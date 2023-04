Offerte Amazon 24 aprile fino al 42% su Apple, Shure, Samsung, Anker, AVM, Bluetti

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 816,99 € – invece di 959,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1239,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1549,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1249,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 999,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1449,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1129,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (256GB) – Azzurro In offerta a 899,99 € – invece di 959,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1179,99 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – viola (5a Generazione) In offerta a 649,00 € – invece di 789,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico (per Mac con chip Italiano – Nero ​​​​​​​ In offerta a 165,99 € – invece di 205,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 244,99 € – invece di 299,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 127 € – invece di 159,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 164,99 € – invece di 209,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Soundbar HW-S61B/ZF, 5 Canali 200W 2022, Audio 3D Wireless Ottimizzato, Suono Bilanciato e Uniforme, Music Mode

In offerta a 219,99 € – invece di 379,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Anker Soundcore Cuffie Life Q35 cancellazione attiva rumore multimodalità, cuffie Bluetooth LDAC per audio wireless ad alta risoluzione, 40 ore, comode, chiamate chiare, casa, lavoro, viaggi

In offerta a 89,99 € – invece di 129,99 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Shure SRH440A Cuffie cablate per over -ear per monitoraggio e registrazione, grado di studio professionale, risposta in frequenza avanzata, versione 2022

In offerta a 98,00 € – invece di 115,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Box 7590 Edition International, Modem Router Wi-Fi AC+N con 1.733 MBit/s (5GHz) & 800 MBit/s (2,4 GHz), ADSL/VDLS fino a 300 MBit/s, Mesh, Base DECT, Media Server, Interfaccia in italiano

In offerta a 167,20 € – invece di 259,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Lamicall Supporto Telefono Bicicletta, Supporto Telefono Motociclo – Manubrio Supporto Cellulare per iPhone 14 13 12 11 Pro Max, 14 Plus, Xs Max X 8 7 6, Samsung S10 S9 S8, 4.7-6.8 Pollici Smartphones

In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Lampada da Tavolo Senza Fili,Dimmerabile RGB 8 Colore Metallo Touch Lampada da Scrivania Ricaricabile,Interni ed Esterni IP54 Portatile Lampada da Tavolo per Ristoranti,Giardino,Balcone(Grigio)

In offerta a 48,44 € – invece di 59,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

BLUETTI Centrale Elettrica Portatile EB3A, 268Wh LiFePO4 Batteria Backup 600W (1200W Picco) AC Uscita, Ricarica da 0-80% in 30 Minuti, Generatore Solare per Campeggio (Pannello Solare Opzionale)

In offerta a 299,00 € – invece di 399,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

CYCPLUS 150 PSI Compressore Portatile Mini Gonfiatore Auto Pompa Pneumatica con Batteria Ricaricabile Luce LED Compressore d’Aria Elettrica Multifunzione per Auto, Moto, e Le Biciclette-A3

In offerta a 36,45 € – invece di 49,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Set di luci bicicletta, luce anteriore e fanale posteriore ricaricabile USB, luce per bicicletta a LED impermeabile IPX4, 6 modalità di luminosità, adatto a tutte le biciclette e tutti i tipi di tempo

In offerta a 14,39 € – invece di 17,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Telo coprimoto impermeabile per moto, motocicletta e scooter in tessuto di alta qualità, anti-uv e antifurto, polvere, pioggia, 105*245*125 cm, universale, colore viola.

In offerta a 16,99 € – invece di 20,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

REAPP Bloccadisco Moto Lucchetto Moto Antifurto con Allarme Sonoro 110DB, Blocca disco Moto Protezione Antifurto per Moto Bici Motorino Moped Vespa Motocross, Accessori con 2 chiavi und 1.5m Reminder

In offerta a 25,49 € – invece di 32,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).