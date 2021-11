Offerte Amazon 4 novembre fino al 46% su Apple, Logitech, Bosch Pro, Fire TV

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

2020 Apple MacBook Air con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 256GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 969,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 16% – fino al scadenza sconosciuta

2020 Apple MacBook Air con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 1199,00 € – invece di 1429,00 €

sconto 16% – fino al scadenza sconosciuta

Ti presentiamo Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) In offerta a 38,99 € – invece di 64,99 €

sconto 40% – fino al scadenza sconosciuta

Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) In offerta a 33,99 € – invece di 59,99 €

sconto 43% – fino al scadenza sconosciuta

Logitech M185 Mouse Wireless, 2.4 GHz con Mini Ricevitore USB, Durata Batteria Fino a 12 Mesi, Rilevamento Ottico 1000 DPI, Ambidestro, PC/Mac/Laptop, Grigio In offerta a 9,99 € – invece di 17,99 €

sconto 44% – fino al scadenza sconosciuta

Kingston DataTraveler Exodia DTX/64GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con Cappuccio Protettivo e Anello Portachiavi in Colori Multipli In offerta a 7,99 € – invece di 9,99 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Logitech K400 Plus Tastiera Wireless per TV, PC, Home Theater, Tasti Multimediali Personalizzabili, Windows, Android, Laptop/Tablet, Layout Italiano QWERTY, Nero In offerta a 25,99 € – invece di 45,99 €

sconto 43% – fino al scadenza sconosciuta

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD In offerta a 22,99 € – invece di 39,99 €

sconto 43% – fino al scadenza sconosciuta

Logitech C920 HD Pro Webcam, Videochiamata Full HD 1080p/30fps, Audio Stereo Chiaro, Correzione Luce HD, Funziona con Skype, Zoom, FaceTime, Hangouts, PC/Mac/Laptop/Tablet/Chromebook – Nero In offerta a 75,42 € – invece di 103,99 €

sconto 27% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56”, Tracciamento Sport, Resistente all’Acqua Fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero In offerta a 39,90 € – invece di 44,99 €

sconto 11% – fino al scadenza sconosciuta

WD Blue 3D NAND SATA SSD Unità allo Stato Solido Interna M.2, 1 TB In offerta a 98,88 € – invece di 103,90 €

sconto 5% – fino al scadenza sconosciuta

Adattatore da VGA a HDMI, con Uscita Video Audio/1080P, Convertitore da VGA a HDMI (da Maschio a Femmina), Trasformatore Maschio VGA a HDMI Connettore per Collegamento di Laptop con Proiettore (Nero) In offerta a 11,89 € – invece di 15,99 €

sconto 26% – fino al scadenza sconosciuta

BLACK+DECKER BDV090 | Caricabatterie di Mantenimento 6/12 Volt | 3 Tipi di Connessione – Interruttore – Luci di Segnalazione In offerta a 34,46 € – invece di 42,80 €

sconto 19% – fino al scadenza sconosciuta

TUCANO URBANO SET DILUVIO START NERO In offerta a 42,41 € – invece di 57,67 €

sconto 26% – fino al scadenza sconosciuta

Striscia LED Auto con APP, Govee Luci LED Interne per Auto con 48 LEDs 9 Colori Multicolore Impermeabile, Musica sotto il cruscotto Kit di illuminazione, Controllo APP, DC 12V [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 19,54 € – invece di 22,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Netatmo NTH01-IT-EC Termostato Wifi Intelligente per caldaia individuale In offerta a 155,00 € – invece di 179,99 €

sconto 14% – fino al scadenza sconosciuta

Vimar 0P32714 Avvolgicavo 10 metri, con 4 prese universali a standard italiano Sicury, spina 16A (grande) e disgiuntore termico di protezione in caso di sovraccarico In offerta a 19,90 € – invece di 20,85 €

sconto 5% – fino al scadenza sconosciuta

HONOR Band 6 Orologio Fitness Tracker Uomo Donna Android iOS Smart Band, 1.47″ Schermo Durata della Batteria di 14 Giorni Impermeabile Smartwatch con Contapassi Cardiofrequenzimetro(Nero) In offerta a 42,41 € – invece di 79,00 €

sconto 46% – fino al 8 nov 21

BroadLink RM4 pro – Telecomando universale IR e RF, apprendimento codici, TV, AC, motori per tende, supporta Alexa In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino al 3 nov 21

Kindle, ora con luce frontale integrata – Con pubblicità – Bianco In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino al 5 nov 21

Kindle, ora con luce frontale integrata – Con pubblicità – Nero In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino al 5 nov 21

Kindle, ora con luce frontale integrata – Nero In offerta a 69,99 € – invece di 89,99 €

sconto 22% – fino al 5 nov 21

Kindle, ora con luce frontale integrata ? Bianco In offerta a 69,99 € – invece di 89,99 €

sconto 22% – fino al 5 nov 21

TomTom GO 520 Navigatore Satellitare per Auto – 5 Pollici, Chiamata in Vivavoce, Siri & Google Now, Aggiornamenti da Wi-Fi, Mappe del Mondo, Messaggi dello Smartphone, Schermo Capacitivo In offerta a 139,90 € – invece di 199,90 €

sconto 30% – fino al 7 nov 21

TomTom Navigatore Satellitare per Auto Via 52, Display da 5 Pollici, Europa 48 GPS per Auto, Chiamate in Vivavoce, Nero/Antracite In offerta a 99,90 € – invece di 179,90 €

sconto 44% – fino al 7 nov 21

Bosch Professional 18V System Proiettore a batteria da cantiere GLI 18V-4000 C (intensità luminosa: 4000 lm, batteria e caricabatteria non inclusi, confezione di cartone) In offerta a 160,00 € – invece di 264,99 €

sconto 40% – fino al 18 nov 21

Bosch Professional 12V System Luce a LED a batteria GLI 12V-300 (300 Lumen, batterie e caricabatteria non inclusi, confezione in cartone) In offerta a 43,40 € – invece di 59,29 €

sconto 27% – fino al 18 nov 21

Bosch Professional 06019E3000 Gas 12V Aspirapolvere, 900 l/min, 0.35 L, Nero, Blu In offerta a 57,80 € – invece di 107,69 €

sconto 46% – fino al 18 nov 21

Bosch Professional 06018B5006 Utensile Multifunzione, 36 W, 12 V, Multicolore, Set di 15 Pezzi In offerta a 259,50 € – invece di 369,00 €

sconto 30% – fino al 18 nov 21

Bosch Professional 1600A016BG Set di Pinze da 3 Pezzi, Pinza Combinata, Pinza a Becco e a Cesoia da Taglio, con Inserto per L-BOXX, 100,, Blu/Nero In offerta a 42,40 € – invece di 49,95 €

sconto 15% – fino al 18 nov 21

Bosch Professional 06012A6200 06012 A6200 Soffiatore ad Aria Calda GHG 20 – 63, Blu In offerta a 100,00 € – invece di 160,93 €

sconto 38% – fino al 18 nov 21

Bosch Professional GDR 12V-110 10.8V Avvitatore a Massa Battente a Batteria, Ioni di Litio, 10.8 V, Solo, karton / 06019E0002 In offerta a 109,90 € – invece di 181,50 €

sconto 39% – fino al 18 nov 21

Bosch Professional 06015A6101 Seghetto Alternativo, Profondità: Legno/Alluminio/Metallo: 120/20/8 mm, 3 Lame, Protezione, Senza Batterie, in L-Boxx, 0 W, 18 V, Blu, Versione con Staffa In offerta a 160,00 € – invece di 275,88 €

sconto 42% – fino al 18 nov 21

Bosch Professional 060164L976 Sega Universale, 32.4 W, 10.8 V, Colore:, Size, Set di 4 Pezzi In offerta a 165,30 € – invece di 249,00 €

sconto 34% – fino al 18 nov 21

Bosch Professional 0601222100 GGS 8 CE Smerigliatrice Assiale In offerta a 298,80 € – invece di 441,65 €

sconto 32% – fino al 18 nov 21

Bosch Professional 060197B000 Aspiratore a Umido/Secco Gas, Volume Contenitore 20 l, 1200 W, 230 V, Nero, Blu, Rosso, Serbatoio 20 litri In offerta a 194,60 € – invece di 303,71 €

sconto 36% – fino al 18 nov 21

Bosch Professional 0601231001 Multitool GOP 40-30, Starlock Plus, in Valigetta L-BOXX, 400 W, 230 V, Blu In offerta a 219,30 € – invece di 399,30 €

sconto 45% – fino al 18 nov 21

Bosch Professional 611910001 Martello Perforatore a Batteria GBH 18V-26 F System, Asta Profondità, Panno, Mandrino Intercamb. SDS Plus, Batt. e Caricabatteria Non Inclusi, 18 V In offerta a 240,00 € – invece di 408,98 €

sconto 41% – fino al 18 nov 21

Bosch Professional 060117B400 060117B400-Trapano a percussione GSB 20-2, velocità a Vuoto: 3.000 Minuti, 1 in Cassetta L, 850 W, 230 V, Multicolore, Solo In offerta a 152,10 € – invece di 234,74 €

sconto 35% – fino al 18 nov 21

Bosch Professional 1600Z0002X Li-Ion Batteria, 12 V, 2.0 Ah, O-B, 175 g In offerta a 33,90 € – invece di 54,45 €

sconto 38% – fino al 18 nov 21

Bosch Professional 0611316703 GSH 11 E Martello Demolitore con Attacco SDS-Max In offerta a 462,00 € – invece di 856,68 €

sconto 46% – fino al 18 nov 21

Bosch Professional 06019D0202 Levigatrice Orbitale GSS 18V-10 System, Ø Orbita: 1.6 mm, 3 Piastre Base di Formati Diversi, Batterie e Caricabatteria Non Inclusi, Blu In offerta a 115,00 € – invece di 204,49 €

sconto 44% – fino al 18 nov 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).