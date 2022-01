Satechi, gli accessori Apple in sconto fino al 33% fino al 25 Gennaio

Se avete un Apple Watch o gli AirPods con custodia ricarica wireless, o uno degli ultimi MacBook o iMac, un iPhone o un iPad, vi interesserà allora sapere che Satechi, uno dei migliori produttori di accessori per il mondo Apple, sta scontando diversi prodotti su Amazon fino alla mezzanotte di martedì 25 gennaio.

Tra i più interessanti c’è il caricabatterie ultra-portatile per Apple Watch. Si tratta di accessorio compatto e pratico rappresenta una valida alternativa al cavo e al magnete di Apple. Da un lato si presenta come una tradizionale chiavetta con connettore USB-C dall’altro ha una piattaforma magnetica sulla quale potete collocare Apple Watch.

E’ in sconto anche il caricabatterie per AirPods che funziona allo stesso modo, entrambi i quali – lo precisiamo – possono essere affiancati al cavo di prolunga di Satechi fatto apposta per questi due accessori: si compra a parte, per 4,99 euro, e serve a gestire più comodamente i caricabatterie per Apple Watch e AirPods.

Per i possessori di iMac c’è in offerta il supporto con porte integrate: nella specie, si tratta di una porta trasferimento dati USB-C, 3 porte USB 3.0, slot per schede micro e SD e jack audio da 3,5 mm per cuffie.

Tra gli altri prodotti in sconto c’è anche un caricatore multiplo ma con potenza fino a 108W, di cui 90W da una porta USB-C e 18W dall’altra: è lo strumento perfetto per ricaricare velocemente un iPhone e un MacBook Pro.

Questi sono soltanto alcuni dei prodotti di Satechi in offerta: ci sono infatti anche i caricatori magnetici per auto, l’hub che si aggancia al profilo dell’iMac e quello che si collega via USB-C a qualsiasi MacBook o computer portatile dotato di questo ingresso.

Di seguito trovate l’elenco dei prodotti in sconto con il relativo prezzo di partenza, quello di acquisto in promozione e il link per raggiungere la pagina su Amazon. Non sapendo quante scorte ci sono disponibili in magazzino vi consigliamo di procedere con l’acquisto prima possibile in modo da esser certi di poter approfittare dei vantaggi di questa offerta, che scade domani a mezzanotte

Satechi Caricabatterie Auto Wireless Magnetico – Ricarica wireless Qi 7,5 W supporto bocchetta di ventilazione – Compatibile con iPhone 13 Pro Max/13 Pro/13 Mini/13, 12 Pro Max/12 Pro/12 Mini/12 In offerta a 33,49 € – invece di 44,99 €

sconto 26% – fino a 25 gennaio

Satechi Caricatore Portatile (Certificato MFi) con Dock di Ricarica Magnetico USB-C per Orologio – Compatibile con Apple Watch Series 7/6/5/4/3/2/1 (Cavo non incluso) In offerta a 29,99 € – invece di 44,99 €

sconto 33% – fino a 25 gennaio

Satechi Pro Caricatore per Scrivania USB-C PD 108W – 2 porte USB-C PD e 2 USB-A – Compatibile con 2020 MacBook Pro, 2020 MacBook Air, 2020 iPad Air, 2020 iPad Pro, iPhone 12 Pro Max/12 Mini/12 In offerta a 56,99 € – invece di 75,99 €

sconto 25% – fino a 25 gennaio

Satechi Pro Hub in Alluminio con Morsetti, Porta dati USB-C, 3 USB 3.0, Lettore Schede Micro/SD compatibile con 2019/2017 iMac e 2017 iMac Pro (Argento) In offerta a 35,99 € – invece di 48,99 €

sconto 27% – fino a 25 gennaio

Satechi Adattatore Multiporta USB-C da viaggio – Hub USB 9 in 1 portatile – Compatibile con 2020/2019 MacBook Pro, 2020/2018 MacBook Air, 2020 iPad Air, 2020/2018 iPad Pro In offerta a 74,99 € – invece di 99,99 €

sconto 25% – fino a 25 gennaio

Satechi Stazione di Ricarica Wireless USB-C – Compatibile con Apple AirPods Pro ed AirPods 2/1 con Custodia di Ricarica Wireless In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino a 25 gennaio

Satechi Cavo di Ricarica Wireless Magnetico USB-C – Compatibile con iPhone 13 Pro Max/13 Pro/13 Mini/13, 12 Pro Max/12 Pro/12 Mini/12 In offerta a 22,49 € – invece di 29,99 €

sconto 25% – fino a 25 gennaio

SATECHI Stand in Alluminio Tipo C iMac con Porta trasferimento Dati USB-C, USB 3.0, Slot schede Micro/SD e Jack Audio Compatible con 2017 iMac PRO e 2019/2017 iMac (Grigio siderale) In offerta a 64,99 € – invece di 89,99 €

sconto 28% – fino a 25 gennaio

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta.