Offerte Amazon 27 settembre fino al 63% su Apple, Motorola, WD, LEGO, Moleskine, Lavazza

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

Prime Student è gratis per 3 mesi

è gratis per 3 mesi Prime Video gratis 30 giorni con una settimana di Paramount+ in regalo

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple iPhone 15 Pro (1 TB) – Titanio nero In offerta a 1869,00 € – invece di 1990,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 799,00 € – invece di 879,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Galassia In offerta a 899,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 749 € – invece di 899,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 865,99 € – invece di 959,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 349,00 € – invece di 439,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,00 € – invece di 159,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Motorola moto e13 (batteria 5000 mAH, Dolby Atmos Stereo Speakers, 13MP, 2/64 GB espandibile, Display 6.5″ HD+, Dual SIM, Android 13), Cosmic Black

In offerta a 74,00 € – invece di 129,90 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

WD 4TB My Passport Ultra Portable HDD USB-C with software for device management, backup and password protection – Works with PC, Xbox X, Xbox S, PS4 and PS5 – Silver

In offerta a 131,31 € – invece di 158,51 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

LEGO 42107 Technic Ducati Panigale V4 R, Moto Giocattolo da Collezione, Giochi per Bambini e Bambine, Kit Modellismo Adulti da Costruire, Replica Modello Originale

In offerta a 44,00 € – invece di 69,99 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

LEGO 10311 Icons Orchidea, Set Collezione Botanica Piante Artificiali, Modellino da Costruire con Fiori Finti, Kit Modellismo per Adulti, Idee Regalo per Donna o Uomo, Moglie o Marito, Hobby Creativi

In offerta a 45,99 € – invece di 49,99 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics – Cavo audio RCA da 2 maschio a 2 maschio, 10 metri, nero

In offerta a 11,75 € – invece di 13,82 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Titeney C1 Faretti Solari a LED da Esterno (6 Pezzi), Può Essere Alimentato da USB e Solare con 3 modalità Luci da Esterno Giardino Solari per Cortile, Vialetto, Piscina e Campeggio.Bianco Freddo… [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 29,99 € – invece di 80,99 €

sconto 63% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

TECOOL Cover per MacBook Pro 13″ 2022 2021 2020-2016 (M2/M1 A2338/A2289/A2251/A2159/A1989/A1706), trasparente custodia rigida sottile in plastica + protezione EU tastiera in silicone, cristallo chiaro

In offerta a 10,79 € – invece di 19,99 €

sconto 46% – fino a 1 ott 23

TECOOL Custodia MacBook Air 13 Pollici Retina M1 2020 2019 2018 A2337 A2179 A1932 con Touch ID, Case Cover Opaca Rigida Plastica Ultrasottile +Accessori Copritastiera Silicone, Traslucida

In offerta a 10,82 € – invece di 19,99 €

sconto 46% – fino a 1 ott 23

Trust Verto Mouse Verticale Wireless, Mouse Ergonomico senza Filo, Ridurre la Tensione del Braccio e del Polso, 800-1600 DPI, 6 Pulsanti, PC, Computer, Portatile, Mac, Batterie Incluse – Bianco

In offerta a 24,99 € – invece di 34,99 €

sconto 29% – fino a 9 ott 23

TECLAST Tablet-Android-12 P20S Tablet 10.1 Pollici 4GB RAM+64GB ROM(TF 1TB), Octa Core 2.0GHz, Dual SIM/4G LTE, FHD 800×1280, 2.4G/5G WiFi, BT 5.0/Camera 2+5MP/6000 mAh/GPS/Gyro/Face ID/Type-C (2023)

In offerta a 84,54 € – invece di 129,99 €

sconto 35% – fino a 1 ott 23

Friggitrice ad Aria 9 litri, Air Fryer XXL, Friggitrice Aria con Touch Screen a LED, 10 Preimpostazioni, Airfryer con Cestello Facile da Pulire

In offerta a 111,45 € – invece di 158,00 €

sconto 29% – fino a 1 ott 23

Proscenic T22 Friggitrice ad Aria, 5L Air Fryer Controllo con App & Alexa e Display LED Toccabile,11 Programmi Preimpostati?Rumore Basso?Senza BPA e PFOA per Patatine Fritte/Pizza

In offerta a 79,00 € – invece di 99,00 €

sconto 20% – fino a 1 ott 23

Proscenic T20 Friggitrice ad Aria, 3,5L Air Fryer Display Touch, Funzioni Preriscaldamento/Programmi/Senza BPA e PFOA per Patatine Fritte/Carni

In offerta a 65,55 € – invece di 99,00 €

sconto 34% – fino a 1 ott 23

Proscenic F10 Aspirapolvere Senza Fili, 3-IN-1 Lavapavimenti, Spruzzo dell’Acqua, Bordi Stretti, Autopropulsione&Asciugatura, Assistente Vocale Italia,Pulizia per Superfici Asciutti o Bagnati, Bianco

In offerta a 284,05 € – invece di 299,00 €

sconto 5% – fino a 1 ott 23

Moleskine Agenda Giornaliera 12 Mesi 2024, Agenda 2024, Formato Pocket 9×14, Copertina Morbida e Chiusura Elastica, Colore Rosso Scarlatto

In offerta a 17,80 € – invece di 23,90 €

sconto 26% – fino a 8 ott 23

Reolink 12MP Kit Videosorveglianza Poe, NVR 8CH 2TB e 4X Telecamera Esterno Interno con Faretto, Rilevamento di Persona/Veicolo/Pet, Audio Bidirezionale, Sistema Espandibile a 12TB, RLK8-1200B4-A

In offerta a 719,99 € – invece di 959,99 €

sconto 25% – fino a 1 ott 23

Lavazza, A Modo Mio Macchina per Caffè Tiny Eco Nera con 64 Capsule Qualità Rossa Incluse, Macchina per Espresso in Plastica Riciclata, 1450 W, 220-240 V, 50/60 Hz, 0.6 Litri

In offerta a 77,90 € – invece di 99,90 €

sconto 22% – fino a 9 ott 23

Lavazza, A Modo Mio Macchina per Caffè Tiny Eco Bianca con 64 Capsule Qualità Rossa Incluse, Macchina per Espresso in Plastica Riciclata, 1450 W, 220-240 V, 50/60 Hz, 0.6 Litri

In offerta a 77,90 € – invece di 99,90 €

sconto 22% – fino a 9 ott 23

Lavazza, A Modo Mio Macchina per Caffè Tiny Eco Rossa con 64 Capsule Qualità Rossa Incluse, Macchina per Espresso in Plastica Riciclata, 1450 W, 220-240 V, 50/60 Hz, 0.6 Litri

In offerta a 77,90 € – invece di 99,90 €

sconto 22% – fino a 9 ott 23

Griglia, Piastra e friggitrice ad aria Ninja Foodi MAX PRO Health Grill, [AG651EU] 7 funzioni di cottura, 2 piastre, 3,8 l, argento/nero

In offerta a 299,99 € – invece di 379,99 €

sconto 21% – fino a 17 ott 23

Shark (IZ201EU) Scopa Elettrica senza Fili, con Anti Hair Wrap, 40 Minuti, Batteria Singola, Arancione e Bianco

In offerta a 209,99 € – invece di 349,99 €

sconto 40% – fino a 17 ott 23

CONOPU Racchetta Zanzare Elettrica, 4000 Volt, 1200mAh USB Ricaricabile Antizanzare, Torcia Rimovibile, 3 Strati Protezione Maglia, Efficace Contro Le Mosche, Ideale per Interni ed Esterni, Nero

In offerta a 14,44 € – invece di 16,99 €

sconto 15% – fino a 9 ott 23

Intex Poltrona Gonfiabile, Rayon, PVC, Pet, Empire Assortito, Medium

In offerta a 36,43 € – invece di 47,00 €

sconto 22% – fino a 7 ott 23

Moulinex Ez505D Easy Fry & Grill Friggitrice ad Aria 2 in 1 per Friggere O Griglia, Display Digitale Touch, 8 Programmi, App con 125 Ricette, 4,2L, 6 Persone, 1400 Watt, 0.31X5.08X0.37 Metri, Argento

In offerta a 99,99 € – invece di 159,99 €

sconto 38% – fino a 1 ott 23

Moulinex ZU420E Juice & Clean, Estrattore di Succo a Freddo, con Teconlogia Easy Clean per una Pulizia Facile, Touch Screen, 0.8 Litri, Alluminio

In offerta a 104,99 € – invece di 205,99 €

sconto 49% – fino a 1 ott 23

Moulinex ZU6001 Ultra Juice Meca, 200W, Estrattore, Apertura di 85 mm, Pulizia con Funzione Automatica Easy Clean, Tecnologia Spremitura a Freddo

In offerta a 129,00 € – invece di 259,99 €

sconto 50% – fino a 1 ott 23

Moulinex ZU150810 Estrattore di Succo a Freddo, Facile da Pulire, Lavabile in Lavastoviglie, 150 W, 0.8 Litri, Plastica, Nero

In offerta a 85,49 € – invece di 189,99 €

sconto 55% – fino a 1 ott 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).