Offerte Amazon 3 novembre fino al 74% su Apple, Hasbro, Samsung, Epson, Fire TV, Amazon Echo

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

2020 Apple MacBook Air con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 256GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 959,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 17% – fino al scadenza sconosciuta

Magic Mouse In offerta a 75,00 € – invece di 95,00 €

sconto 21% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Pencil (Prima Generazione) In offerta a 89,00 € – invece di 99,00 €

sconto 10% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB‑C da 20W In offerta a 20,00 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Amazfit Bip U Smartwatch Orologio Intelligente Fitness Schermo AMOLED da 1,43″, Monitor del Sonno per Sport, 60 Modalità di Allenamento, Impermeabile 5 ATM, Contapassi, Uomo, Donna In offerta a 48,49 € – invece di 69,90 €

sconto 31% – fino al scadenza sconosciuta

TP-Link TL-MR6400 Router 4G LTE fino a 150 Mbps/Wireless N fino a 300Mbps, Porta LAN/WAN, Senza configurazione, Antenne Staccabili, Versione 5.0 In offerta a 59,99 € – invece di 67,75 €

sconto 11% – fino al scadenza sconosciuta

Meliconi SlimStyle 400 F – Supporto Fisso Ultra Sottile da Parete per Tv a Schermo Piatto da 32’’ a 82″, Massimo 60 kg, VESA 200-300-400 mm, Nero In offerta a 19,99 € – invece di 44,99 €

sconto 56% – fino al scadenza sconosciuta

Panasonic RP-HT090 Cuffie a Padiglione Aperto, Leggere per Ottimo Comfort, Cavo da 5 m per Utilizzo con TV, Controllo Volume sul Cavo, Porta XBS, Altoparlante da 30 mm, Grigio/Silver In offerta a 10,99 € – invece di 17,99 €

sconto 39% – fino al scadenza sconosciuta

Samsung Monitor HRM UR55 (U28R552), Flat, 28″, 3840×2160 (UHD 4K), HDR10, IPS, 60 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode, Dark Blue Gray In offerta a 249,90 € – invece di 439,00 €

sconto 43% – fino al scadenza sconosciuta

AOC 27B2DA – Monitor FHD da 27 pollici, AdaptiveSync (1920 x 1080, 75 Hz, VGA, DVI, HDMI), nero In offerta a 135,90 € – invece di 168,00 €

sconto 19% – fino al scadenza sconosciuta

WD 4TB Elements Desktop, Hard Disk Esterno, USB 3.0 In offerta a 81,99 € – invece di 144,99 €

sconto 43% – fino al scadenza sconosciuta

Aioneus Cavo iPhone 1.8M Ricarica Caricabatterie iPhone Certificato MFi Lungo Cavo Lightning, Carica Rapida Caricatore per iPhone 13 12 PRO Max Mini 11 SE 2020 X XS Max XR 8 Plus 7 6s 6 5 5s 5c iPad In offerta a 6,45 € – invece di 7,59 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170/90 MB/sec, UHD 4K ready, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 29,08 € – invece di 49,99 €

sconto 42% – fino al scadenza sconosciuta

Crucial BX500 480 GB CT480BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Nero In offerta a 48,15 € – invece di 54,81 €

sconto 12% – fino al scadenza sconosciuta

Ti presentiamo Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) In offerta a 38,99 € – invece di 64,99 €

sconto 40% – fino al 8 nov 21

Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) In offerta a 33,99 € – invece di 59,99 €

sconto 43% – fino al 8 nov 21

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD In offerta a 22,99 € – invece di 39,99 €

sconto 43% – fino al 8 nov 21

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD In offerta a 18,99 € – invece di 29,99 €

sconto 37% – fino al 8 nov 21

Nuovo Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP | Antracite In offerta a 99,99 € – invece di 129,99 €

sconto 23% – fino al 8 nov 21

Samsung HRM Monitor T70F (F27T702), Flat, 27″, 2560×1440 (WQHD 2K), IPS, 75 Hz, 5 ms, FreeSync, HDMI, Display port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode, Nero In offerta a 249,90 € – invece di 339,00 €

sconto 26% – fino al 1 dic 21

Samsung Monitor CF39 (?C24F396), Curvo (1800R) , 24″, 1920×1080 (Full HD), VA, 60 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, D-Sub, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Nero In offerta a 149,90 € – invece di 169,00 €

sconto 11% – fino al 1 dic 21

Samsung Monitor Gaming CHG9 (C49HG90), Curvo (1800R), 49″, 3840×1080 (Dual FHD), 32:9, HDR 600, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync 2, 2 HDMI, 2 USB 3.0, Display Port, Ingresso Audio, HAS, PBP, Nero In offerta a 849,90 € – invece di 1149,00 €

sconto 26% – fino al 1 dic 21

Samsung Monitor Gaming CRG5 (C24RG52), Curvo (1800R), 24″, 1920×1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero In offerta a 159,90 € – invece di 239,00 €

sconto 33% – fino al 1 dic 21

Echo Show 8 (1ª generazione, modello 2019) | Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l’aiuto di Alexa | Antracite In offerta a 64,99 € – invece di 109,99 €

sconto 41% – fino al 8 nov 21

Nuovo Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite In offerta a 54,99 € – invece di 84,99 €

sconto 35% – fino al 8 nov 21

Echo (4ª generazione) – Audio di alta qualità – Antracite + Philips Hue Lampadina Connessa (E27), compatibile con Alexa In offerta a 74,99 € – invece di 99,99 €

sconto 25% – fino al 8 nov 21

Echo (4ª generazione) – Audio di alta qualità, hub per Casa Intelligente e Alexa – Antracite In offerta a 74,99 € – invece di 99,99 €

sconto 25% – fino al 8 nov 21

Echo Dot (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con integrazione Alexa – Tessuto antracite In offerta a 24,99 € – invece di 49,99 €

sconto 50% – fino al 8 nov 21

Kindle Paperwhite, resistente all?acqua, schermo ad alta risoluzione da 6″, 32 GB – Con pubblicità (generazione precedente – 10ª) In offerta a 89,99 € – invece di 159,99 €

sconto 44% – fino al 8 nov 21

Kindle Paperwhite, resistente all?acqua, schermo ad alta risoluzione da 6″, Wi-Fi + connettività cellulare gratuita, 32 GB – Senza pubblicità (generazione precedente – 10ª) In offerta a 139,99 € – invece di 229,99 €

sconto 39% – fino al 8 nov 21

Kindle Paperwhite, resistente all’acqua, schermo ad alta risoluzione da 6″, 8 GB, con pubblicità (generazione precedente – 10ª) In offerta a 84,99 € – invece di 129,99 €

sconto 35% – fino al 8 nov 21

Epson EcoTank ET-2720 Stampante Inkjet 3-in-1, Display LCD 3.7 cm, Stampa da Mobile, Riduci i Costi del 90%, Flaconi di Inchiostro ad Alto Rendimento In offerta a 219,90 € – invece di 299,99 €

sconto 27% – fino al 19 nov 21

Epson EcoTank ET-5800, Stampante Multifunzione, Stampa Fronte/Retro, Scansione, Copia, Fax, Formato A4, ADF, 2 Vassoi Frontali da 250 Fogli, Wi-Fi, LCD 10.9 cm In offerta a 789,99 € – invece di 1099,99 €

sconto 28% – fino al 19 nov 21

Epson EcoTank ET-M1140, Stampante Bianco/Nero, Solo USB, Solo Stampante, Stampa fino a 11000 Pagine, Velocità di Stampa 20 ppm3, Vassoio da 250 Fogli, Risparmio Energetico, Flaconi Inchiostro Inclusi In offerta a 179,90 € – invece di 378,99 €

sconto 53% – fino al 19 nov 21

Epson WorkForce DS-1630 Scanner Piano Compatto con Alimentatore Automatico di Documenti 50 Pagine, USB 3.0, Acquisizione di Libri, Documenti Rilegati, Passaporti, Fogli A4, Ottimizzazione del Colore In offerta a 269,90 € – invece di 329,99 €

sconto 18% – fino al 19 nov 21

Epson WorkForce DS-80W In offerta a 166,90 € – invece di 206,18 €

sconto 19% – fino al 19 nov 21

Epson WorkForce ES-580W, Scanner A4 WiFi con Alimentazione Automatica dei Fogli, Scansione Fronte-Retro,Wireless e Facile da Usare,TouchScreen da 10.9 cm,Scansione Diretta senza PC,ScanSmart Intuitivo In offerta a 509,90 € – invece di 691,99 €

sconto 26% – fino al 19 nov 21

Reolink 4K Kit Videosorveglianza IP Poe, Intelligente Rilevamento di Persone e Veicoli, 8CH 2TB NVR e 4X 8MP Telecamera Esterno Poe Impermeabile, Visione Notturna, Registrazione 24/7, RLK8-820D4-A In offerta a 535,99 € – invece di 669,99 €

sconto 20% – fino al 4 nov 21

Reolink 4K Kit Videosorveglianza IP PoE, Intelligente Rilevamento di persone e veicoli, 16CH 3TB NVR e Otto 8MP Telecamera Esterno PoE Impermeabile, Visione Notturna, Registrazione 24/7, RLK16-820D8-A In offerta a 865,99 € – invece di 1139,99 €

sconto 24% – fino al 8 nov 21

Reolink 4K Kit Videosorveglianza IP Poe, Sistema di Sorveglianza con 8CH 2TB NVR e 4X 8MP Telecamera Esterno Impermeabile, Visione Notturna di 30 Metri con Audio, Registrazione 24/7, RLK8-800B2D2-8MP In offerta a 479,99 € – invece di 636,99 €

sconto 25% – fino al 8 nov 21

Reolink 4MP Kit Videosorveglianza PoE, 8CH 2TB NVR con 4X 4MP Telecamera Esterno IP PoE Impermeabile, Sistema di Sorveglianza con Visione Notturna di 30 Metri, Registrazione 24/7, RLK8-420D4-4MP In offerta a 314,99 € – invece di 419,99 €

sconto 25% – fino al 8 nov 21

Reolink 5MP Kit Videosorveglianza Esterno, Sistema di Sorveglianza con 8CH 4K 2TB NVR e 6X 5MP Telecamera IP Poe Impermeabile, Visione Notturna con Audio per Casa, Ufficio, Interno, RLK8-410B6-5MP In offerta a 449,99 € – invece di 599,99 €

sconto 25% – fino al 8 nov 21

Reolink 5MP Kit Videosorveglianza IP Poe, Intelligente Rilevamento di Persone e Veicoli, 8CH 2TB 4K NVR e 4X 5MP Telecamera Esterno Impermeabile, Visione Notturna di 30 Metri, RLK8-510B4-A Nero In offerta a 402,99 € – invece di 528,99 €

sconto 24% – fino al 8 nov 21

Reolink 5MP Kit Videosorveglianza IP PoE, Intelligente Rilevamento di persone e veicoli, 8CH 2TB 4K NVR e 4X 5MP Telecamera Esterno Impermeabile, Visione Notturna, Registrazione 24/7, RLK8-510B4-A In offerta a 402,99 € – invece di 528,99 €

sconto 24% – fino al 8 nov 21

Aigostar Lampadina Filamento LED E14 C35 4W (Equivalenti a 40W), 470 Lumen, Bianco Caldo 2700K, CRI?80, Trasparente Lampadine LED, Pacco da 5 In offerta a 11,19 € – invece di 19,99 €

sconto 44% – fino al 4 nov 21

Furreal Friends J.J. Tenero Carlino peluche interattivo, Marrone, B0449EU4 In offerta a 49,35 € – invece di 59,90 €

sconto 18% – fino al 8 nov 21

Hasbro Gaming – Affonda la Flotta al Volo (gioco in scatola – Versione in Italiano) Variante del classico gioco in scatola Affonda la Flotta In offerta a 9,50 € – invece di 26,99 €

sconto 65% – fino al 8 nov 21

Hasbro Gaming – Cranium (Gioco in Scatola), C1939103 In offerta a 20,76 € – invece di 26,90 €

sconto 23% – fino al 8 nov 21

Hasbro Gaming – Il Gioco della Vita, un Gioco Adatto a Tutta la Famiglia per 2-4 Giocatori, Gioco da Tavolo per Bambini Dagli 8 Anni in Su In offerta a 23,08 € – invece di 29,99 €

sconto 23% – fino al 8 nov 21

Hasbro Gaming Taboo Junior Gioco in scatola per bambini da 8 anni in su, 14334103 In offerta a 19,43 € – invece di 27,99 €

sconto 31% – fino al 8 nov 21

Hasbro Twister Gioco in Scatola Hasbro Gaming – versione 2020 in Italiano In offerta a 16,19 € – invece di 22,99 €

sconto 30% – fino al 8 nov 21

Hasbro Monopoly Junior: Peppa Pig Edition, gioco da tavolo per 2-4 giocatori, per bambini dagli 5 anni in su In offerta a 19,36 € – invece di 24,99 €

sconto 23% – fino al 8 nov 21

Hasbro Monopoly: Disney Villains Edition, gioco per bambini dagli 8 anni in su, gioca come un classico cattivo Disney In offerta a 28,22 € – invece di 39,99 €

sconto 29% – fino al 8 nov 21

Hasbro Nerf Nitro – Motofury, C0787EU4 In offerta a 22,31 € – invece di 59,90 €

sconto 63% – fino al 8 nov 21

Hasbro Play-Doh Il Fantastico Barbiere Playset con Pasta da Modellare e Accessori per Bambini dai 3 Anni in su In offerta a 14,50 € – invece di 19,99 €

sconto 27% – fino al 8 nov 21

Hasbro Play-Doh Il Magico Forno, B9740EU4 In offerta a 21,67 € – invece di 32,99 €

sconto 34% – fino al 8 nov 21

Hasbro Spider-Man Bend And Flex, Action Figure Black Suit Spider-Man Vs. Doc Ock, Personaggio Flessibile da 15 cm, per Bambini In offerta a 20,64 € – invece di 25,99 €

sconto 21% – fino al 8 nov 21

Hasbro E91325P0 Trolls World Tour – Confezione da 4 Bambole (Collezione di Bambole Poppy, Branch, Barb e Mini Diamante ispirate al Film) In offerta a 6,46 € – invece di 24,99 €

sconto 74% – fino al 8 nov 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).