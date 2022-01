Offerte Amazon 25 gennaio fino al 55% su Apple, Philips, Tecnoware, Seven, tado°, Realme

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Apple Custodia MagSafe in silicone (per iPhone 13 Pro) – (PRODUCT) RED In offerta a 29,99 € – invece di 55,00 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128GB) – Rosa In offerta a 849,00 € – invece di 939,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 12 mini (128GB) – nero In offerta a 679,00 € – invece di 769,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad Pro (12,9″, Wi-Fi + Cellular, 128GB) – Argento (5ª generazione) In offerta a 1149,00 € – invece di 1389,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Grigio siderale In offerta a 1038,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Nuovo Apple AirPods Max – Grigio siderale In offerta a 463,60 € – invece di 629,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy M12 Smartphone Android 11 Display da 6,5 Pollici 4 GB di RAM e 64 GB di Memoria Interna Espandibile Batteria da 5.000 mAh ,Light Blue[Versione Italiana] In offerta a 164,50 € – invece di 179,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi Note 10 5G 4GB+128GB Gris Dual SIM In offerta a 185,90 € – invece di 229,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial BX500 480 GB CT480BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Nero In offerta a 47,57 € – invece di 54,81 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial P2 CT500P2SSD8 SSD Interno, 500GB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2 In offerta a 54,99 € – invece di 67,21 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

SEAGATE ST2000DM008 BARRACUDA – Unità disco interna, 2 TB, Velocità di rotazione 7200 giri/min, SATA da 6 Gbit/s, 3,5″ In offerta a 51,98 € – invece di 53,30 €

sconto 2% – fino a scadenza sconosciuta

Bosch Home and Garden 06039D4100 Trapano Battente-Avvitatore UniversalImpact 18 (Senza Batteria, Sistema 18 Volt, in Confezione di Cartone), 18 V In offerta a 66,88 € – invece di 89,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

ThermoPro TP53 Termometro Igrometro Interno Misuratore di Umidità e Temperatura Ambiente Digitale Termoigrometro Professionale per Casa con Tocca Retroilluminazione In offerta a 13,59 € – invece di 20,99 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Philips LED Faretto, Lampadina LED, Attacco GU10, 4.6 W, 355LM Equivalenti a 50 W, Luce Bianca Naturale Calda, Confezione di 6 pezzi [Classe di efficienza energetica F] In offerta a 14,99 € – invece di 24,10 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Philips Lampadine LED Oliva, E14, 5.5 W Equivalenti a 40 W, 2700K, Confezione da 6 [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 14,99 € – invece di 22,03 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Philips Lampadine Led, Warm White Goccia, E27, 13W Equivalenti A 100W, 2700K, 6 Pezzi [Classe di efficienza energetica E] In offerta a 19,99 € – invece di 24,65 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Govee Flow PRO Smart LED Lightbar, WiFi RGBIC TV Retroilluminato con Fotocamera, Lampada da Gioco Sincronizza con la Musica, Funziona con Alexa Google Assistant, LED Play per PC TV 27-45 Pollici In offerta a 67,99 € – invece di 82,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Nestling® Portable Laptop Desk Pc Sofa Stand Air Space Desk Supporto per Laptop Tavolo Pieghevole Tavolo per Laptop con Vassoio per Mouse Rimovibile e Barra Antiscivolo In offerta a 29,99 € – invece di 29,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link TL-SF1005D Switch Desktop, 5 Porte RJ45 10/100 Mbps, Plug & Play In offerta a 9,99 € – invece di 12,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Jabra Elite 85t Auricolari Wireless – Cancellazione attiva del rumore avanzata – Lunga durata della batteria e altoparlanti potenti – Custodia di ricarica wireless – nero titanio In offerta a 149,99 € – invece di 229,99 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

LENCENT Multipresa USB, Presa Multipla Salvaspazio, Adattatore Multipresa, 2 Porte USB (5 V, max 2,4 A), 3 Prese (2 ITA/ 1 Schuko Tedesco) 16A 4000W, Perfetto per Ufficio, Casa o Viaggio In offerta a 12,74 € – invece di 15,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Calvin Klein – Calvin Campus BP BUF, Ck Black, taglia unica In offerta a 91,30 € – invece di 129,90 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Wrangler Greensboro Jeans Uomo In offerta a 39,99 € – invece di 76,53 €

sconto 48% – fino a scadenza sconosciuta

SteelSeries Nimbus+, Controller di Gioco Wireless, Ricaricabile, per iPhone/iPad/iPod/Apple TV, Macintosh In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

UGREEN Caricabatterie USB C 33W, Caricatore USB C con GaN Tech, Alimentatore USB C PD e PPS Compatibile 30W, 20W con iPad Pro M1, MacBook Air M1/????Pro, Galaxy S21/S20, iPhone 13/12, ecc In offerta a 18,69 € – invece di 24,99 €

sconto 25% – fino a 30 gen 22

UGREEN HiTune X6 Cuffie Wireless Cancellazione Attiva del Rumore da 35dB, Auricolari Bluetooth 5.1 con 6 Mic, Cuffie Bluetooth Senza Fili Audio Dinamico di Driver DLC, Durata Lunga da 26 Ore In offerta a 50,99 € – invece di 59,99 €

sconto 15% – fino a 30 gen 22

UGREEN 20W Caricabatterie USB C 3.0 Power Delivery con Cavo USB C a Lightning Certificato MFi, Caricatore USB C da Muro Compatibile con iPhone 13 12 Pro Max 11 Pro X XS XR 8 Plus (Bianco) In offerta a 21,24 € – invece di 26,99 €

sconto 21% – fino a 30 gen 22

Kit di Base – Termostato Intelligente In offerta a 99,99 € – invece di 219,99 €

sconto 55% – fino a 1 feb 22

3x Testa Termostatica In offerta a 159,99 € – invece di 224,99 €

sconto 29% – fino a 1 feb 22

1x Termostato Intelligente Cablato Aggiu In offerta a 99,99 € – invece di 139,99 €

sconto 29% – fino a 1 feb 22

Kit Termostato Intelligente Wifi + Supporto In offerta a 169,99 € – invece di 269,99 €

sconto 37% – fino a 1 feb 22

tado° Controllo Climatizzazione Intelligente & Controllo Pompa di Calore V3+, Installazione Autonoma, Progettato in Germania In offerta a 69,99 € – invece di 109,99 €

sconto 36% – fino a 1 feb 22

Vimar 0K03906.05 Kit Interruttore Senza Fili in Radiofrequenza Philips Friends of Hue Serie Arké Classic. Non Servono Batterie In offerta a 60,50 € – invece di 77,30 €

sconto 22% – fino a 6 feb 22

Vinsetto Sedia da Ufficio Ergonomica, Poltrona Girevole, Altezza Regolabile e Braccioli Sollevabili, 58.5x58x94.5-103.5cm, Blu In offerta a 67,16 € – invece di 127,95 €

sconto 48% – fino a 30 gen 22

Vinsetto Sedia da Ufficio in Velluto Grigio con Altezza Regolabile, Sedia Ergonomica Girevole a 360° e Ruote, 50x58x77-85cm In offerta a 78,36 € – invece di 140,95 €

sconto 44% – fino a 30 gen 22

TARION RB-02 Zaino Fotografico Impermeabile Zanio Fotocamera Impermeabile IPX5 per Reflex Obiettivi Treppiede Portatile Uomini Donne Trekking Zaini per Fotocamere Zaino Fotografica In offerta a 65,44 € – invece di 89,99 €

sconto 27% – fino a 30 gen 22

Microfono wireless, TONOR UHF Sistema Microfonico Dinamico a Doppio Cordless in Metallo con Ricevitore Ricaricabile, per Canto Karaoke, DJ, Festa, Chiesa, 60m (TW-630) In offerta a 46,99 € – invece di 99,99 €

sconto 53% – fino a 30 gen 22

realme Pad 6GB+128GB (fino1TB), 2K Display WUXGA+ 10.4″, Quad Speakers Dolby, MTK Helio G80, Batteria 7100mAh, Quick Charge 18W, Metallic Body, Design Ultra Slim da 6.9 mm, Android 11, solo WIFI, Grey In offerta a 259,99 € – invece di 289,99 €

sconto 10% – fino a 31 gen 22

realme GT Master Edition Smartphone, Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Samsung AMOLED Fullscreen 120Hz, Ricarica SuperDart da 65W, Fotocamera principale da 64MP, Dual Sim, NFC, 6+128GB, Luna White In offerta a 279,00 € – invece di 349,00 €

sconto 20% – fino a 31 gen 22

Realme GT Master Edition Smartphone, Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Samsung AMOLED Fullscreen 120Hz, Ricarica SuperDart 65W, Fotocamera principale 64MP, Dual Sim, NFC, 8+256GB, Grigio (Voyager Grey) In offerta a 329,00 € – invece di 399,00 €

sconto 18% – fino a 31 gen 22

realme GT Neo 2 Smartphone, Processore Qualcomm Snapdragon 870 5G, Display AMOLED E4 120 Hz, Ricarica SuperDart da 65W, Tripla Fotocamera da 64MP, Dual Sim, NFC, 8GB+128GB, Nero NEO In offerta a 369,00 € – invece di 449,00 €

sconto 18% – fino a 31 gen 22

realme 8i Smartphone, realme X processore MediaTeK Helio G96, Display ultra fluido a 120Hz da 6.6″, Tripla fotocamera con AI da 50MP, Grande batteria da 5000mAh, Dual Sim, NFC, 4+128GB, Viola spaziale In offerta a 179,00 € – invece di 219,00 €

sconto 18% – fino a 31 gen 22

realme 8i Smartphone, realme X processore MediaTeK Helio G96, Display ultra fluido a 120Hz da 6.6″, Tripla fotocamera con AI da 50MP, Grande batteria da 5000mAh, Dual Sim, NFC, 4+64GB, Viola spaziale In offerta a 159,00 € – invece di 199,00 €

sconto 20% – fino a 31 gen 22

realme C21Y Smartphone, Mega batteria da 5.000 mAh, Display mini-drop da 6,5″, Tripla fotocamera da 13 MP con AI, Processore UNISOC T610, Dual Sim, 4+64GB, Cross Black In offerta a 129,00 € – invece di 149,99 €

sconto 14% – fino a 31 gen 22

realme Buds Air 2 Cuffie Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, TWS Auricolari Senza Fili con Latenza ultra bassa a 88 ms, Driver Bass Boost Hi-Fi da 10 mm, IPX5 Impermeabili, 25H Playtime In offerta a 39,00 € – invece di 49,90 €

sconto 22% – fino a 31 gen 22

Tecnoware Hub USB Type-C, Adattatore 13 in 1, Compatibile con MacBook, Notebook, iPad, Windows, Huawei, 13 Porte: USB 2.0 e 3.0, USB Type-C, Ethernet, HDMI 4K, Card Slot SDXC, Micro SD, Jack Audio In offerta a 59,90 € – invece di 74,99 €

sconto 20% – fino a 6 feb 22

Tecnoware Alimentatore Universale USB Type-C da 65 W – Compatibile con Notebook Dotati di Porta USB C (Macbook Pro/Air, Asus, Lenovo Thinkpad e Yoga, Samsung, Huawei, Xiaomi Air) – Cavo 210 cm In offerta a 24,90 € – invece di 45,90 €

sconto 46% – fino a 6 feb 22

Tecnoware UPS ERA PLUS 750, Gruppo di Continuità, 2 Uscite Schuko, Autonomia fino a 10min/PC o 40 min/Modem, Stabilizzazione AVR, Potenza 750 VA In offerta a 39,90 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 6 feb 22

Tecnoware UPS ERA PLUS 900, Gruppo di Continuità, 2 Uscite Schuko, Autonomia fino a 13min/PC o 50min/Modem, Stabilizzazione AVR, Potenza 900 VA In offerta a 54,90 € – invece di 67,90 €

sconto 19% – fino a 6 feb 22

Tecnoware UPS ERA PLUS 1500, Gruppo di Continuità, Uscite Schuko, Autonom. fino a 20min/PC o 80min/Modem, Stabilizzazione AVR e USB con Software TecnoManager per Gestione UPS, Potenza 1500 VA In offerta a 89,90 € – invece di 109,90 €

sconto 18% – fino a 6 feb 22

Tecnoware UPS ERA PLUS DC 9VDC/12VDC – Mini Gruppo di Continuità per WIFI, Modem/Router, VOIP, Telecamere – Funzione POE – Potenza 18W, Autonomia fino a 240 Minuti In offerta a 39,90 € – invece di 49,90 €

sconto 20% – fino a 6 feb 22

Tecnoware Alimentatore Modulare 850W per PC Gaming – Certificazione 80 Plus Gold di Elevata Efficienza (>90%), con Ventola Ultra Silent In offerta a 79,90 € – invece di 94,99 €

sconto 16% – fino a 6 feb 22

Tecnoware Power Reg 1000VA, Stabilizzatore Elettronico Office Monofase, Stabilizzazione ±6%, Ingresso Cavo con Spina SCHUKO, 3 Uscite SCHUKO/ITALIA In offerta a 39,99 € – invece di 65,90 €

sconto 39% – fino a 6 feb 22

Glart 443TP – Set di 12 Panni per Auto in Microfibra Morbida da 600 g/m², Assorbenti e Privi di Pelucchi, Adatti per la Lucidatura di Auto e Moto, Dimensioni: 40 x 40 cm In offerta a 46,39 € – invece di 54,14 €

sconto 14% – fino a 6 feb 22

Trolley Seven, Flying Dreams , Nero, 2 in 1 Zaino con Cross-Over System, Scuola & Viaggio In offerta a 76,40 € – invece di 89,90 €

sconto 15% – fino a 6 feb 22

Seven Spider Man – Trolley doppio scomparto con carrello fisso, Rosso e Blu In offerta a 74,90 € – invece di 99,90 €

sconto 25% – fino a 6 feb 22

Zaino Extra Fit Seven Black&White, 31 Lt, Giallo, Doppio Scomparto, con 3 pennarelli per tessuto ! In offerta a 45,70 € – invece di 72,90 €

sconto 37% – fino a 6 feb 22

Seven Ischoolpack, Yantry Girl, Nero, con Power Bank integrato, Scuola e Tempo Libero In offerta a 43,70 € – invece di 54,90 €

sconto 20% – fino a 6 feb 22

Zaino Extra Fit Seven, Bright College, Rosso, Doppio Scomparto, Scuola e Tempo Libero In offerta a 52,70 € – invece di 72,90 €

sconto 28% – fino a 6 feb 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).