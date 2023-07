Offerte Amazon 24 luglio fino al 55% su Apple, LG, Xiaomi, SanDisk, GoPro, Logitech, Echo

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

Amazon mette in offerta gli iPad , sconti fino al 34%

, sconti fino al 34% Gli audiolibri Audible si ascoltano gratis per tre mesi

si ascoltano gratis per tre mesi Prime Student è gratis per 3 mesi

è gratis per 3 mesi Gratis 3 mesi per leggere tutti i libri di Kindle Unlimited

Unlimited Prime Video gratis 30 giorni con una settimana di Paramount+ in regalo

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Argento In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Verde In offerta a 1410,99 € – invece di 1579,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Azzurro In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 661,26 € – invece di 729,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 799,00 € – invece di 899,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Argento In offerta a 1782,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Grigio siderale In offerta a 1499,00 € – invece di 1649,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1529,00 € – invece di 1699,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1249,00 € – invece di 1489,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Argento In offerta a 1409,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – giallo In offerta a 929,99 € – invece di 1159,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – giallo In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – giallo In offerta a 979,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 979,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1129,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Pro 12,9″ (Wi-Fi + Cellular, 128GB) – Grigio siderale (6ª generazione) In offerta a 1469,99 € – invece di 1669,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iPad (10.2″, Wi-Fi, 256GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 499,00 € – invece di 639,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 329,00 € – invece di 439,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – viola (6ª generazione) In offerta a 849,99 € – invece di 1059,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 599,99 € – invece di 859,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 256GB) – Rosa (6ª generazione) In offerta a 659,99 € – invece di 859,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 64GB) – viola (6ª generazione) In offerta a 499,99 € – invece di 659,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 499,00 € – invece di 589,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi + Cellular, 256GB) – viola (5a Generazione) In offerta a 999,99 € – invece di 1189,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi + Cellular, 64GB) – Azzurro (5a Generazione) In offerta a 799,99 € – invece di 989,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 439,00 € – invece di 549,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 271,99 € – invece di 309,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 229,99 € – invece di 299,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag In offerta a 29,00 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 76,99 € – invece di 109,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 60,79 € – invece di 85,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Custodia MagSafe trasparente per iPhone 14 Pro Max ​​​​​​​ In offerta a 49,00 € – invece di 59,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Altre Offerte

LG 32UN880P ERGO Monitor 32″ UltraHD 4K LED IPS HDR 10, 3840×2160, 5ms, AMD FreeSync 60Hz, Audio Stereo 10W, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, USB-C, USB 3.0, AUX, Stand ERGO, Flicker Safe, Nero In offerta a 499,99 € – invece di 549,27 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG 27UL500P Monitor 27″ UltraHD 4K LED IPS HDR 10, 3840×2160, 5ms, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, AUX, Flicker Safe, Bianco In offerta a 199,99 € – invece di 259,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Book S Tablet 12.4″ e 65W GaN con cavo di Ricarica Type-A e Type-C, RAM DDR4 da 8 GB, Qualcomm 8cx Gen 2, 14 Ore di Autonomia, Fotocamera Frontale 5MP, Display Touch da 12.4” 2.5K In offerta a 399,99 € – invece di 699,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial X8 da 1TB SSD Portatile – Fino a 1050MB/s – PC e Mac – Unità a Stato Solido Esterna USB 3.2 – CT1000X8SSD9 In offerta a 78,00 € – invece di 145,99 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme 128 GB microSDXC Memory Card + SD Adapter with A2 App Performance + Rescue Pro Deluxe, Up to 160 MB/s, Class 10, UHS-I, U3, V30 , Red/Gold In offerta a 21,33 € – invece di 46,99 €

sconto 55% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung T7 Portable SSD – 2 TB – USB 3.2 Gen.2 External SSD – Metallic Red (MU-PC2T0R/WW) In offerta a 133,72 € – invece di 179,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

GoPro HERO11 Black Mini – Fotocamera d’azione impermeabile compatta con video Ultra HD 5.3K60, immagini fisse da 24,7 MP, sensore di immagine da 1/1,9″, streaming live, stabilizzazione In offerta a 249,00 € – invece di 449,99 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Nuovo Echo Show 5 (3ª generazione) | Schermo touch intelligente e compatto, con Alexa: controllo della Casa Intelligente e molto altro | Azzurro In offerta a 59,99 € – invece di 109,99 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech MX Master 3S – Mouse Wireless ad Alte Prestazioni, Scorrimento Ultraveloce, Ergo, 8K DPI, Tracciamento su Vetro, Clic Silenziosi, USB C, Bluetooth, Windows, Linux, Chrome – Nero In offerta a 88,99 € – invece di 134,99 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

House of Marley Giradischi Bluetooth Nero Stir It Up Wireless, Prodotto in Modo Sostenibile, Materiali Riciclabili, Testina Audio-Technica, Audio di Qualità Superiore, Esclusiva Amazon In offerta a 199,99 € – invece di 269,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Baseus Power bank Magnetico, 6000mAh Caricabatterie Portatile Wireless PD 20W con Cavo USB-C, Power Bank Wireless, Compatibile con iPhone 14/13/12/Mini/Pro/Pro Max In offerta a 29,68 € – invece di 42,99 €

sconto 31% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Tamron 11-20 mm F/2.8 Di III-A RXD, obiettivo per Fujifilm X-mount (APS-C) In offerta a 788,99 € – invece di 812,99 €

sconto 3% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Nokia Decoder DVB-T2, Digitale Terrestre, HD, USB, HDMI, Ricevitore Terrestre Con Telecomando In offerta a 19,89 € – invece di 19,89 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Arlo Floodlight Telecamera Wi-Fi Esterno Senza Fili, 2K HDR, 160° Visione Notturna, Faretto e Allarme integrati, Rilevamento Movimento, Audio Bidirezionale, 90 Giorni Arlo Secure Inclusi, Nera In offerta a 223,41 € – invece di 299,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

EZVIZ CP4 Spioncino Digitale a Batteria 1080p, Video Spioncino Senza Fili con Display Touchscreen da 4,3″ Pollici, Suoneria Campanello Integrata, Visione Notturna, Rilevamento Movimento PIR In offerta a 138,99 € – invece di 163,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kenwood Frullatore ad Immersione HBM40.302WH, Sistema TriBlade con 3 Lame, 1 Velocità+Turbo, Asta in Metallo Lunga 20 cm, Inclusi Frusta a Filo, Bicchiere Graduato, Tritatutto da 0.5 L, 850W, Bianco In offerta a 80,04 € – invece di 94,90 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

OTTOCAST Adattatore CarPlay wireless per iPhone – Aggiornamento 2023 da cablato a wireless del dongle Apple Carplay – WiFi 5GHz, bassa latenza, plug & play, aggiornamento online In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

4000A Avviatore Emergenza per Auto, Super Sicuro Batteria di Emergenza Avviamento Batteria Booster (9.0L Gas o 8.0L Diesel Engine)66wh Capacità Banca di Potere con Carica Rapida USB Luce LED In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

KOKOBOX Ombrello Parasole Auto Parasole Auto Parabrezza Interno Parasole Auto Ombrello Parasole Auto Parabrezza Parasole a Ombrello Auto Grande 140x78cm Copri Parabrezza per Auto Sole In offerta a 17,99 € – invece di 19,99 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Barbie La Casa dei Giochi di Chelsea – Casa per Bambole Trasformabile – 2 Cuccioli – Oltre 20 Accessori – Alta 50 cm – Regalo per Bambini 3-7 Anni In offerta a 55,39 € – invece di 99,99 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).