Offerte Amazon 24 febbraio fino al 44%: Kenwood, Ecovacs, Panasonic, HP, Hisense

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

HISENSE H32BE5000 TV LED HD, Natural Colour Enhancer, Clean Sound, Motion Picture Enhancer, Tuner DVB-T2/S2 HEVC, 2 HDMI, USB Media Player In offerta a € 149,00 – sconto 6%

– fino al 24-feb-20

ACGAM Tappetino Mouse Gaming RGB da Gioco, P09- Mouse Pad con Premium Superficie Strutturata Tappeto Gaming Professionale Laser e Ottico per Gaming Gamer (350mmx 250mm x 3.6mm) In offerta a € 18,99 – sconto 21%

– fino al 24-feb-20

Altoparlante Bluetooth Senza Fili Muzili Doppia Stereo Cassa Portatile Speaker Tempo di Riproduzione di 10 Ore, Scheda TF Supporto Ingresso Aux-In Compatibilità per iPhone Android e Tablet PC (Nero) In offerta a € 10,69 – sconto 24%

– fino al 24-feb-20

Arlo Pro2 VMS4130P Kit Base Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 1 Telecamera di Sicurezza, Audio 2 Vie, Batteria, Full HD + Supporto Regolabile per Telecamera Arlo HD, Interno ed Esterno, Bianco In offerta a € 227,99 – sconto

– fino al 24-feb-20

CHUWI AeroBook Ultrabook Laptop 13,3 pollice Intel CoreM3 6Y30 Windows 10 Fino a 2.20Ghz 8GB RAM 256GB SSD 1920 x1080IPS Fullview Sottile e Leggero Notebook In offerta a € 390,15 – sconto

– fino al 24-feb-20

Cuffie da Gioco-Suono Surround 7.1-Cuffie Gaming per PS4-Tronsmart Glary-Cancellazione del Rumore Cuffie Over-ear con Microfono,Grandi Altoparlanti da 50mm/Cancellazione Rumore/ Suono Stereo In offerta a € 28,79 – sconto

– fino al 24-feb-20

Eono Essentials Supporto Auto Poggiatesta per Tablet, Supporto Tablet : Universale Supporto per 5~13″ Tablet Come Pad 2018 Pro 9.7, 10.5, Pad Air Mini 2 3 4, Phone, Samsung Tab, Altri Tablets – Nero In offerta a € 14,39 – sconto 20%

– fino al 24-feb-20

Eono Essentials Supporto per Apple Watch, Stazioni di Ricarica : Supporto Dock per Apple Watch Series 4, Series 3, Series 2, Series 1 – Argento In offerta a € 8,79 – sconto 20%

– fino al 24-feb-20

Eono Essentials Supporto per PC Portatile, Supporto Laptop Notebook : Regolabile Supporto Stand Dock per Altri 10″~17″ Notebooks – Argent – In offerta a € 30,39 – sconto 20%

– fino al 24-feb-20

Eono Essentials Supporto Telefono, Dock Telefono : Multi-angolo Supporto Dock per Phone Xs Max XR X 8 7 6 6S Plus 5 5S 4 4S, HUAWEI, Samsung S9 S8 S7 S6, Scrivania, Altri Smartphone – Argento In offerta a € 11,19 – sconto 20%

– fino al 24-feb-20

HISENSE H55BE7000 TV LED Ultra HD 4K, HDR, Dolby DTS, Slim Design, Smart TV VIDAA U3.0 AI, Triple Tuner In offerta a € 369,00 – sconto 8%

– fino al 24-feb-20

HP Pavilion 27 Quantum Dot Monitor, 27 Pollici QHD, Risoluzione 2560 x 1440, Tecnologia AMD FreeSync, Micro-Edge, Antiriflesso, Comandi sullo Schermo, Reclinabile, USB-C, DisplayPort, HDMI, Grigio In offerta a € 229,99 – sconto

– fino al 24-feb-20

Mouse Gaming RGB-Tronsmart TG007-USB Ottico Mouse da Gioco FPS Ergonomico 8 Pulsanti programmabili-DPI con Diversi Livelli Regolabili, per PC Notebook Portatile Gamer Ufficio-Nero-2019 In offerta a € 13,59 – sconto 20%

– fino al 24-feb-20

Panasonic KX-TG2511JTM Telefono Cordless DECT Quality Premium, Antracite Metal In offerta a € 19,90 – sconto

– fino al 24-feb-20

Speaker Bluetooth Portatile Anker SoundCore 2 con suono stereo 12W, Bluetooth 5, BassUp, impermeabile IPX7, 24h di autonomia, associazione stereo WiFi, cassa bluetooth da casa, esterno, viaggi; In offerta a € 31,99 – sconto 30%

– fino al 24-feb-20

Tronsmart Spire Tappetino Mouse Gaming RGB XXL【800 x 300 x 4.0mm】 10 RGB Effetti Luce,Esteso Resistente all’Acqua con Superficie,Base in Gomma Antiscivolo,Bordi Cuciti per Computer,PC Laptop In offerta a € 19,19 – sconto 20%

– fino al 24-feb-20

Tronsmart-SONO Cuffie Gaming per PS4 con microfono pieghevole Staccabile,Wired USB 3.5mm Cuffie da Gioco con Driver da 50 mm per Xbox One/Xbox One S/Nintendo Switch/PC/Laptop – In offerta a € 23,99 – sconto 20%

– fino al 24-feb-20

Eono by Amazon – Cavo Aux 3.5 mm Cavo Jack Audio – Cavo Audio Aux da 3.3ft/1M per Auto, Cavo per Auricolari, iPhone, iPad, Smartphone, Echo Dot, Samsung, Sony, Beat, Tablet, Home Stereo Bianco In offerta a € 6,39 – sconto

– fino al 24-feb-20

Eono by Amazon – Supporto Tablet, Supporto Regolabile : Universale Stand Dock per 2018 Pad PRO 10.5, PRO 9.7, PRO 12.9, Pad Mini 2 3 4, Pad Air, Air 2, Phone, Samsung Tab, Altri Tablets – Argento In offerta a € 15,99 – sconto 20%

– fino al 24-feb-20

Eono by Amazon – Supporto Telefono, Dock Telefono : Universale Supporto Dock per Phone XS XS Max XR X 8 7 6 6S Plus 5 5S 4S, Huawei, Samsung S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3, Scrivania, Altri Smartphone – Argento In offerta a € 8,79 – sconto 20%

– fino al 24-feb-20

Eono by Amazon – Supporto TV Parete Fisso, Staffa TV per Molti Televisori da 26-55 Pollici a LED, LCD, OLED e Plasma Fino a 45,5kg, Max. VESA 400x400mm, con Tasselli Fischer, Supporto TV Muro PL2361-K In offerta a € 17,99 – sconto 25%

– fino a 24-feb-20

Eono by Amazon – Supporto TV Parete Girevole Inclinabile, Staffa TV per Molti Televisori da 26-55 Pollici (66-140cm) a LED, LCD, OLED Fino a 27kg, Max. VESA 400x400mm, con Tasselli Fischer, PL2432 In offerta a € 29,99 – sconto 25%

– fino a 24-feb-20

Eono by Amazon – Supporto TV Parete Inclinabile, Staffa TV per Molti Televisori da 26-55 Pollici a LED, LCD, OLED e Plasma con VESA 75×75-400x400mm Fino a 40kg, Con Tasselli Fischer, Muro PL2268-MK In offerta a € 20,99 – sconto 25%

– fino al 24-feb-20

Eono by Amazon – Universale Supporto Telefono : Rotazione 360 Gradi Supporto per Phone XS Max XR X 8 7 6 Plus, Huawei, Samsung S10 S9 S8 S7, Google, Altri Smartphones – Nero In offerta a € 9,59 – sconto 20%

– fino al 24-feb-20

Eono Essentials Supporto ad Anello, Supporto in Metallo : Universale Supporto per Phone XS XS Max XR X 8 7 6 6S Plus 5 5S 4S, Samsung S9 S8 S7 S6, Accessori, Altri Android Smartphone – Nero In offerta a € 8,79 – sconto 20%

– fino al 24-feb-20

Aspirapolvere robot, ECOVACS DEEBOT 605, Aspira o Lava, navigazione sistematica intelligente, modalità Max, controllo con App e Alexa, ideale per pavimenti duri, tappeti, tutti i tipi di pavimenti In offerta a 179,98 € – sconto 44%

– fino al

ECOVACS DEEBOT OZMO 905, Robot aspirapolvere, Laser, Aspira e Lava 2in1, Incremento aspirazione, Barriere virtuali, modalità Personalizzata, Comando Tramite App e Alexa, per Tutti i Tipi di Pavimento In offerta a 399,98 € – sconto

– fino al

Robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT OZMO920, 2-in-1 Aspira e Lava con tecnologia laser Smart Navi 3.0, Pulizia personalizzata, Mappatura multi piano, Barriere virtuali In offerta a 499,99 € – sconto 9%

– fino al

ECOVACS Robotics DEEBOT 502, Robot aspirapolvere, forte potenza di aspirazione, Compatibile con Alexa, Controllo tramite App, adatto a pavimenti duri, tappeti e peli di animali, durata fino a 110 min In offerta a 149,98 € – sconto 21%

– fino al

Russell Hobbs Classics 22760-56 Spremiagrumi, 60 Watt, Acciaio Inox, Grigio In offerta a 19,99 € – sconto 23%

– fino al

Umi. by Amazon – Borraccia Termica, 750ml Bottiglia Acqua in Acciaio Inox, Senza BPA, 24 Ore Freddo & 12 Caldo, Borracce per Scuola, Sport, All’aperto, Palestra, Yoga In offerta a 15,16 € – sconto 39%

– fino al

Kenwood KVL4170S Chef XL, Impastatrice Planetaria, 1200 W, 6.7 litri, 8 velocità, Acciaio Inossidabile/Alluminio, Grigio In offerta a 319,99 € – sconto 20%

– fino al

Moulinex Cookeo+, Multi-cottura Intelligente con Pannello di Controllo Intuitivo, 6 Modalità di Cottura, 100 ricette italiane Pre-Programmate, da 2 a 6 persone, Seconda Pentola Antiaderente Inclusa In offerta a 179,99 € – sconto 40%

– fino al

Confort Choice – Sedia Gaming Atreus/Rosso 79x65x33cm In offerta a 78,00 € – sconto 20%

– fino al

”

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”