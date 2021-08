Offerte Amazon 2 agosto fino al 42%: JBL, Xiaomi, TP-Link, Nokia, Logitech, Sony, SanDisk, LG

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Jbl JBLFLIPESSENTIAL, Sistema Audio Portatile Waterproof Con Connettività Wireless, 1, Nero In offerta a 69,04 € – invece di 84,99 €

sconto 19% – fino al 02 agosto

Click qui per approfondire

UGREEN Caricabatterie USB 18W con Cavo USB C Caricatore Quick Charge 3.0 5V 3A Compatible with Galaxy S20 S10 S9 S8 A50 M20, Redmi Note 9S Note 8 PRO Mi 8, iPhone 11, Huawei P30 In offerta a 13,49 € – invece di 14,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 02 agosto

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Watch LITE Orologio Smart, Display LCD TFT 1.4”, Fino a 9 Giorni di Autonomia con una Ricarica, GPS integrato, Monitora 11 Tipologie di Sport, Nero, Versione Italiana In offerta a 48,99 € – invece di 69,99 €

sconto 30% – fino al 02 agosto

Click qui per approfondire

Charmast Mini Power Bank 10000mAh Quick Charge 3.0 USB C Battery Pack PD 18W Power Delivery Caricatore Portatile USB C per Huawei e Altri Smartphone In offerta a 16,99 € – invece di 24,99 €

sconto 32% – fino al 02 agosto

Click qui per approfondire

Nokia 105 2019 Telefono Cellulare Dual Sim, Display 1.77″ a Colori, Torcia, Nero [Italia] In offerta a 23,99 € – invece di 24,99 €

sconto 4% – fino al 02 agosto

Click qui per approfondire

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Notifiche in tempo reale del sensore di movimento(Tapo C100) In offerta a 21,99 € – invece di 25,99 €

sconto 15% – fino al 02 agosto

Click qui per approfondire

Logitech C920S HD Pro Webcam, Videochiamata Full HD 1080p/30fps, Audio Stereo Chiaro, Correzione Luce HD, Privacy Shutter, Per Skype, Zoom, FaceTime, Hangouts, PC/Mac/Laptop/Tablet/XBox, Nero In offerta a 83,99 € – invece di 99,99 €

sconto 16% – fino al 02 agosto

Click qui per approfondire

Dimmer intelligente LED Yeelight Smart, telecomando telecomandato wireless Bluetooth da 5 in 1 (Incolla l’interruttore di versione) [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 21,59 € – invece di 21,59 €

sconto 0% – fino al 02 agosto

Click qui per approfondire

Sony WH-1000XM4 – Cuffie Bluetooth Wireless con HD Noise Cancelling Evoluto, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant, Siri, Batteria Fino a 30 ore (Blu, 2021) In offerta a 307,00 € – invece di 379,00 €

sconto 19% – fino al 02 agosto

Click qui per approfondire

Nuovo Apple AirPods Max – Argento In offerta a 494,00 € – invece di 629,00 €

sconto 21% – fino al 02 agosto

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170/90 MB/sec, UHD 4K ready, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 29,12 € – invece di 49,99 €

sconto 42% – fino al 02 agosto

Click qui per approfondire

Mini Ventilatore Portatile USB Alimentato a Batteria, Duoai 4000mAh Portatile Ricaricabile Piccoli Ventilatori Personali Silenziosi Base 5 Velocità Bambini Donna Trucco Viaggi All’aperto, Verde Scuro In offerta a 10,79 € – invece di 11,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 02 agosto

Click qui per approfondire

LG 27UP850 UltraHD 4K Monitor 27″ LED IPS HDR 400, 3840×2160, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, USB-C, USB 3.0, Audio Stereo 10W, AUX, Stand Pivot, Flicker Safe, Bianco In offerta a 499,99 € – invece di 599,00 €

sconto 17% – fino al 02 agosto

Click qui per approfondire

LG 27UN880 UltraHD 4K ERGO Monitor 27″ LED IPS HDR 400, 3840×2160, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, USB-C, USB 3.0, Audio Stereo 10W, AUX, ERGO Stand, Flicker Safe, Nero In offerta a 525,01 € – invece di 699,00 €

sconto 25% – fino al 02 agosto

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).