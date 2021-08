Offerte Amazon 5 agosto fino al 74%: Linksys, Fire TV, Lifeproof, AEG, Anker, Amazfit

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Speaker Bluetooth Portatile Anker SoundCore 2 con suono stereo 12W, Bluetooth 5, BassUp, impermeabile IPX7, 24h di autonomia, associazione stereo WiFi, cassa bluetooth da casa, esterno, viaggi; In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 8 ago 2021

Speaker Portatile Bluetooth Anker SoundCore Boost 20W con Tecnologia BassUp, 12 Ore di Autonomia, Resistente all’Acqua IPX5, Raggio Bluetooth 20 metri con Suono e Bassi Superiori In offerta a 49,99 € – invece di 64,99 €

sconto 23% – fino al 8 ago 2021

Anker PowerCore 10000 PD Redux, Power Bank con Power Delivery (18W) USB-C per Caricatore Portatile da 10000 mAh per iPhone 8/8+/X/XS/XR/XS Max, Samsung Galaxy S10, Pixel 3/3XL, iPad PRO 2018 e Altri In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 8 ago 2021

JBL Tuner 2 Speaker Wireless Bluetooth Portatile con Radio Digitale DAB; DAB+ e FM, Cassa Altoparlante Impermeabile IPX7, con Display LCD, fino a 12 h di Autonomia, Nero In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino al 5 ago 2021

Linksys MX4200-EU Sistema WiFi 6 Mesh per Casa Serie Tri-Band Velop MX4200, Router/Extender WiFi AX4200, Copertura fino a 260 m², Confezione da 1, Bianco In offerta a 179,99 € – invece di 249,99 €

sconto 28% – fino al 20 ago 2021

Linksys Sistema Wi-Fi 6 Mesh per Casa Serie Tri-Band Velop MX8400, Router/Extender Wi-Fi AX4200, Copertura fino a 525 m², Velocità per più di 80 Dispositivi, Confezione da 2, Bianco In offerta a 329,99 € – invece di 429,99 €

sconto 23% – fino al 20 ago 2021

Linksys Router WiFi 5 Tri-Band Mesh MR9000 AC3000, Compatibile con il Sistema WiFi Mesh per Tutta la Casa Linksys, 4 Porte Gigabit Ethernet, Filtro Famiglia tramite l?App Linksys In offerta a 149,99 € – invece di 199,99 €

sconto 25% – fino al 20 ago 2021

Linksys Whw0303B Velop Sistema Wifi Mesh Tri-Band per Tutta la Casa, Router/Range Extender Wifi Ac2200 per una Copertura Completa, Copertura fino A 525 M², Filtro Famiglia, Confezione da 3, Nero In offerta a 289,99 € – invece di 369,99 €

sconto 22% – fino al 20 ago 2021

Linksys MR6350 Router Wi-Fi 5 Mesh Dual Band, AC1300, Compatibile con il Sistema Wi-Fi per Tutta la Casa Velop, Filtro Famiglia tramite l’App Linksys In offerta a 99,99 € – invece di 119,99 €

sconto 17% – fino al 20 ago 2021

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD, modello 2020 In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino al 13 ago 2021

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD | Modello 2021 In offerta a 24,99 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino al 13 ago 2021

Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione | Lettore multimediale In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino al 13 ago 2021

Amazfit Smartwatch GTR 47mm Orologio Intelligente Fitness Tracker 1,39 Pollici Touch Control Display, 5 ATM, Cronometro con GPS, Contapassi, Monitor del Sonno, 12 Modalità Sport In offerta a 84,91 € – invece di 129,99 €

sconto 35% – fino al 8 ago 2021

Amazfit Smartwatch GTR 47mm Orologio Intelligente Fitness Tracker 1,39 Pollici Touch Control Display a Ccolori Impermeabile 5 ATM Cronometro con GPS, Contapassi, 12 Modalità Sport per Donna Uomo In offerta a 84,91 € – invece di 129,99 €

sconto 35% – fino al 8 ago 2021

EBL 1.2V AA Batterie Ricaricabili con 1200 cicli, Pile Ricaricabili da 2800mAh Ni-MH con Comodo Astuccio, Confezione da 8 pezzi In offerta a 13,57 € – invece di 19,99 €

sconto 32% – fino al 8 ago 2021

Robot aspirapolvere lavapavimenti Ecovacs Deebot OZMO T8 Pure dotato di navigazione con sensore laser D-ToF, mappatura multi-piano, barriere virtuali, Controllo APP & Alexa In offerta a 467,48 € – invece di 549,98 €

sconto 15% – fino al 8 ago 2021

Aspirapolvere robot, ECOVACS DEEBOT 605, Aspira o Lava, navigazione sistematica intelligente, modalità Max, controllo con App e Alexa, ideale per pavimenti duri, tappeti, tutti i tipi di pavimenti In offerta a 169,98 € – invece di 199,98 €

sconto 15% – fino al 8 ago 2021

LifeProof per iPhone 11, Custodia resistente a acqua e cadute, gamma Fre, Nero In offerta a 51,90 € – invece di 79,99 €

sconto 35% – fino al 24 ago 2021

LifeProof per iPhone 12 Pro Max, Custodia resistente a acqua e cadute, gamma Fre, Blu In offerta a 51,90 € – invece di 79,99 €

sconto 35% – fino al 24 ago 2021

Lifeproof Custodia Portafoglio per iPhone 11 Anti-Caduta con Cover Posteriore, Nera In offerta a 12,90 € – invece di 49,99 €

sconto 74% – fino al 24 ago 2021

LifeProof per iPhone 12 mini, Custodia resistente a acqua e cadute, gamma Fre, Nero In offerta a 52,90 € – invece di 79,99 €

sconto 34% – fino al 24 ago 2021

Lifeproof Slam, Custodia Antiribaltamento per iPhone 11 Pro Max, 1, Nero/Retro Trasparente In offerta a 9,90 € – invece di 34,99 €

sconto 72% – fino al 24 ago 2021

Lifeproof Slam Sports Custodia Antiribaltamento per iPhone 11, Contorno Nero, Schienale Trasparente In offerta a 12,90 € – invece di 34,99 €

sconto 63% – fino al 24 ago 2021

Corsair T3 Rush Poliestere Sedia Gaming da Ufficio, Tessuto Esterno Morbido Traspirante, al Cuscino Cervicale Regolabile, Supporto Lombare in Memory Foam, Tela, Grigio E Nero, Normale In offerta a 243,00 € – invece di 299,90 €

sconto 19% – fino al 15 ago 2021

Stampante 3D ANYCUBIC Mega Pro, con stampa 3D e incisione laser 2 in 1, 210×210×205mm (dimensione stampa) e 220×140mm (dimensione incisione) In offerta a 347,65 € – invece di 499,00 €

sconto 30% – fino al 8 ago 2021

ANYCUBIC MEGA-X Stampante 3D FDM con un volume di stampa di 300x300x305mm con doppia vite per l?asse Z, piatto riscaldato ULTRABase e supporto di PLA, ABS, TPU In offerta a 390,99 € – invece di 529,99 €

sconto 26% – fino al 8 ago 2021

ANYCUBIC Stampante 3D Mega Zero 2.0, Alimentatore certificato UL + Riprendi stampa Supporto filamento PLA da 1,75 mm, dimensioni di stampa 220 x 220 x 250 mm In offerta a 169,99 € – invece di 339,99 €

sconto 50% – fino al 8 ago 2021

Biling Luci solari da Terra,luci solari da Giardino a Disco per Esterni,16 LED da Incasso a Terra per Esterni,luci per percorsi solari Impermeabili IP65 per Giardino,cortile-8pezzi (Bianco Caldo) In offerta a 28,03 € – invece di 34,98 €

sconto 20% – fino al 8 ago 2021

AEG T8DBE851 Asciugatrice ProTex Optisense, Condensazione con Pompa di Calore, 8 kg, Bianco In offerta a 649,00 € – invece di 899,00 €

sconto 28% – fino al 16 ago 2021

AEG T8DBE843 Asciugatrice a Condensazione con Pompa di Calore 8kg, 66 Decibel , Classe Energetica A++ In offerta a 559,00 € – invece di 1.056,99 €

sconto 47% – fino al 16 ago 2021

Electrolux EZF5E40X Forno Multifunzione SurroundCook, Capacità 57 L, Classe Energetica A, Nero In offerta a 269,00 € – invece di 309,99 €

sconto 13% – fino al 16 ago 2021

AEG AHB526E1LW Congelatore Orizzontale Low Frost, Capacità 260 L, Bianco In offerta a 369,00 € – invece di 599,99 €

sconto 38% – fino al 16 ago 2021

AEG MFD2025S-M Forno a Microonde a Libera Installazione, 800 W, 20.31 L, Inox Antimpronta In offerta a 79,00 € – invece di 158,99 €

sconto 50% – fino al 16 ago 2021

AEG FFB53610ZW Lavastoviglie Libera Installazione, 60 cm, Bianco In offerta a 431,00 € – invece di 679,99 €

sconto 37% – fino al 16 ago 2021

AEG HGB64400SM Slim Line Piano Cottura a Gas, 60 cm, 4 Fuochi, Acciaio Inox In offerta a 209,00 € – invece di 309,99 €

sconto 33% – fino al 16 ago 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).