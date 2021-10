Offerte Amazon 28 ottobre fino al 68% su Apple, Stanley, Hisense, Anker, Crucial, Amazon Kindle

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Magic Mouse In offerta a 75,00 € – invece di 95,00 €

sconto 21% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 2TB) – Argento (3ª generazione) In offerta a 1534,12 € – invece di 2109,00 €

sconto 27% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 1TB) – Argento (3ª generazione) In offerta a 1388,97 € – invece di 1669,00 €

sconto 17% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Auricolari Apple EarPods con connettore Lightning In offerta a 15,99 € – invece di 19,00 €

sconto 16% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Ibiza PORT15UHF-BT-Altoparlante portatile, 15 pollici, nero In offerta a 249,00 € – invece di 368,50 €

sconto 32% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Nuovo Kindle Paperwhite (8 GB) – Ora con schermo da 6,8’’ e tonalità della luce regolabile, con pubblicità In offerta a 139,00 € – invece di 139,00 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Nuovo Kindle Paperwhite (8 GB) – Ora con schermo da 6,8’’ e tonalità della luce regolabile, senza pubblicità In offerta a 149,00 € – invece di 149,00 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

WD 3TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0 In offerta a 79,90 € – invece di 137,45 €

sconto 42% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Termometro Infrarossi Termometro Digitale Allarme Temperatura Elevata Multifunzione 4 In 1 In offerta a 14,44 € – invece di 29,99 €

sconto 52% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Oral-B Genius X Spazzolino Elettrico Ricaricabile, RoseGold In offerta a 99,99 € – invece di 199,99 €

sconto 50% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

AVM FRITZ! 2400 Ripetitore / estensore segnale WiFi AC+N (Dual Band fino a 1.733 MBit/s a 5GHz + 600MBit/s a 2,4 GHz), Bianco In offerta a 74,99 € – invece di 89,99 €

sconto 17% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Amazfit Smartwatch GTR 42mm Orologio Intelligente Fitness Tracker 1,2 Pollici Touch Control Orologio Sportivo Impermeabile 5 ATM Cronometro con GPS, Contapassi, Monitor del Sonno, 12 Modalità Sport In offerta a 69,70 € – invece di 89,90 €

sconto 22% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

i-Buy Custodia Rigida Compatibile per MacBook Air 13 Pollici Retina 2020 2019 2018(Modello A2179 A1932)+ Copritastiera Trasparente + Pellicola Protettiva – Cristallo Chiaro In offerta a 12,98 € – invece di 16,98 €

sconto 24% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

JETech Custodia Compatibile con iPad 10,2 Pollici, 2021/2020/2019 Modello, 9/8/7 Generazione, Cover con Auto Svegliati/Sonno, Nero In offerta a 11,01 € – invece di 12,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial P2 CT1000P2SSD8 SSD Interno, 1TB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2 In offerta a 69,08 € – invece di 122,45 €

sconto 44% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Anker Power Port, 5 Porte USB, Caricatore da 60 W, 1 Porta con Power Delivery per Apple MacBook, Nexus 5 X/6P e 4 Porte PowerIQ per iPhone, iPad, Samsung e Altri dispositivi. In offerta a 28,89 € – invece di 39,99 €

sconto 28% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

atolla Hub USB 3.0 Alimentato, Hub USB Alimentato – 4 Porta USB 3.0 SuperSpeed e Una Aipower Porte con Interruttore On/off e Alimentatore 5V/3A per MacBook/MacBook Air/MacBook PRO In offerta a 23,99 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial BX500 480 GB CT480BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Nero In offerta a 49,43 € – invece di 54,81 €

sconto 10% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Cuffie wireless con cancellazione rumore multimodalità Soundcore Anker Life A2 NC, ANC Bluetooth a 6 microfoni, chiamate extra nitide, 35h di riproduzione, deep bass, ricarica veloce, trasparenza In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

Altoparlante Bluetooth Soundcore Motion+ con Hi-Res Audio 30W, BassUp, alti/bassi estesi, cassa bluetooth HIFI con app, EQ personalizzabile, 12 ore di riproduzione, IPX7 impermeabile e USB-C In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

Cuffie bluetooth Anker Soundcore Life P3, Cancellazione attiva rumore multim, Bassi potenti, 6 Mic, 35 Ore di ripr, Ricarica Wireless, App, Suono Personalizzato, Modalità Gioco In offerta a 67,99 € – invece di 79,99 €

sconto 15% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

Aladdin Barista Mocca Leak-Lock Stainless Steel Travel Mug 0.35L Aqua Blue, Tazza con Isolamento a Vuoto a Doppia Parete, Mantiene il Calore per 3 Ore, Senza BPA, Lavabile in Lavastoviglie In offerta a 17,07 € – invece di 22,50 €

sconto 24% – fino al 3 nov 21

Click qui per approfondire

Aladdin Fresco Twist & Go Stainless Steel Water Bottle 0.6L Lemon Yellow, Borraccia Riutilizzabile con Isolamento a Vuoto, Mantiene il Freddo per Oltre 10 Ore, Senza BPA, Lavabile in Lavastoviglie In offerta a 24,12 € – invece di 29,95 €

sconto 19% – fino al 3 nov 21

Click qui per approfondire

Stanley Classic Trigger Action Travel Mug 0,47L / 16OZ Hammertone Green, Tazza antigoccia, Borraccia termica che tiene il caldo e il freddo, Fiaschetta da Viaggio Senza BPA In offerta a 24,89 € – invece di 32,95 €

sconto 24% – fino al 3 nov 21

Click qui per approfondire

Stanley Classic Legendary Food Jar 0.4L / 14 OZ Matte Black with Spork Barattolo per Alimenti, Metallo In offerta a 23,81 € – invece di 42,95 €

sconto 45% – fino al 3 nov 21

Click qui per approfondire

Stanley Adventure Vacuum Stein 0,7L / 24OZ Matte Black, Mantiene la birra fresca per 7 ore, Bricco di birra con manico in acciaio inossidabile, Lavabile in lavastoviglie In offerta a 20,32 € – invece di 26,95 €

sconto 25% – fino al 3 nov 21

Click qui per approfondire

Stanley Classic Legendary Bottle 0,75L / 25OZ Hammertone Green, Thermos per alimenti in acciaio inossidabile senza BPA, Mantiene il caldo o il freddo per 20 ore, Lavabile in lavastoviglie In offerta a 38,20 € – invece di 44,95 €

sconto 15% – fino al 3 nov 21

Click qui per approfondire

Stanley, STAN 0.53 L ADVENTURE VAC FD JAR Unisex-Adult, acciaio INOX, standard In offerta a 25,43 € – invece di 80,45 €

sconto 68% – fino al 3 nov 21

Click qui per approfondire

Stanley The Legendary Classic Vacuum Food Jar .94L Nightfall 18/8 Stainless Steel Double-Wall Vacuum Insulation Water Bottle Leakproof + Packable Insulated Lid Dishwasher Safe Naturally Bpa-Free In offerta a 31,74 € – invece di 54,95 €

sconto 42% – fino al 3 nov 21

Click qui per approfondire

Stanley Adventure Pre-Party Shot Glass + Flask Set Matt Black, Acciaio inossidabile Senza BPA, Borraccia in acciaio inossidabile, Set regalo, Lavabili in lavastoviglie In offerta a 40,75 € – invece di 47,95 €

sconto 15% – fino al 3 nov 21

Click qui per approfondire

50 Mascherine Chirurgiche taglia small Certificate CE Tipo II BFE ? 98% Prodotte in Italia – Mascherina Italiana monouso con elastici e nasello regolabile – 5 confezioni da 10 [50 Pezzi] In offerta a 11,99 € – invece di 20,00 €

sconto 40% – fino al 8 nov 21

Click qui per approfondire

200 Mascherine CHIRURGICHE NERE per Adulti Certificate CE italia Tipo IIR BFE ? 98% Mascherina Chirurgica colorata NERA italiana Uomo Donna in 20 confezioni da 10 [200 Pezzi] In offerta a 34,99 € – invece di 80,00 €

sconto 56% – fino al 8 nov 21

Click qui per approfondire

40 Mascherine FFP2 Certificate CE Nere e Bianche Made in Italy logo SICURA impresso BFE ?99% Mascherina ffp2 italiana SANIFICATA. Pluri Certificata ISO 13485 e 9001. 20 Nere + 20 Bianche In offerta a 28,99 € – invece di 65,00 €

sconto 55% – fino al 8 nov 21

Click qui per approfondire

Ferrino Dryride, Mantella Impermeabile Unisex, Blu In offerta a 40,50 € – invece di 54,95 €

sconto 26% – fino al 7 nov 21

Click qui per approfondire

Ferrino Dryride, Mantella Impermeabile Unisex, Arancione In offerta a 44,10 € – invece di 59,00 €

sconto 25% – fino al 7 nov 21

Click qui per approfondire

Hisense 55U71QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 55″, Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 549,00 € – invece di 749,00 €

sconto 27% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

Hisense 50″ QLED 4K 2021 50E78GQ, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K In offerta a 499,00 € – invece di 599,00 €

sconto 17% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

Hisense 55AE7210F, Smart TV LED Ultra HD 4K 55″, Single Stand, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 449,00 € – invece di 649,00 €

sconto 31% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

Hisense 50″ QLED 4K 2021 50A78GQ, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K In offerta a 519,00 € – invece di 699,00 €

sconto 26% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

Hisense 65″ ULED 4K 2021 65U88GQ, Quantum Dot IPS, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision IQ, Audio 2.1.2 60W Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K In offerta a 1099,00 € – invece di 1399,00 €

sconto 21% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

Hisense 65″ QLED 4K 2021 65A78GQ, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, IPS, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K In offerta a 799,00 € – invece di 999,00 €

sconto 20% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

Hisense 75″ QLED 4K 2021 75A78GQ, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, IPS, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa/Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K, Dark Gray In offerta a 1199,00 € – invece di 1399,00 €

sconto 14% – fino al 1 nov 21

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).