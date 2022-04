Offerte Amazon 26 aprile fino al 70% su Apple, Xiaomi, Samsung, Seven, Samsonite, Amazfit, Tonor – aggiornato

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione)

In offerta a 104,30 € – invece di 149,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (5a Generazione)

In offerta a 780,00 € – invece di 869,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Anker PowerCore Magnetic 5K with Bracket B2C – UN Black Iteration 1

In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Logitech POP Mouse Wireless con Emoji personalizzabili, Tecnologia SilentTouch, Precisione e Velocità, Design Compatto, Bluetooth, USB, Multidispositivo, Compatibile OS – Blast

In offerta a 26,09 € – invece di 40,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 12 (256GB) – Viola

In offerta a 782,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech POP Keys Tastiera Meccanica Wireless con Tasti Emoji Personalizzabili, Design Compatto Durevole, Connettività Bluetooth o USB, Compatibilità Multidispositivo e OS, Layout Italiano, Blast

In offerta a 70,99 € – invece di 99,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2599,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 361,00 € – invece di 389,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular In offerta a 399,00 € – invece di 439,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag In offerta a 29,90 € – invece di 35,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB‑C da 20W In offerta a 21,99 € – invece di 25,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi 10 – Smartphone 64GB, 4GB RAM, 6.5″ FHD+ DotDisplay, MediaTek Helio G88, 50MP AI Quad Camera, Dual SIM, Grigio In offerta a 147,00 € – invece di 162,99 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

WD 4TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0 In offerta a 90,24 € – invece di 132,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston Canvas Select Plus SDCS2/128GB Scheda microSD Classe 10 con Adattatore SD Incluso, 128 GB In offerta a 14,27 € – invece di 18,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie T5 da 1 TB, USB 3.1 Gen 2, SSD Esterno Portatile, Nero (MU-PA1T0B) In offerta a 99,90 € – invece di 125,90 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Syncwire Cavo Aux 3,5mm in Nylon 1M Cavo Jack per Cuffie, Apple iPhone, iPad, iPod, Smartphone, Autoradio, MP3, Echo DOT ECC – Nero In offerta a 7,56 € – invece di 12,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Leelbox Decoder Digitale Terrestre, DVB-T2 Ricevitore Digitale Terrestre HDMI Full HD 1080P H.265 HEVC Main 10 Bit Riceve Tutti I Canali Gratuiti, Mini Scart Supporta Sistema Nuovo, Con Telecomando In offerta a 16,99 € – invece di 21,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

STRONG SRT 82 DVB-T2 Decoder Digitale Terrestre Piccolo HD HDMI / USB In offerta a 28,41 € – invece di 32,90 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

EBL 1.2V AAA Batterie Ricaricabili con 1200 cicli,Pile Ricaricabili da 1100mAh Ni-MH con Comodo Astuccio,Confezione da 8 pezzi In offerta a 9,34 € – invece di 13,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

HAISSKY Fascia da Braccio con Borsa Auricolare, Fascia Sportiva da Braccio Porta Cellulare Braccio Portacellulare Armband per iPhone 13 Pro Max/12 Pro/11 Pro/11/XR/XS/X Galaxy S20/S10/S9 Fino a 6,5″ In offerta a 12,59 € – invece di 13,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Prese multiple a torre a 10 vie rimovibili MiiKARE con porte USB, prolunga impilabile con Type-C e USB-A, protezione da sovratensioni con cavo da 2 m 30 W, 2500 W / 10 A-nero In offerta a 23,00 € – invece di 45,99 €

sconto 50% con Coupon Speciale = LBHS5EDH – fino a scadenza sconosciuta

Presa Multipla Salvaspazio, TESSAN Prese Multiple Elettriche con 1 Polivalenti e 2 Bivalenti 10/16A, Tripla Presa con 2 Porte USB, Multipresa Elettrica con Spina 16A, Presa USB Multipla 3680W In offerta a 13,59 € – invece di 15,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Extrastar Multipresa da Scrivania/Tavolo con 3 Presa USB,Presa con interruttore automatico di protezione 10A,Bianco,2500W,3 Prese (2 ITA/Schuko),1.5M In offerta a 17,99 € – invece di 17,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

TFA Dostmann – Sveglia Soluna 60.2026.01, tramonto, 5 modalità di luce, controllo del clima della stanza, 200 x 90 x 270 mm In offerta a 47,76 € – invece di 47,76 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Catena Luminosa Esterno – 15M Luci da Esterno Giardino con 25+2 Lampadine Impermeabile LED G40 Lucine da Esterno Interno Decorative per Balcone Terrazzo Matrimonio Barbecue Partito In offerta a 31,44 € – invece di 38,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Lampada da Tavolo LED Ricaricabile, Lampada Touch Sense Dimmerabile 8 Colori, Impermeabile IP54 Cordless per Interni ed Esterni, Campeggio, Camera da Letto, Soggiorno, BBQ (Grigio Scuro) In offerta a 60,15 € – invece di 63,99 €

sconto 6% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Proscenic T21 Friggitrice ad Aria, 5.5L Air Fryer Controllo con App & Alexa e Display LED Toccabile, Funzioni Timer/Preriscaldamento/Programmi/Senza BPA e PFOA per Patatine Fritte/Ali di Pollo/Pizza In offerta a 119,00 € – invece di 179,00 €

sconto 34% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

WindGallop Compressore Portatile per Auto Mini Compressore Aria Portatile 12V Compressori Portatili Pompa Gonfia Gomme Auto per Pneumatici Bicicletta con Manometro, Adattatori per Valvole e Luce LED In offerta a 28,88 € – invece di 49,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Mini Motosega a Batteria Portatile con Caricatore e 2 Batterie, Pafieo 4 Pollici Motosega Elettrica 21V, con Illuminazione a LedPer Potatura di Alberi e Giardino, 2 Catene In offerta a 59,49 € – invece di 79,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Trapano Avvitatore Batteria 18V, HYCHIKA Avvitatore a Batteria 2 Velocità 35Nm da 2.0Ah, Ricarica Rapida in 1 ora, 22 Accessori Inclusi In offerta a 53,87 € – invece di 69,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Cacciavite Elettrico 6N.m, HYCHIKA Avvitatore Elettrico (Par max 6 N.m, 3.6 V, 2.0 Ah) Luce a LED come Torcia, Chiave a Cricchetto, Caricatore Cavo USB, 36 Accessori, Custodia In offerta a 27,19 € – invece di 35,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Ticwatch E3 Smartwatch Smart Watch da uomo Wear OS Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Platform e sistema a doppio processore Mobvoi Google Pay GPS Cardiofrequenzimetro In offerta a 164,00 € – invece di 199,99 €

sconto 18% – fino a 30 apr 22

iVoler Supporto Cellulare Auto Magnetico Porta Cellulare da Auto, Universale Calamita per Cellulare Auto per iPhone 13 Pro Max 12 Samsung Galaxy Xiaomi e Altro Smartphone o Dispositivo GPS – Nero In offerta a 9,34 € – invece di 19,99 €

sconto 53% – fino a 1 mag 22

iVoler Porta Cellulare da Auto [2 Pezzi] Supporto Smartphone per Auto Porta Cellulare Auto Supporto Auto Smartphone per Samsung Huawei ASUS Zenfone – Argento In offerta a 9,34 € – invece di 20,99 €

sconto 56% – fino a 1 mag 22

Amazfit T-Rex PRO Smartwatch Orologio Intelligente Fitness Schermo AMOLED da 1,3″, GPS Integrato Impermeabile 10 ATM, 100 modalità di Allenamento, Durata della Batteria di 18 Giorni, Uomo, Donna? In offerta a 129,90 € – invece di 169,90 €

sconto 24% – fino a 1 mag 22

Amazfit T-Rex Pro Smartwatch Orologio Intelligente Fitness Schermo AMOLED da 1,3″, GPS Integrato Impermeabile 10 ATM, 100 Modalità di Allenamento, Durata della Batteria di 18 Giorni, Uomo, Donna, Blu In offerta a 129,90 € – invece di 169,90 €

sconto 24% – fino a 1 mag 22

TONOR Lampada ad Anello Grande per Selfie da 12? Luce Rotonda a LED con Supporto Treppiede Remoto Bluetooth con Supporto per Phone per Conferenza/Tiktok/YouTube/Makeup, Compatibile con iOS/Android In offerta a 49,99 € – invece di 71,99 €

sconto 31% – fino a 1 mag 22

TONOR Microfono Senza Fili Doppio Microfono Wireless UHF Sistema Palmare Dinamico Wireless Professionale Mic, Home KTV Set per Karaoke, Party, DJ, Chiesa, Matrimonio, Riunione In offerta a 84,99 € – invece di 144,99 €

sconto 41% – fino a 1 mag 22

TONOR USB Microfono di Registrazione a Condensatore per Computer Desktop per Laptop MAC o Windows Microfono Cardioide per Conversazione Studio di Registrazione YouTube Voice Over In offerta a 59,49 € – invece di 100,99 €

sconto 41% – fino a 1 mag 22

Aogled Lampada da Specchio Luce Bagno 10W 820LM 40cm 230V 4000K,IP44 Lampada,Senza Sfarfallio,Non Dimmerabile Specchio Frontale/Armadio/Illuminazione a Parete Bianco Neutro 400mm In offerta a 24,64 € – invece di 45,99 €

sconto 46% – fino a 1 mag 22

Aogled Striscia LED 5m,Kit Cambio Colore RGB 5050LED con Telecomando a 24 Pulsanti,Strisce Luminose con Controller,Strisce LED Adatta per la Decorazione di Interni Come Camera da Letto, Soggiorno In offerta a 16,14 € – invece di 23,99 €

sconto 33% – fino a 1 mag 22

Aogled Lampada da Specchio 5W LED,400LM 30 cm 230V Lampada da Bagno Bianca Neutra 4000K,Impermeabile IP44,Classe II Illuminazione da Bagno,Lampada da Parete a LED 4000K 230V,Lunghezza 300 mm In offerta a 19,54 € – invece di 39,99 €

sconto 51% – fino a 1 mag 22

Aogled LED Lampada Specchio Bagno 40 cm 10W 1200LM 230V Bianco Freddo 4000K,Lampada specchio bagno,IP44 Classe II,LED Luce Bagno Specchio Morsetto su Specchio/Armadio/Illuminazione a Parete In offerta a 22,09 € – invece di 33,99 €

sconto 35% – fino a 1 mag 22

SAMSONITE ROLLING TOTE 15.6″ (BLACK) -XBR da viaggio, 47 cm, Nero In offerta a 144,60 € – invece di 215,00 €

sconto 33% – fino a 8 mag 22

Samsonite Karissa 2.0 Zaino Casual, Taglia Unica, Nero (Black) In offerta a 71,20 € – invece di 129,00 €

sconto 45% – fino a 8 mag 22

Samsonite 2WM – Borsa Messenger M 15.6 Pollici.46 cm, 19.5 Litri, Nero (Black) In offerta a 50,50 € – invece di 119,00 €

sconto 58% – fino a 8 mag 22

Samsonite Midtown – Zaino per computer portatile, 14″, 19 l In offerta a 57,80 € – invece di 75,00 €

sconto 23% – fino a 8 mag 22

Samsonite Simpla SLG – Portafoglio, 13 cm, Nero (Black) In offerta a 42,80 € – invece di 59,00 €

sconto 27% – fino a 8 mag 22

Samsonite Karissa 2.0 Zaino Casual, Taglia Unica, Blu (Midnight Blue) In offerta a 84,70 € – invece di 129,00 €

sconto 34% – fino a 8 mag 22

Samsonite Sonora – 7.9 Pollici Borsa a Tracolla per Tablet, 24 cm, 4.5 L, Verde (Thyme Green) In offerta a 37,80 € – invece di 65,00 €

sconto 42% – fino a 8 mag 22

Samsonite Karissa 2.0 Tasche Sui Fianchi, Taglia Unica, Nero (Black) In offerta a 39,70 € – invece di 75,00 €

sconto 47% – fino a 8 mag 22

Samsonite Paradiver L Disney – 15.6 Pollici Zaino Porta PC L, 45 cm, 17 L, Bianco (Stormtrooper White Mesh) In offerta a 55,20 € – invece di 105,00 €

sconto 47% – fino a 8 mag 22

Samsonite Midtown – Zaino per computer portatile, 14″, 19 l In offerta a 59,70 € – invece di 75,00 €

sconto 20% – fino a 8 mag 22

Samsonite Vectura Evo – Cartella 15.6 pollici, 39 cm, 10 L, Nero (Black) In offerta a 51,20 € – invece di 65,00 €

sconto 21% – fino a 8 mag 22

Seven TROLLEY JACK 2WD – SPACE CHECK, Nero In offerta a 93,00 € – invece di 114,90 €

sconto 19% – fino a 8 mag 22

Zaino Extra Fit Seven Black&White, 31 Lt, Giallo, Doppio Scomparto, con 3 pennarelli per tessuto ! In offerta a 49,70 € – invece di 72,90 €

sconto 32% – fino a 8 mag 22

Seven Zaino Scuola Disney – Small Frozen – Spirit of Adventure, Rosa In offerta a 13,00 € – invece di 32,90 €

sconto 60% – fino a 8 mag 22

Ischoolpack Seven, Cool Type, Nero, con Power Bank integrato, Scuola e Tempo Libero In offerta a 36,70 € – invece di 54,90 €

sconto 33% – fino a 8 mag 22

Zaino New Fit Seven, Yantry Girl, Nero, Doppio Scomparto, Scuola & Viaggio In offerta a 60,50 € – invece di 74,90 €

sconto 19% – fino a 8 mag 22

Seven QUICK CASE FEDEZ X – Astuccio, Grigio In offerta a 18,60 € – invece di 29,90 €

sconto 38% – fino a 8 mag 22

ZAINO Seven ADVANCED – STARRY RAINBOW – 30 Lt – Scuola e tempo libero In offerta a 59,30 € – invece di 88,90 €

sconto 33% – fino a 8 mag 22

Zaino Extra Fit Seven Winged, 31 Lt, Blu, Doppio Scomparto, Scuola & Tempo Libero, 41 cm In offerta a 37,70 € – invece di 69,90 €

sconto 46% – fino a 8 mag 22

Zaino New Fit Seven, Graceful Girl, Blu, Doppio Scomparto, Scuola & Viaggio In offerta a 42,70 € – invece di 74,90 €

sconto 43% – fino a 8 mag 22

Zaino Extra Fit Seven, Crew, Blu, Doppio Scomparto, Scuola e Tempo Libero In offerta a 63,70 € – invece di 74,90 €

sconto 15% – fino a 8 mag 22

Zaino Extra Fit Seven, Flying Dreams , Nero, Scuola e Tempo Libero In offerta a 34,50 € – invece di 69,90 €

sconto 51% – fino a 8 mag 22

Seven Trolley Small Baby Shark, Blu e Giallo, Scuola e Tempo Libero In offerta a 24,60 € – invece di 34,90 €

sconto 30% – fino a 8 mag 22

Seven ZAINO MONOSCOMPARTO FEDEZ X, Multicolor, Taglia unica In offerta a 29,50 € – invece di 59,90 €

sconto 51% – fino a 8 mag 22

Seven Portapenne Frozen, Rosa e Viola, Astuccio Scuola In offerta a 9,40 € – invece di 18,90 €

sconto 50% – fino a 8 mag 22

Seven ZAINO scuola ADVANCED – FUNNY GILLY – Doppio scomparto In offerta a 67,90 € – invece di 79,90 €

sconto 15% – fino a 8 mag 22

Astuccio 3 Zip Jackpack, Nero, Con materiale scolastico: 18 pennarelli e 18 pastelli Giotto, penna Tratto Cancellik ? In offerta a 23,60 € – invece di 29,90 €

sconto 21% – fino a 8 mag 22

Shinmax Casco Bici con Luce LED,Certificato CE, Casco con Visiera Magnetica Staccabile Shield Casco da Bici Leggero Integralmente Casco da Bicicletta Adulto Uomo Donna Skateboard Sci Snowboard NR-096 In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino a 1 mag 22

Shinmax Casco Bici con Luce LED,Certificato CE, Casco con Visiera Magnetica Staccabile Shield Casco da Bici Leggero Integralmente Casco da Bicicletta Adulto Uomo Donna Skateboard Sci Snowboard NR-096 In offerta a 40,99 € – invece di 62,99 €

sconto 35% – fino a 1 mag 22

Lorus Orologio Analogico Automatico Uomo Acciaio RL439AX9 In offerta a 85,50 € – invece di 135,00 €

sconto 37% – fino a 8 mag 22

Valera Swiss Metal Master Light, asciugacapelli professionale in accaio con generatore di ioni, 2000 watt, Cromato/Nero In offerta a 55,90 € – invece di 105,90 €

sconto 47% – fino a 1 mag 22

Valera Volumissima 647.01, piastra professionale, con piastre ultrastretta volumizzatrice per dare volume alla base dei capelli, Nero/Rosso In offerta a 48,10 € – invece di 68,90 €

sconto 30% – fino a 1 mag 22

Valera Swiss Silent 6500, asciugacapelli professionale a ioni, leggero e silenzioso, 1800 Watt, Colore Nero In offerta a 52,00 € – invece di 93,90 €

sconto 45% – fino a 1 mag 22

Valera SXJ 7700 D RC, Swiss Silent Jet Light 7700, asciugacapelli a ioni professionale, super leggero e silenzioso, per un?asciugatura veloce, 2000 Watt, colore Nero In offerta a 70,95 € – invece di 111,90 €

sconto 37% – fino a 1 mag 22

Valera Turbo Style 1000 Tourmaline 603.1B, multistyler asciugacapelli con due spazzole e una bocchetta inclusa, 1000 Watt, colore bianco e rosso In offerta a 47,15 € – invece di 63,90 €

sconto 26% – fino a 1 mag 22

VASAGLE Scrivania, Tavolo da Computer, Scrittoio Compatto, 100 x 50 x 75 cm, per Ufficio Studio, Facile da Montare, Struttura in Acciaio, Stile Industriale, Marrone Vintage e Nero LWD41X In offerta a 56,09 € – invece di 64,99 €

sconto 14% – fino a 1 mag 22

Vaultskin CHELSEA – Portafoglio minimalista da uomo in pelle con blocco RFID, tasca frontale porta carte di credito (Cognac) In offerta a 21,24 € – invece di 44,99 €

sconto 53% – fino a 1 mag 22

Vealind Three Dogs & A Cat Giocattolo Interattivo per Gatti Melody Chaser (Uccello Grigio e Topo Grigio) In offerta a 19,99 € – invece di 26,99 €

sconto 26% – fino a 1 mag 22

VEENAX M6 Auricolari In-Ear Cuffie, Cuffiette con Microfono e Cavo, Sportive Auricolare con Filo, Bassi+, Stereo Headset per iPhone iPad Samsung Huawei Telefoni Cellulari Computer PC Tablet, Nero In offerta a 11,89 € – invece di 18,99 €

sconto 37% – fino a 1 mag 22

VEENAX M3 Auricolari In-Ear Cuffie, Cuffiette con Filo e Microfono, Controllo del Volume, Auricolare Stereo con Cavo e Bassi Intensi, 3,5mm Headphones per Telefono Cellulari Computer Tablet MP3, Nero In offerta a 13,59 € – invece di 21,99 €

sconto 38% – fino a 1 mag 22

VEENAX M2 Auricolari In-Ear Cuffie Sportive, Cuffiette Stereo con Cavo e Microfono, Auricolare con Filo e Bassi Potenti, 3,5mm Earbuds Headphones per Telefono Cellulari Computer PC Tablet MP3, Nero In offerta a 12,74 € – invece di 19,99 €

sconto 36% – fino a 1 mag 22

VEGER Power Bank 30000mAh Caricatore Portatile Ricarica Rapida USB C 20W con LED Digitale Display Powerbank Portatile con 2 Ingressi e 4 Uscite Compatibile con Smartphone In offerta a 28,04 € – invece di 36,99 €

sconto 24% – fino a 1 mag 22

VITAFUL Happy Hair – Integratore Capelli Biotina + Vitamine A,B,C,D,E + Zinco – Crescita Capelli piú Veloce – Vitamine Contra Perdita Capelli – Morbido e Gustoso – 120 Gommose, 2 Mesi – 100% Vegano In offerta a 20,99 € – invece di 30,00 €

sconto 30% – fino a 1 mag 22

VITAFUL Kids – Vitamine per Bambini – Multivitaminico Gummose Difese Immunitarie – Vitamine A,B,C,D,E – Fibra Prebiotica Naturale – Senza Zuccheri – 100% Vegano – 120 gommose – Senza Soia e Gluten In offerta a 20,99 € – invece di 30,00 €

sconto 30% – fino a 1 mag 22

Vodlbov Zaino PC Portatili, zaino antifurto impermeabile Zaino Laptop Con porta USB, Zaino per Computer Affari da 17 Pollici Portatile Notebook,Zaino Lavoro Uomo Donna per Casual Scuola Viaggio,Nero In offerta a 42,49 € – invece di 59,99 €

sconto 29% – fino a 1 mag 22

Vodlbov Zaino Uomo Zaino per PC Portatile, Zaino Porta PC 17 Pollici Zaino Impermeabile Antifurto, Zaino Lavoro con Porta USB, Zaino PC per Universita Scuola Viaggio, blu In offerta a 42,49 € – invece di 69,99 €

sconto 39% – fino a 1 mag 22

Cassa Bluetooth, W-KING 80W Bassi potenti, Enormi altoparlanti wireless portatili da 105dB con suono, Luci LED a colori misti, Batteria da 12000mAH, Bluetooth 5.0, Riproduzione USB, Forte per feste In offerta a 149,99 € – invece di 199,99 €

sconto 25% – fino a 1 mag 22

Cassa Bluetooth potente, W-KING 60W Speaker Bluetooth Portatile, impermeabile casse altoparlante, bassi potenti, 40 Ore di riproduzione, 12000mAh batteria, con NFC, microfono, carta di TF (D9-1) In offerta a 99,99 € – invece di 129,99 €

sconto 23% – fino a 1 mag 22

Cassa Bluetooth Potente 50W W-KING Altoparlante Bluetooth 5.0 Bassi Ricchi/HD Stereo, Cassa Bluetooth Grande Impermeabile IPX6/Riproduzione di 24 Ore/8000mAh Power Bank/NFC/TF Card/Aux/EQ/Vivavoce In offerta a 89,99 € – invece di 119,99 €

sconto 25% – fino a 1 mag 22

Cuffie Bluetooth, Wasart Mini Auricolari Bluetooth 5.2 HiFi Stereo USB C, Cuffie in Ear Wireless con Mic, 40 Ore di Riproduzione, Display LED, IPX7 Impermeabile, Cuffie Senza Fili per Android iOS In offerta a 26,99 € – invece di 49,00 €

sconto 45% – fino a 1 mag 22

WAVLINK Hub USB C HDMI 4K, 6-in-1 Adattatore USB C Hub, con HDMI 4K 30Hz, USB 3.0, Lettore di schede SD/TF, Porta di Carica 87W Type C Hub per Windows Mac. In offerta a 23,99 € – invece di 29,89 €

sconto 20% – fino a 1 mag 22

WAVLINK Hub USB C HDMI 4K, 7-in-2 Adattatore USB C Hub con porta Thunderbolt 3 USB C, 2 USB 3.0, Lettore di Schede SD/TF, 100 W PD per MacBook Pro 2016-2020 e MacBook Air 2018-2020 In offerta a 29,99 € – invece di 37,99 €

sconto 21% – fino a 1 mag 22

WAVLINK Hub USB C HDMI 4K, 7-in-1 Adattatore USB C Hub, con HDMI 4K 30Hz, USB 3.0, PD 100 W, Lettore di schede SD/TF, Type C Hub Supporta Windows, Mac OS In offerta a 29,99 € – invece di 36,99 €

sconto 19% – fino a 1 mag 22

WAVVE Piumino Letto Matrimoniale Quattro 4 Stagioni 220×240 – Piumone Primaverile 240×220 – Trapunta 220 x 240 in Microfibra Sintetica e Anallergica, Bianco In offerta a 33,99 € – invece di 45,99 €

sconto 26% – fino a 1 mag 22

WAVVE Piumino Letto Matrimoniale 4 Stagioni 260×240 cm – Piumone 240×260 Quattro Stagione – Trapunta 260 x 240 in Microfibra Sintetica e Anallergica, Bianco In offerta a 42,49 € – invece di 55,99 €

sconto 24% – fino a 1 mag 22

WAVVE Piumino Letto Piazza e Mezza 4 Stagioni – Piumone 200 x 200 cm Quattro Stagione – Coperta Trapunta 200×200 di Microfibra Sintetico e Anallergico, Bianco In offerta a 32,29 € – invece di 41,99 €

sconto 23% – fino a 1 mag 22

WAVVE Piumino Letto Piazza e Mezza 450 gr/mq Invernale 200×200 cm – Piumone Caldo Letto 120×190 / 200, Trapunta 200 x 200 in Microfibra Sintetica e Ipoallergenica In offerta a 33,14 € – invece di 51,99 €

sconto 36% – fino a 1 mag 22

WAVVE Piumino Letto Singolo Invernale 140×200 cm – 450 gr/mq Piumone Inverno per Letto da 80×190, Trapunta 200×140 Microfibra Sintetica e Anallergica, Bianco, 140 x 200 cm In offerta a 26,34 € – invece di 42,99 €

sconto 39% – fino a 1 mag 22

WAVVE Piumino Coperta Letto Singolo 4 Stagioni 140×200 cm – Piumone Quattro Stagioni 140 x 200, – Trapunta 200×140 Microfibra Sintetica e Anallergica, Bianco In offerta a 26,34 € – invece di 34,99 €

sconto 25% – fino a 1 mag 22

WAVVE Piumino Letto Singolo 155×220 cm Invernale 450 gr/mq – Piumone Pesante Caldo da Letto 90×200, Trapunta 220×155 in Microfibra Sintetica e Anallergica, Bianco In offerta a 30,59 € – invece di 49,99 €

sconto 39% – fino a 1 mag 22

Zaino Antifurto Zaino Per PC Portatile,Zaino per Laptop,Zaino Porta PC Impermeabile,Zaino per Computer Portatile 15.6 Pollici, Zaino Uomo con Caricatore USB,Zaino Lavoro Uomo per Scuola Viaggio,Nero In offerta a 33,99 € – invece di 39,80 €

sconto 15% – fino a 1 mag 22

Winzz Ukulele Soprano Kit di Avvio per Principianti con Borsa, Accordatore, Corde Aggiuntive, Cinturino, Pettorale, Fret Adesivi, Carta Accordi, Panno per Lucidare, Nero In offerta a 33,99 € – invece di 45,00 €

sconto 24% – fino a 1 mag 22

Winzz Ukulele Soprano Kit di Avvio per Principianti con Borsa, Accordatore, Corde Aggiuntive, Cinturino, Pettorale, Fret Adesivi, Carta Accordi, Panno di Lucidatura (21″ Soprano, Porpora) In offerta a 33,99 € – invece di 45,00 €

sconto 24% – fino a 1 mag 22

Winzz Ukulele Soprano Kit di Avvio per Principianti con Borsa, Accordatore, Corde Aggiuntive, Cinturino, Pettorale, Fret Adesivi, Carta Accordi, per Lucidare, Blu In offerta a 33,99 € – invece di 45,00 €

sconto 24% – fino a 1 mag 22

Winzz Ukulele Soprano Kit di Avvio per Principianti con Borsa, Accordatore, Corde Aggiuntive, Cinturino, Pettorale, Fret Adesivi, Carta Accordi, Panno per Lucidare, Marrone In offerta a 33,99 € – invece di 45,00 €

sconto 24% – fino a 1 mag 22

Winzz Ukulele Soprano Kit di Avvio per Principianti con Borsa, Accordatore, Corde Aggiuntive, Cinturino, Pettorale, Fret Adesivi, Carta Accordi, Panno per Lucidare, Rosa In offerta a 33,99 € – invece di 45,00 €

sconto 24% – fino a 1 mag 22

Withosent Contenitori Ermetici per Alimenti 14 Pezzi, Contenitori Plastica Cucina Organizer con Coperchio, Senza BPA Contenitore per Pasta, Porta Cereali, Muesli, Farina(2.8L 2L 1.6L 0.8L) In offerta a 35,69 € – invece di 49,99 €

sconto 29% – fino a 1 mag 22

WOLTU WS2543 Sedile WC Copriwater Universale Chiusura Ammortizzata Soft Close Toilet Seat Bagno in Plastica Antibatterico Bianco In offerta a 38,99 € – invece di 45,99 €

sconto 15% – fino a 1 mag 22

Mouse da Gaming Wireless con Guscio a Nido D’ape,11 Retroilluminato RGB Chroma,3.400 DPI,6 Pulsanti Programmati,Ricevitore USB,Risparmio Energetico,Mouse Wireless per PC/Mac/Laptop,Nero In offerta a 20,38 € – invece di 34,99 €

sconto 42% – fino a 1 mag 22

Mouse da Gaming Wireless con Guscio a Nido D’ape,11 Retroilluminato RGB Chroma,3.400 DPI,6 Pulsanti Programmati,Ricevitore USB,Risparmio Energetico,Mouse Wireless per PC/Mac/Laptop,Bianco In offerta a 22,93 € – invece di 36,99 €

sconto 38% – fino a 1 mag 22

YABER Proiettore WiFi, 6000 Lumens Mini Videoproiettore Portatile 1080P Full HD[Schermo proiezione incluso]Mini Proiettore Wireless Home cinema Portatile per iOS/Android/Laptop/TV Box/PS4 ecc In offerta a 109,99 € – invece di 259,99 €

sconto 58% – fino a 1 mag 22

YABER Proiettore 2.4G/5G WiFi, 8500 Lumens Bluetooth Videoproiettore 1080P Proiettore Full HD Supporto 4K[Borsa per proiettore incluso]4D/4P Keystone Correction&Zoom Home Cinema per iOS/Android/PPT In offerta a 279,99 € – invece di 469,99 €

sconto 40% – fino a 1 mag 22

YEHUA Wireless Wifi Display Dongle, WiFi Dongle Ricevitore, Supporta AirPlay Miracast, DLNA per iOS / Android / Windows / Mac / TV / Monitor / Proiettore? In offerta a 16,99 € – invece di 35,99 €

sconto 53% – fino a 1 mag 22

YeLoob Porta Cellulare da Auto Supporto Auto Smartphone di Gravità per Bocchetta Dell’Aria 360 Gradi di Rotazione Operare con Una Sola Mano Supporto Porta Telefono Auto Universale In offerta a 8,49 € – invece di 17,99 €

sconto 53% – fino a 1 mag 22

YITHINC Pennarelli Acrilici per Uova di Pasqua,12 Colori Permanenti Pennarelli a Vernice Acrilica per Dipingere Sassi, Pennarello Acrilico per Legno,Vetro,Pennarelli Bambini, Tessuti,Atossici In offerta a 10,99 € – invece di 21,99 €

sconto 50% – fino a 1 mag 22

YMing Candele profumate, Festa della mamma idee regalo san valentino, Set Regalo da 4 Pezzi, Purificare L’aria e Rilassare Il Corpo In offerta a 12,74 € – invece di 19,00 €

sconto 33% – fino a 1 mag 22

Cuffie Bluetooth, yobola Auricolari Bluetooth 5.1 con Stereo HiFi, Cuffie Wireless con Microfono, Cuffiette Bluetooth con Controllo Touch IPX5 Impermeabili sport per iPhone Samsung Huawei Xiaomi In offerta a 29,99 € – invece di 35,99 €

sconto 17% – fino a 1 mag 22

Cuffie Bluetooth, yobola Auricolari Bluetooth 5.1 con Stereo HiFi, Cuffie Wireless con Microfono, Cuffiette Bluetooth con Controllo Touch IPX5 Impermeabili sport per iPhone Samsung Huawei Xiaomi In offerta a 29,99 € – invece di 35,99 €

sconto 17% – fino a 1 mag 22

YOSH Supporto Cellulare Auto Magnetico Calamita per Cellulare Auto, Universale porta celluare da auto per iPhone 11 Pro Max XR X 8 Samsung Galaxy Xiaomi Redmi e Altro Smartphone o Dispositivo GPS In offerta a 9,34 € – invece di 15,99 €

sconto 42% – fino a 1 mag 22

160 Matite Colorate (Numerate) Zenacolor – Facili da Riporre – Scatola di Colori a Matita Professionali per Adulti – Ideali per Colorare, Mandala, Disegnare, Astuccio Cancelleria In offerta a 33,99 € – invece di 59,90 €

sconto 43% – fino a 1 mag 22

Zeray Paio Pedali sgangio Dual zp-109s su Cuscinetti In offerta a 35,70 € – invece di 42,00 €

sconto 15% – fino a 8 mag 22

ZERRO 3 Piani Rastrelliera Pesi Porta manubri Palestra casa Porta Dischi Palestra Porta Pesi Palestra Porta bilanciere Max 400kg In offerta a 93,47 € – invece di 115,97 €

sconto 19% – fino a 1 mag 22

ZERRO Rastrelliera Pesi Porta Dischi Palestra Rack Porta Pesi Palestra casa con 6 Aste per Dischi da 25/45 mm Portata 300 kg In offerta a 80,72 € – invece di 99,97 €

sconto 19% – fino a 1 mag 22

ZIK Sedia da Ufficio e Gaming in Tessuto Traspirante con Poggiapiedi, Ergonomica con Schienale Reclinabile – (Nero) In offerta a 129,00 € – invece di 169,90 €

sconto 24% – fino a 1 mag 22

ZIK Sedia Gaming e Ufficio in Tessuto Mesh Traspirante con Poggiapiedi, Ergonomica con Schienale Regolabile – (Nero e Blu) In offerta a 129,00 € – invece di 169,90 €

sconto 24% – fino a 1 mag 22

Lampada da notte a LED 3D – ZNZ 16 colori Lampada da tavolo a LED dimmerabile con telecomando per bambini, luci 3D Illusioni ottiche Lampada da tavolo per arredamento (Star Wars) In offerta a 23,99 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino a 1 mag 22

64GB Lettore MP3, ZOOAOXO Lettore Musicale con Bluetooth 5.2, Altoparlante HD Integrato, FM Radio, Registratore Vocale, Mini Design, Peso 70G, Suono HiFi, Ideale per Lo Sport, Auricolari Inclusi In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 1 mag 22

Set apribottiglie elettrico vino,cavatappi elettrico,apribottiglie include apribottiglie automatico, tappi sottovuoto, taglia pellicola, versatore aeratore vino per feste In offerta a 19,53 € – invece di 27,99 €

sconto 30% – fino a 1 mag 22

Adattatore RCA HDMI, Convertitore RCA to HDMI,AV a HDMI convertitore Supporta 1080P 60Hz Adatto per PS2/3,Xbox,N64,WII,STB,VHS,VCR,DVD,Ricevitore AV In offerta a 14,99 € – invece di 1699,00 €

sconto 99% – fino a 1 mag 22

Tryone Supporto Tablet Letto: Collo Oca Supporto Regolabile per iPad Pro 12.9, 10.5, 9.7, iPad Air Mini, Switch, Galaxy Tab, Huawei Mediapad, Altri Tablets, Lunghezza Complessiva 100cm/39.4 Pollici In offerta a 21,24 € – invece di 26,99 €

sconto 21% – fino a 1 mag 22

Twinzee® Guanti Anti Taglio – Protezione di Livello 5 ad Alte Prestazioni, Grado Alimentare, Certificato EN 388, 1 paio (Small) In offerta a 8,49 € – invece di 14,99 €

sconto 43% – fino a 1 mag 22

Telecamera Wi-Fi Esterno Senza Fili con 355°/120° Pan & Tilt, TWUFY 1080P FHD Telecamera Solare Wireless con 15000mAh Batteria, Visione Notturna,Impermeabile IP65,Rilevazione Movimento PIR,2 Vie Audio In offerta a 139,99 € – invece di 169,99 €

sconto 18% – fino a 1 mag 22

Deca core Tablet 10 Pollici Android 10.0?4G LTE Dual SIM?4 GB di RAM, 64 GB di spazio di archiviazione,WiFi/WLAN/Bluetooth/GPS TYD-109 (64GB, Argento) In offerta a 118,00 € – invece di 228,00 €

sconto 48% – fino a 1 mag 22

Deca core Tablet 10 Pollici Android 10.0?4G LTE Dual SIM? 4 GB di RAM, 64 GB di spazio di archiviazione,WiFi/WLAN/Bluetooth/GPS TYD-109 (64GB, Nero) In offerta a 118,00 € – invece di 228,00 €

sconto 48% – fino a 1 mag 22

BOSS Orologio Cronografo Quarzo Uomo con Cinturino in Pelle, 1513430 In offerta a 173,90 € – invece di 249,00 €

sconto 30% – fino a 8 mag 22

BOSS Orologio Analogico Quarzo Uomo con Cinturino in Pelle, 1513400 In offerta a 140,10 € – invece di 149,00 €

sconto 6% – fino a 8 mag 22

BOSS Orologio Analogico Quarzo Uomo con Cinturino in Pelle, 1513728 In offerta a 143,10 € – invece di 199,00 €

sconto 28% – fino a 8 mag 22

Trolley Invicta Primerose, Rosa, 35 Lt, 2in1 Zaino con Sollevamento Spallacci per uso Trolley, Scuola & Viaggio In offerta a 61,80 € – invece di 86,90 €

sconto 29% – fino a 8 mag 22

ZAINO Invicta – JELEK FANTASY – 38 LT – Tasca porta pc In offerta a 35,20 € – invece di 69,00 €

sconto 49% – fino a 8 mag 22

Astuccio 3 Scomparti Invicta , Paint & Flowers, Blu, Completo di matite, penne, pennarelli In offerta a 21,50 € – invece di 29,90 €

sconto 28% – fino a 8 mag 22

Invicta CHAT COLORBLOCK, Zaino, Tasca Porta PC 15.6 Pollici Unisex – Adulto, Blu, Taglia Unica In offerta a 58,20 € – invece di 85,00 €

sconto 32% – fino a 8 mag 22

Zaino Carlson Plain – Invicta – Rosa – Eco Material – 27 LT – Tasca porta pc In offerta a 32,80 € – invece di 49,00 €

sconto 33% – fino a 8 mag 22

Invicta Waist Bag 25 Solid Marsupio sportivo, 25 cm, 2 litri, Blu In offerta a 19,50 € – invece di 30,00 €

sconto 35% – fino a 8 mag 22

Invicta Zaino – JOLLY Heritage Patch – Beige – Tasca Pc e Tablet – Icona – 21 Litri In offerta a 55,00 € – invece di 120,00 €

sconto 54% – fino a 8 mag 22

Invicta JOLLY HERITAGE, Zaino, Tasca Porta PC, 21 L, Dettagli in Pelle Unisex – Adulto, Verde, Taglia Unica In offerta a 55,20 € – invece di 115,00 €

sconto 52% – fino a 8 mag 22

Borsa Ufficio Messenger 15.6” – Invicta @Office, Grigio, 12 Lt, Lavoro & Tempo libero In offerta a 32,20 € – invece di 72,00 €

sconto 55% – fino a 8 mag 22

Invicta Waist Bag 25 Solid Marsupio sportivo, 25 cm, 2 litri, Viola In offerta a 19,50 € – invece di 30,00 €

sconto 35% – fino a 8 mag 22

Marsupio Invicta, Waist Bag Bicolor, Nero, Outdoor & tempo libero In offerta a 16,80 € – invece di 22,90 €

sconto 27% – fino a 8 mag 22

Zaino Active Invicta , Benin Eco-Material, Nero, Sport, Scuola e Tempo Libero In offerta a 58,70 € – invece di 69,00 €

sconto 15% – fino a 8 mag 22

Marsupio Invicta, Big Waist Bag I Time, Blu, Outdoor & tempo libero In offerta a 13,60 € – invece di 22,90 €

sconto 41% – fino a 8 mag 22

ProCase Custodia per iPad 9.7 2018 6a Generazione/2017 iPad 5a Generazione ? Smart Cover Stand Ultral Leggero Slim,con Cover Posteriore Traslucida Smerigliata per iPad 9,7 pollici?Blu Marino In offerta a 11,87 € – invece di 29,99 €

sconto 60% – fino a 1 mag 22

ProCase Custodia per iPad Air 2, Ultra Sottile e Leggero Custodia Supporto con Retro Semi-Trasparente Copertura Intelligente per iPad Air 2 (A1566 A1567) ?Teal In offerta a 11,89 € – invece di 39,99 €

sconto 70% – fino a 1 mag 22

ProCase Custodia per iPad Air 5 2022 [A2588/A2589/A2591]/Air 4 /iPad 10.9 2020 Cover[A2324/A2072/A2316/A2325], [Supporta Ricarica di Pencil 2]Smart Cover Leggero Traslucida Smerigliata -Nero In offerta a 10,15 € – invece di 19,99 €

sconto 49% – fino a 1 mag 22

ProCase Custodia per iPad Pro 11″ 2021 (3ªGenerazione, A2377, A2459, A2301, A2460), Smart Cover Ultra Sottile Leggero Traslucida Smerigliata con Auto Svegliati/Sonno -Blu Marino In offerta a 12,74 € – invece di 18,99 €

sconto 33% – fino a 1 mag 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).