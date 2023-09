Offerte Amazon 26 settembre fino al 63% su Apple, Panasonic, Asus, Oppo, meross, Xiaomi, Oral-B

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

Prime Student è gratis per 3 mesi

è gratis per 3 mesi Prime Video gratis 30 giorni con una settimana di Paramount+ in regalo

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 799,00 € – invece di 879,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – Galassia In offerta a 899,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 749 € – invece di 899,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad

In offerta a 865,99 € – invece di 959,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 349,00 € – invece di 439,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,00 € – invece di 159,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Altre Offerte

Panasonic Lumix DC-GH5M2E Fotocamera Mirrorless con Sensore MOS 4/3 20.3 MP, Doppio Stabilizzatore, C4K 60p, 4:2:2 10bit, Live Streaming Wireless, Ottimale per Video

In offerta a 1099,99 € – invece di 1292,00 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ASUS Technology Holland B.V. VP228HE 21.5” FHD (1920 x 1080) Gaming Monitor, 1 ms, HDMI, D-Sub, Filtro Luce Blu, Flicker Free, Certificazione TUV

In offerta a 98,00 € – invece di 142,90 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SABRENT Scheda SD 512GB v60, SDXC Card UHS-II, Memoria SD U3, Memory card con lettura fino a 270MB/S, per fotografi professionisti, video maker, vloggers per video in 8K, Full HD (SD-TL60-512GB)

In offerta a 75,63 € – invece di 79,61 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

OPPO Enco Buds2, Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, in-ear, Noise Reduction, Comandi Touch, Batteria ricaricabile, Audio Binaurale, Suono Nitido, Gaming Mode, [Versione Italiana], Bianchi

In offerta a 19,90 € – invece di 49,99 €

sconto 60% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ESR Cover Magnetica per iPhone 15 Pro, Compatibile con MagSafe, Custodia con HaloLock, Protezione di livello militare, Resistente all’ingiallimento, Retro resistente ai graffi,Trasparente

In offerta a 17,09 € – invece di 18,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Lettore di schede CFexpress tipo B e USB3.2 SD, CFexpress Type B USB 3.2 Gen 2 10Gbps Thunderbolt 3 CFexpress Type B Card Reader Portatile in Alluminio per Android/Windows/Mac OS/Linux.

In offerta a 46,99 € – invece di 46,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung T7 Portable SSD Mettallic Red 1 TB

In offerta a 82,99 € – invece di 119,99 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

KOVOL Caricatore USB C, 120W PD GaN III Caricabatterie Multiporta [2 USB A + 2 USB C], Stazione di Ricarica Compatta Tipo-C, per MacBook Pro/Air, Dell, iPad Pro, iPhone 13/12, Galaxy e altro

In offerta a 27,99 € – invece di 55,99 €

sconto 50% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

CAKOBLE Prolunga USB 3.2Gen2 2M,20Gbps 100W/5A Cavo USB Maschio e Femmina Supporta USB C 3.2, USB 3.1, USB 3.0, 4K@60Hz HDR Cavo USB Type-C Compatibile USB C Hub/Dell XPS/MacBook/Caricatore USB C

In offerta a 16,14 € – invece di 16,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Amazon Basics – Mini treppiede per smartphone

In offerta a 10,97 € – invece di 12,91 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

meross Lampadina Intelligente Wi-Fi LED Dimmerabile E27 A19 Vintage Edison, Smart Light Compatibile con Apple HomeKit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant, 6w Equivalente 60W

In offerta a 16,99 € – invece di 30,99 €

sconto 45% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

BENFEI Adattatore da USB 3.0 a SATA per HDD/SSD da 2,5″/3,5″, Adattatore per disco rigido da USB 3.0 a SATA III con adattatore di alimentazione 12V/2A

In offerta a 13,83 € – invece di 25,99 €

sconto 47% – fino a 1 ott 23

Click qui per approfondire

Cavo da SATA a USB, adattatore per driver rigido da USB 3.0 a SATA III compatibile per HDD e SSD da 2,5″

In offerta a 7,26 € – invece di 10,99 €

sconto 34% – fino a 1 ott 23

Click qui per approfondire

Invision Braccio Monitor Muro Supporto Parete per PC e TV 17-27 Pollici Schermi – Braccio Singolo Ergonomico Regolabile in Altezza, Orientabile e Inclinabile – VESA 75/100mm – Peso 2-7kg [MX250]

In offerta a 33,38 € – invece di 47,99 €

sconto 30% – fino a 1 ott 23

Click qui per approfondire

iPosible Powerbank Solare 26800mAh con USB C,?L’ultima S4?Caricabatterie Solare Portatile Caricatore Solare Batteria Esterna 3 ingressi e 2 uscite Ricarica Rapida per Cellulare iPad Tablets, Campeggio

In offerta a 23,96 € – invece di 30,95 €

sconto 23% – fino a 1 ott 23

Click qui per approfondire

Lamicall Porta Cellulare Auto Calamita, [20 x N52 Magneti] 360°Rotazione, Gancio Metallico Aggiornato, Supporto Magnetico Telefono per Presa d’Aria per iPhone 15 14 13 12 Pro Max, Huawei, Smartphones

In offerta a 14,56 € – invece di 20,99 €

sconto 31% – fino a 1 ott 23

Click qui per approfondire

Lamicall Supporto Telefono Bicicletta?1S Sbloccato? Rotazione a 360°, Supporto Cellulare da Manubrio per Moto Universale per iPhone 15 14 13 12 11 Pro Max Plus Mini Xs X, Huawei, 4.7-6.8″ Smartphones

In offerta a 17,14 € – invece di 24,99 €

sconto 31% – fino a 1 ott 23

Click qui per approfondire

Lamicall Supporto Telefono Bicicletta, Supporto Telefono Moto – 2023 Universale Manubrio Supporto Cellulare per iPhone 15 14 13 12 11 Pro Max Plus Mini Xs X 8 7, Samsung S10 S9, 4.7-6.8″ Smartphones

In offerta a 17,14 € – invece di 23,99 €

sconto 29% – fino a 1 ott 23

Click qui per approfondire

Lamicall Porta Cellulare Auto per Presa d’Aria – [2023 Clip a Molla Nuovo] Rilascio Rapido, 360° Rotazione, Gancio Metallico, Supporto Universale Auto per iPhone 15 14 13 12, Huawei, 4-7″ Smartphones

In offerta a 14,56 € – invece di 19,99 €

sconto 27% – fino a 1 ott 23

Click qui per approfondire

Miracase Porta Cellulare Auto Magnetico, Supporto Telefono Auto Calamita?Per Presa D’aria? Dell’Auto Porta Smartphone Universale, Compatibile con iPhone 14/iPhone 13 e Samsung e Xiaomi

In offerta a 12,09 € – invece di 22,99 €

sconto 47% – fino a 1 ott 23

Click qui per approfondire

Reolink 4K Sistema di Videosorveglianza PoE, NVR 16CH 4TB + 8x Telecamere Esterno, Rilevamento Intelligente di Uomo/Veicolo, Visione Notturna a 30m, IP66 , Espandibile a 12TB, Cablato RLK16-800B8

In offerta a 942,99 € – invece di 1169,99 €

sconto 19% – fino a 1 ott 23

Click qui per approfondire

OMRON X2 Basic Misuratore di Pressione Arteriosa da Braccio Digitale – Apparecchio Automatico per Misurare la Pressione Sanguigna a Casa, clinicamente validato

In offerta a 21,99 € – invece di 29,99 €

sconto 27% – fino a 9 ott 23

Click qui per approfondire

OMRON RS1 Monitor automatico da polso per uso domestico o in viaggio – misuratore bracciale preformato 13,5 – 21,5 cm, guida per avvolgere il bracciale

In offerta a 23,99 € – invece di 32,50 €

sconto 26% – fino a 9 ott 23

Click qui per approfondire

OMRON RS7 Intelli IT Misuratore di Pressione Arteriosa da Polso – Apparecchio Portatile per Misurare la Pressione e Monitoraggio dell’Ipertensione, Connessione Bluetooth clinicamente validato

In offerta a 59,99 € – invece di 81,99 €

sconto 27% – fino a 9 ott 23

Click qui per approfondire

OMRON BF 214 – Bilancia per l’analisi personale e corporea, misurazione del peso, del grasso corporeo e della massa muscolare scheletrica, memoria per un massimo di quattro utenti, calcolo dell’IMC

In offerta a 35,99 € – invece di 61,99 €

sconto 42% – fino a 9 ott 23

Click qui per approfondire

OMRON VIVA Bilancia smart e misuratore della composizione corporea Bluetooth con calcolo di grasso corporeo, peso, grasso viscerale, muscolatura scheletrica, metabolismo basale e BMI

In offerta a 71,99 € – invece di 114,99 €

sconto 37% – fino a 9 ott 23

Click qui per approfondire

OMRON EVOLV Misuratore di Pressione Arteriosa da Braccio – Apparecchio Intelligente Senza Fili per Misurare la Pressione, Design All-in-One, clinicamente validato

In offerta a 88,99 € – invece di 194,99 €

sconto 54% – fino a 9 ott 23

Click qui per approfondire

OMRON Misuratore Smart Di Pressione Arteriosa Ed Ecg Domiciliare Complete Per Il Monitoraggio Dell?Ipertensione E Il Rilevamento Dell?Afib, Bianco Nero, 12.3 x 23.2 x 9.8 cm; 550 grammi

In offerta a 129,99 € – invece di 215,99 €

sconto 40% – fino a 9 ott 23

Click qui per approfondire

Oral-B Testine di Ricambio Pro Cross Action, 10 Testine

In offerta a 27,99 € – invece di 55,99 €

sconto 50% – fino a 9 ott 23

Click qui per approfondire

Oral-B Testine Di Ricambio Pro Precision Clean, 10 Testine, Adatto Per Buca Delle Lettere

In offerta a 24,99 € – invece di 55,99 €

sconto 55% – fino a 9 ott 23

Click qui per approfondire

Oral-B 8 Testine Di Ricambio Pro Cross Action, Adatto Per Buca Delle Lettere

In offerta a 24,99 € – invece di 49,99 €

sconto 50% – fino a 9 ott 23

Click qui per approfondire

Oral-B Clic Ultimate Clean Testine di Ricambio per Spazzolini Elettrici, Confezioneda 6, Adatto per Buca delle Lettere

In offerta a 34,99 € – invece di 59,99 €

sconto 42% – fino a 9 ott 23

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Smart 4 4500 CrossAction, Nero, 2 Testine, Custodia Da Viaggio + Dentifricio Oral-B Gengive & Smalto Repair Classico. 1 Spazzolino, 1 Dentifricio

In offerta a 49,99 € – invece di 134,99 €

sconto 63% – fino a 9 ott 23

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Pro 3 3900, Sensore di Pressione Luminoso, Batteria a Lunga Durata, 3 Testine, 2 Spazzolini Elettrici, Nero e Bianco, Idea Regalo

In offerta a 69,99 € – invece di 169,99 €

sconto 59% – fino a 9 ott 23

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 4N, Sensore di Pressione, Connessione Bluetooth, 4 Modalità di Spazzolamento, 1 Testina, 1 Spazzolino, 1 Custodia da Viaggio, Nero, Idea Regalo

In offerta a 99,99 € – invece di 199,99 €

sconto 50% – fino a 9 ott 23

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 4N, Sensore di Pressione, Connessione Bluetooth, 4 Modalità di Spazzolamento, 2 Testine, 2 Spazzolini, 1 Custodia da Viaggio, Bianco e Nero, Idea Regalo

In offerta a 169,99 € – invece di 349,99 €

sconto 51% – fino a 9 ott 23

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO6 Nero, 1 Spazzolino + 1 Dentifricio Sensibilità e Gengive Calm 75ml

In offerta a 119,99 € – invece di 134,99 €

sconto 11% – fino a 9 ott 23

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 9N, Sensore di Pressione, Display Interattivo, Intelligenza Artificiale, 7 Modalità, 2 Testine, 1 Spazzolino, 1 Custodia da Viaggio, Bianco, Idea Regalo

In offerta a 219,99 € – invece di 399,99 €

sconto 45% – fino a 9 ott 23

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 8N, Sensore di Pressione, Display Interattivo, Intelligenza Artificiale, 6 Modalità, 3 Testine, 2 Spazzolini, Custodia da Viaggio,Nero e Bianco,Idea Regalo

In offerta a 329,99 € – invece di 599,99 €

sconto 45% – fino a 9 ott 23

Click qui per approfondire

Oral-B Dentifricio Protezione Gengive e Scudo Antibatterico, Pulizia Profonda, Riduce la Placca Batterica e Aiuta a Prevenirne la Ricomparsa, Confezione da 5 Dentifrici (5x75ml)

In offerta a 9,99 € – invece di 14,99 €

sconto 33% – fino a 9 ott 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).