la lettura e la scrittura, con schermo Paperwhite da 10,2?? a 300 ppi | Con penna premium | 32 GB In offerta a 354,99 – invece di 419,99

sconto 15% – fino a 31 ago 23

Kindle Scribe | Il primo Kindle per la lettura e la scrittura, con schermo Paperwhite da 10,2?? a 300 ppi | Con penna basic | 16 GB In offerta a 314,99 – invece di 369,99

sconto 15% – fino a 31 ago 23

Kindle Scribe | Il primo Kindle per la lettura e la scrittura, con schermo Paperwhite da 10,2?? a 300 ppi | Con penna premium | 16 GB In offerta a 339,99 – invece di 399,99

sconto 15% – fino a 31 ago 23

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD In offerta a 24,99 – invece di 34,99

sconto 29% – fino a 31 ago 23

Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) In offerta a 33,99 – invece di 69,99

sconto 51% – fino a 31 ago 23

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD In offerta a 27,99 – invece di 44,99

sconto 38% – fino a 31 ago 23

Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) In offerta a 42,99 – invece di 74,99

sconto 43% – fino a 31 ago 23

BenQ EX2780Q Monitor Gaming (27 pollici, IPS, 2K, 144 Hz, HDR 400, FreeSync Premium, telecomando) In offerta a 319,1 – invece di 399

sconto 20% – fino a 3 set 23

Amazon Smart Plug (presa intelligente con connettività Wi-Fi), compatibile con Alexa, Dispositivo Certificato per gli umani In offerta a 14,99 – invece di 24,99

sconto 40% – fino a 31 ago 23

Amazon Smart Air Quality Monitor ? Sistema di monitoraggio della qualità dell?aria di Amazon | Conosci la qualità dell?aria, compatibile con Alexa, Dispositivo Certificato per gli umani In offerta a 54,99 – invece di 79,99

sconto 31% – fino a 31 ago 23

Echo (4ª generazione) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono di qualità premium, con Dolby, hub per Casa Intelligente e Alexa | Antracite In offerta a 84,99 – invece di 119,99

sconto 29% – fino a 31 ago 23

Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con Alexa | Blu notte In offerta a 34,99 – invece di 64,99

sconto 46% – fino a 31 ago 23

Echo Dot con orologio (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con orologio e Alexa | Bianco ghiaccio In offerta a 44,99 – invece di 74,99

sconto 40% – fino a 31 ago 23

Ti presentiamo Echo Pop | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, compatto e dal suono potente, con Alexa | Lavanda In offerta a 24,99 – invece di 54,99

sconto 55% – fino a 31 ago 23

Echo Show 10 (3ª generazione) | Schermo intelligente in HD con movimento e Alexa, Bianco ghiaccio In offerta a 209,99 – invece di 269,99

sconto 22% – fino a 31 ago 23

Nuovo Echo Auto (2ª gen.) | Porta Alexa in auto con te In offerta a 39,99 – invece di 69,99

sconto 43% – fino a 31 ago 23

EZVIZ CB8 2K Telecamera WiFi da Esterno 3MP Motorizzata, Telecamera WiFi di Sorveglianza, Videocamera Esterna Pan&Tilt con Copertura Visiva a 360° 210 Giorni da 10400 mAh In offerta a 149,99 – invece di 199,99

sconto 25% – fino a 27 ago 23

Dreame D10s Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con navigazione LDS, Aspirazione 5.000Pa, Autonomia 280 minuti, Gestione pulizia tramite app su tappeti, moquette, pavimenti duri e altro In offerta a 259,99 – invece di 349

sconto 26% – fino a 27 ago 23

Dreame M12 Aspirapolvere e Lavapavimenti Intelligente, Aspirapolvere portatile senza fili All in One per pavimenti di ogni tipo anche in legno duro,Mop pulente multi-superficie In offerta a 299 – invece di 599,99

sconto 50% – fino a 27 ago 23

ESR Cover per iPhone 14 PRO Max Magsafe cavalletto, Custodia Trasparente, Supporto ad Anello Integrato per la Fotocamera, Protezione di Livello Militare, AntiGraffio, Trasparente In offerta a 20,89 – invece di 26,99

sconto 23% – fino a 27 ago 23

ESR Cover Cloud Kickstand per iPhone 14 Pro Max, Custodia MagSafe con Supporto, Protezione di Grado Militare, Forte Chiusura Magnetica, Supporto ad Anello per Fotocamera Incorporato, Nero In offerta a 21,84 – invece di 29,99

sconto 27% – fino a 27 ago 23

ESR Cover per iPad Air 5 Generazione 2022/iPad Air 4 Gen. 2020 e iPad Pro 11 2018, Custodia Magnetica con Completo per Pencil 2, Attacco Magnetico, Supporto a Due Posizioni, Nero In offerta a 16,03 – invece di 21,99

sconto 27% – fino a 27 ago 23

ESR Cover per AirPods Pro 2° Generazione/1° Gen (2022 e 2019) con HaloLock, Custodia abilitata a MagSafe, Protezione dalle cadute, Chiusura magnetica, Serie Orbit, Nero In offerta a 13,86 – invece di 20,99

sconto 34% – fino a 27 ago 23

Govee WiFi Termometro Igrometro, Termoigrometro da interno con notifica APP Archiviazione dati Casa Camera da letto Frigorifero Cantina Garage Serra In offerta a 21,86 – invece di 31,99

sconto 32% – fino a 27 ago 23

Govee Lampade da Terra LED Moderna RGBIC Funziona con Alexa, APP, 16 Milioni di Colori Musica Sincronizzazione a Luce Calda per Soggiorno, Camera da Letto, H6076 In offerta a 79,99 – invece di 109,99

sconto 27% – fino a 27 ago 23

Govee Lampade da Terra LED, Lampada da Terra Moderna RGBIC Funziona con Alexa, APP, 16 Milioni di Colori Musica Sync Lampada da Terra a Luce Calda per Soggiorno, Camera da Letto, Argento In offerta a 79,99 – invece di 109,99

sconto 27% – fino a 27 ago 23

Govee Retroilluminazione 2m TV, Striscia LED RGB USB con App Control, Led Monitor 7 Modalità 16 Milioni Colori DIY per HDTV da 40-60 Pollici, 4 × 50cm, 5V, 2A In offerta a 14,99 – invece di 18,99

sconto 21% – fino a 27 ago 23

Govee TV LED Striscia, RGBIC Luci Smart Retroilluminazione WiFi 3,8m con Fotocamera, Strisce LED RGBIC per TV e PC 55-65 Pollici, Controllo con Alexa, Google Assistant e App DreamView T1 In offerta a 58,99 – invece di 79,99

sconto 26% – fino a 23 ago 23

Govee TV LED Striscia, RGBIC Luci Smart Retroilluminazione WiFi 5m con Fotocamera, Strisce LED RGBIC per TV e PC 75-85 Pollici, Controllo con Alexa, Google Assistant e App DreamView T1 In offerta a 75,99 – invece di 99,99

sconto 24% – fino a 23 ago 23

ECOVACS DEEBOT X1 TURBO Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio Panni Automatico, Nero e Argento, 260 min, 360 ?, Panni di Lavaggio Doppi, Mappe 3D, Monitoraggio in Tempo Reale & Video-Chiamata In offerta a 649 – invece di 1099

sconto 41% – fino a 3 set 23

ECOVACS ROBOTICS T10 Plus Robot Aspirapolvere Con Lavapavimenti E Stazione Con Svuotamento Automatico 3000 Pa, Bianco In offerta a 649 – invece di 899

sconto 28% – fino a 3 set 23

ECOVACS Robot aspirapolvere DEEBOT T9AIVI 3000Pa, OZMO PRO 3.0, elusione degli Ostacoli 3D AIVI, Doppia Spazzola, 5200 mAh,200 min, per tappeti In offerta a 359 – invece di 599

sconto 40% – fino a 3 set 23

Ariete Pop Corn XL Party Time 2957, Macchina Pop Corn con Ciotola Estraibile, Cottura ad Aria Calda, Incluso Dosatore, 60gr di Pop Corn in Meno di 2 Minuti, 1100 W, Rosso In offerta a 42,5 – invece di 60

sconto 29% – fino a 3 set 23

Ariete 185 Hamburger Maker, Macchina per fare hamburger, 1200 W, Piastre antiaderenti, Spia pronto, Rosso In offerta a 23,3 – invece di 58,9

sconto 60% – fino a 3 set 23

Ariete 6413, Ferro da Stiro con Caldaia, Serbatoio Acciaio Inox Rimovibile e Ricaricabile, Pressione 7 bar, Colpo Vapore 600gr, Continuo 140gr/min, 2400 W, Blocco Ferro, Bianco e Blu In offerta a 117,7 – invece di 160

sconto 26% – fino a 3 set 23

Ariete 1381 Espresso Slim Metal, Macchina da Caffè con Manometro, Compatibile con Caffè in Polvere e Cialde ESE, 1300 W, Capacità 1,1 L, 15 Bar di Pressione, Filtro ½ Tazze, Dispositivo Cappuccino In offerta a 99,2 – invece di 195

sconto 49% – fino a 3 set 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).