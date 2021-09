Offerte Amazon 22 settembre fino al 60% su Apple, Benq, JBL, Tronsmart, Netgear, Greenworks

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

2020 Apple MacBook Air con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 256GB SSD) – Argento In offerta a 999,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 14% – fino al scadenza sconosciuta

2020 Apple MacBook Air con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 1189,00 € – invece di 1429,00 €

sconto 17% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Pencil (Prima Generazione) In offerta a 94,99 € – invece di 99,00 €

sconto 4% – fino al scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 1TB) – Argento (3ª generazione) In offerta a 1428,88 € – invece di 1669,00 €

sconto 14% – fino al scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 512GB) – Argento (3ª generazione) In offerta a 1111,67 € – invece di 1229,00 €

sconto 10% – fino al scadenza sconosciuta

Arlo Video doorbell, Citofono videosorveglianza Wifi HD con batteria ricaricabile, Allarme integrato, Telecamera, Audio 2 vie, Visione 180° Diurna/Notturna, Collegabile al Cablaggio Esistente, Nero In offerta a 114,99 € – invece di 149,54 €

sconto 23% – fino al scadenza sconosciuta

Lecone Sterilizzatore UV per Telefono Cellulare Detergente Portatile per Smartphone Funzione aromaterapia Disinfettante Macchina per Rivestimento per iPhone Android In offerta a 11,59 € – invece di 19,99 €

sconto 42% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2, Controllo Vocale, Design Elegante, Controllo Touch, Bianco, Versione Italiana [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino al scadenza sconosciuta

HUAWEI MateBook D15 Laptop, 15.6 Pollici Full View 1080P FHD Notebook PC Portatile, Intel Core i3-10110U, Lettore d’Impronta Digitale, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB , Windows 10, Layout Italiano, Silver In offerta a 499,00 € – invece di 649,00 €

sconto 23% – fino al scadenza sconosciuta

HUAWEI FreeBuds 4i Auricolari True Wireless Bluetooth cuffie In Ear con Cancellazione Intelligente del Rumore, con Adattatore Huawei AP52, Carbon Black In offerta a 59,00 € – invece di 89,00 €

sconto 34% – fino al scadenza sconosciuta

[Nuovo]TP-Link M7000 Mobile WiFi 4G LTE Cat4, Velocità di Download 150Mbps, Modem WiFi con sim, Batteria Ricaricabile, Nessuna Configurazione Necessaria, Vincitore del premio red dot design In offerta a 43,86 € – invece di 48,99 €

sconto 10% – fino al scadenza sconosciuta

JBL Tune500BT Cuffie Wireless Sovraurali con funzione Multipoint e Ricarica veloce, Cuffie On-Ear Bluetooth con connessione a Siri e Google, Fino a 16h di Autonomia, Nero In offerta a 29,90 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino al scadenza sconosciuta

Logitech M171 Mouse Wireless, 2.4 GHz con Mini Ricevitore USB, Rilevamento Ottico, Durata Batteria Fino a 12 Mesi, Mouse Ambidestro per PC/Mac/Laptop, Nero In offerta a 9,99 € – invece di 13,49 €

sconto 26% – fino al scadenza sconosciuta

Sandisk Ultra Dual USB Drive Type-C 256 GB, USB 3.1 Type C, Nero/Argento In offerta a 30,24 € – invece di 39,99 €

sconto 24% – fino al scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità di Lettura Fino a 1.050 MB/s e di Scrittura Fino a 1.000 MB/s, Resistente e Impermeabile (IP55), 500 GB In offerta a 92,85 € – invece di 111,99 €

sconto 17% – fino al scadenza sconosciuta

JETech Pellicola Protettiva Compatibile iPad Air 4 10,9 Pollici, iPad PRO 11 Pollici Tutti i Modelli, Vetro Temperato, Pacco da 2 In offerta a 11,89 € – invece di 12,99 €

sconto 8% – fino al scadenza sconosciuta

ORICO Scatola Cavi Aggiornato,Porta Cavi Scatola Nascondi Raccogli Cavi Gestione dei Cavi AntiGraffio e Anti-Impronte Digitali e Scatola di Archiviazione Desktop-Nero 31×13.8x13cm In offerta a 19,99 € – invece di 25,24 €

sconto 21% – fino al scadenza sconosciuta

BenQ BL2420PT Monitor per Designer, Display da 24 Pollici, Risoluzione 2560 x 1440 QHD, 2 Porte USB, Nero In offerta a 227,39 € – invece di 409,00 €

sconto 44% – fino al 1 ott 21

Tronsmart T6 Plus Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, Suono Stereo, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0 e Chiamata Vivavoce In offerta a 64,59 € – invece di 75,99 €

sconto 15% – fino al 26 set 21

Tronsmart 40W Altoparlante Bluetooth 5.0 Cassa, NFC, Pulsanti Touch,Sound Digital 3D Riproduzione di 15 ore, per Telephone, Computer, Laptop In offerta a 56,09 € – invece di 79,99 €

sconto 30% – fino al 26 set 21

Tronsmart Cassa Bluetooth, 30W Stereo Altoparlante Portatile con Bassi Potenti, 15 ore di Riproduzione, Assistente Vocale, IPX7 Waterproof Speaker Bluetooth per Smartphone, Esterno, Viaggio,Regalo In offerta a 59,49 € – invece di 69,99 €

sconto 15% – fino al 26 set 21

KENSINGTON Laptop Locking Station 2 W/ Ms 2 – K64453WW In offerta a 82,99 € – invece di 120,01 €

sconto 31% – fino al 1 ott 21

JBL Charge 4 – Camoflauge In offerta a 126,70 € – invece di 161,55 €

sconto 22% – fino al 3 ott 21

XYZprinting Stampante 3D da Vinci miniMaker (interamente Assemblata), Vol. Build 15 X 15 X 15 cm In offerta a 181,50 € – invece di 279,00 €

sconto 35% – fino al 3 ott 21

NETGEAR Ripetitore WiFi Mesh AC2200 EX7300, WiFi Extender Dual band, Porta Lan, Ripetitore WiFi wireless compatibile con modem fibra e adsl In offerta a 79,90 € – invece di 94,99 €

sconto 16% – fino al 3 ott 21

NETGEAR Access Point WiFi 6 AX1800 WAX202, Dual Band, access point poe, copertura per 64 client, Sicurezza WPA3, 3 reti di gestione di rete In offerta a 84,99 € – invece di 99,99 €

sconto 15% – fino al 3 ott 21

NETGEAR Orbi Pro Mini Mesh WiFi 6 AX1800 SXK30, Router con 1 Estensore Satellitare per l’Azienda o la Casa, 4 SSID, VLAN, QoS, Copertura fino a 200 m² e 40 Dispositivi, AX1800, fino a 1,8 Gbps In offerta a 254,00 € – invece di 299,99 €

sconto 15% – fino al 3 ott 21

Ion8 Borraccia 1 Litro Senza Perdite, Senza BPA, Rosa In offerta a 14,51 € – invece di 19,99 €

sconto 27% – fino al 29 set 21

Greenworks Tagliabordi a batteria G40LT, Li-Ion 40 V taglio 30 cm 7500 giri/min regolazione dei giri filo ad avanzamento automatico asta in alluminio flowerguard senza batteria e caricatore In offerta a 76,49 € – invece di 99,99 €

sconto 24% – fino al 1 ott 21

Greenworks Tools Tagliabordi a Batteria e Sense 2in1 GD40BC, Li-Ion 40V 40cm/25cm Larghezza di Taglio 2mm Filo, Coltello 5300 RPM Motore Brushless a Velocità Variabile, senza Batteria e Caricabatterie In offerta a 125,80 € – invece di 149,99 €

sconto 16% – fino al 1 ott 21

Greenworks Tools Decespugliatore a Batteria Modello Deluxe G24LT30MK2 Li-Ion 24 V, Larghezza 40 cm, 3500 RPM Testa Motore Girevole Inclinabile, Manico Regolabile, Telescopico con Batteria e Caricatore In offerta a 118,38 € – invece di 149,99 €

sconto 21% – fino al 1 ott 21

Greenworks Tools Caricabatterie Universale G24X2UC2 a Doppio Slot, Uscita Li-Ion 24 V 48W, Adatta a Tutte le Batterie della Serie Greenworks 24 V In offerta a 42,00 € – invece di 49,99 €

sconto 16% – fino al 3 ott 21

Greenworks Tosaerba a Batteria G40LM41K2XF – Li-Ion 40V, Taglio 41 cm, fino a 500 m2, 2in1 Pacciamare e Tosare, Cesto 50l, Regolazione Altezza, Taglio 5 Livelli, 2 Batterie 2Ah e Caricatore Rapido In offerta a 371,41 € – invece di 436,95 €

sconto 15% – fino al 1 ott 21

Greenworks Motosega a Catena a Batteria GD40CS18 (Li-Ion 40V 20 m/s Velocità della Catena 1.8kW Potenza 40 cm Lunghezza Sciabola 180 ml Volume del Serbatoio dell’Olio senza Batteria e Caricabatterie) In offerta a 162,98 € – invece di 239,99 €

sconto 32% – fino al 1 ott 21

Greenworks G24PSHK2 Potatrice ad Asta e Taglia Siepi a Batteria 2in1 Li-Ion, 24V, 20 cm di Lunghezza della Spada e 51 cm con Spessore di Taglio di 18 mm, Inclusa la Batteria 2Ah e il Caricabatterie In offerta a 186,99 € – invece di 239,99 €

sconto 22% – fino al 1 ott 21

Sainlogic Stazione Meteo Professionale Wireless – 10 In 1 Punto D’accesso Stazione Meteo Senza Fili Con Sonda Esterna, Pluviometro, Anemometro, Tempo, Display A Colori, Wunderground In offerta a 134,18 € – invece di 159,99 €

sconto 16% – fino al 6 ott 21

Sainlogic FT0835 Sensore Esterno, 8 in 1 Stazione Wireless con Previsioni Meteo, Temperatura, Pressione dell’Aria, umidità, Indicatore del Vento, Collettore di Pioggia, Nero In offerta a 109,19 € – invece di 129,99 €

sconto 16% – fino al 6 ott 21

KARAEASY Mascherine Ffp2 Certificate CE Made In Italy Ffp2 Certificata Mascherina FFP2 5 strati BFE ?98% In offerta a 7,99 € – invece di 19,99 €

sconto 60% – fino al 2 ott 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).