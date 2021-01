Offerte Amazon del Weekend con sconti fino al 56%: Linksys, JBL, HiSense, Amazfit, Homedics, Amazon, Philips Hue

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in offerta dai giorni scorsi

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

JBL LIVE 400BT – Cuffie On-Ear Wireless Bluetooth, con Alexa Integrata e Assistente Google, fino a 24h di Autonomia, Colore Bianco In offerta a 91,70 € – invece di 129,00 €

sconto 29% – fino al 19 gen 2021

Kensington SD1600P Dock Mobile con Ricarica Pass-Through USB-C, K33968EU In offerta a 69,20 € – invece di 188,04 €

sconto 63% – fino al 25 gen 2021

KENSINGTON Cavo a combinazione spiralato – K64670EU In offerta a 19,10 € – invece di 66,78 €

sconto 71% – fino al 25 gen 2021

Hisense 70AE7010F, Smart TV LED Ultra HD 4K 70″, HDR 10+, Dolby DTS, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 699,00 € – invece di 899,00 €

sconto 22% – fino al 17 gen 2021

ICZI Hub USB C 11 in 1 Adattatore HDMI 4K VGA PD 100W Ethernet 1000Mbps SD/TF Audio/Mic 4 USB 3.0/2.0 per MacBook PRO/Air iMac Surface Go/Pro7/Pro X Chromebook XPS Samsung Huawei e Altri Dispositivi In offerta a 38,28 € – invece di 57,99 €

sconto 34% – fino al 17 gen 2021

Huawei FreeBuds Pro con Adattatore Huawei AP52, Auricolari True Wireless Bluetooth con Cancellazione Intelligente del Rumore, Sistema a 3 Microfoni, Ricarica Wireless Rapida, Frost Silver In offerta a 139,00 € – invece di 179,99 €

sconto 23% – fino al 31 gen 2021

Amazfit GTS Smartwatch Orologio Intelligente Sport 14 Giorni Autonomia GPS + Glonass BioTracker PPG 5 ATM Impermeabile IOS e Android In offerta a 109,90 € – invece di 129,99 €

sconto 15% – fino al 17 gen 2021

Amazfit Smartwatch GTR 42mm Orologio Intelligente Fitness Tracker 1,2 Pollici Touch Control Orologio Sportivo Impermeabile 5 ATM Cronometro con GPS, Contapassi, Monitor del Sonno, 12 Modalità Sport In offerta a 101,91 € – invece di 139,99 €

sconto 27% – fino al 17 gen 2021

GIMA 36685 Tappeto Decontaminante, 45cm Lunghezza x 90cm Larghezza, 30 Strati, 5 Pezzi, Blu In offerta a 51,70 € – invece di 68,32 €

sconto 24% – fino al 25 gen 2021

HoMedics Termometro Febbre a Infrarossi senza Contatto, Lettore di Temperatura Frontale, Misurazione Istantanea, Display LCD Digitale a Tre Colori, Allarme Febbre, Termometro Digitale Portatile In offerta a 43,20 € – invece di 69,99 €

sconto 38% – fino al 31 gen 2021

HoMedics UV-Clean Sterilizzatore Portatile per Smartphone, Ciuccio, Chiavi, Occhiali, Disinfettante, Uccide fino al 99.9% di Virus e Batteri, Grigio In offerta a 61,20 € – invece di 99,99 €

sconto 39% – fino al 31 gen 2021

Linksys Tri-Band Velop MX5300 Sistema Wi-Fi 6 Mesh, Copertura Fino a 260 mq, 1 Terminale Fino a 5.3 Gbps, Bianco In offerta a 599,99 € – invece di 749,99 €

sconto 20% – fino al 31 gen 2021

Linksys VLP0103 Velop, Sistema WiFi Mesh per la Casa, Router WiFi AC3600/Range Extende, Fino a 400 mq, Dual-Band, 3 Terminali Fino a 3.6 Gbps, Bianco In offerta a 189,99 € – invece di 279,99 €

sconto 32% – fino al 31 gen 2021

Linksys LGS108P-EU Gigabit Unmanaged Switch a 8 Port 4x PoE+, Velocità fino a 1000 Mbps, Connessione Plug&Play, QoS, Conformità Standard EEE In offerta a 62,99 € – invece di 79,99 €

sconto 21% – fino al 31 gen 2021

ECOVACS DEEBOT OZMO T8 AIVI robot aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1 con funzione di lavaggio attiva, navigazione intelligente e rilevamento ostacoli. Controllo con Google Home, Alexa App In offerta a 679,10 € – invece di 799,00 €

sconto 15% – fino al 25 gen 2021

Duracell Powerbank 10.050 mAh, Caricatore Esterno per Smartphone e Dispositivi USB In offerta a 31,30 € – invece di 39,99 €

sconto 22% – fino al 25 gen 2021

EBL Caricabatterie Universale 8 slot per AA e AAA C e D Batterie Ricaricabili con LCD Display e Porta USB,Confezione con 4 pcs AA Pile Ricaricabili e 4 pcs AAA Pile Ricaricabili In offerta a 23,79 € – invece di 30,99 €

sconto 23% – fino al 17 gen 2021

Echo Dot (3ª generazione), Tessuto antracite + Philips Hue Color Starter Kit 2 Lampadine Smart (E27), compatibile con Alexa In offerta a 104,99 € – invece di 199,94 €

sconto 47% – fino al 23 gen 2021

Echo Dot (4ª generazione), Antracite + Philips Hue Color Starter Kit 2 Lampadine Smart (E27), compatibile con Alexa In offerta a 114,99 € – invece di 209,94 €

sconto 45% – fino al 23 gen 2021

iRobot 4419696 – Batteria Lunga Durata Xlife, Parti Originali, Compatibile con Roomba Serie 500/600/700 /800 + Scooba 450, Blu In offerta a 59,99 € – invece di 89,99 €

sconto 33% – fino al 30 gen 2021

Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione | Lettore multimediale In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino al 19 gen 2021

Trapano Avvitatore Batteria, TACKLIFE Trapano Brushless a Percussione 18V 2 Batterie 1 Caricatore, 20 Coppie, 65Nm MAX, Impugnatura Supplementare, Custodia da trasporto, Luce LED-BLPCD02B In offerta a 93,49 € – invece di 159,99 €

sconto 42% – fino al 17 gen 2021

Tacklife Mini Avvitatore a Batteria Ioni di Litio 2000mAh Avvitatore Elettrico 3,6V con carica USB, Luce LED, 32 Punte, 1 asta di ricarica USB, Per Assemblaggio Mobili SDP70DC In offerta a 19,54 € – invece di 33,99 €

sconto 43% – fino al 17 gen 2021

Spazzolino Elettrico Braun Oral-B Genius 8000N, Argento In offerta a 96,2 – invece di 199,99

sconto 52% – fino al 25 gen 2021

Oral-B Pro 1-790 Black Edition Spazzolino Elettrico Ricaricabile, Confezione Doppia con 2 Spazzolini Neri e 2 Testine di Ricambio, Idea Regalo Natale In offerta a 44,7 – invece di 74,99

sconto 40% – fino al 25 gen 2021

Vaultskin – Portafoglio CITY con Protezione da RFID, In Pelle Italiana di Alta Qualità, Ultra Sottile, Contiene Fino a 9 Tessere (Marrone) In offerta a 31,44 – invece di 49,99

sconto 37% – fino al 17 gen 2021

Trolley New Tech Invicta , Kupang, Nero, 3 in 1 Zaino Sganciabile In offerta a 85,2 – invece di 109

sconto 22% – fino al 25 gen 2021

Trolley Invicta , Abstract Jungle, Blu, 2 in 1 con Spallacci per uso Zaino In offerta a 64,9 – invece di 85,9

sconto 24% – fino al 25 gen 2021

Astuccio 3 Scomparti Invicta , Kupang, Blu , Completo di matite, penne, pennarelli? In offerta a 24,1 – invece di 29,9

sconto 19% – fino al 25 gen 2021

Bustina Ovale Invicta Twist, Nero, con Organizer interno porta penne In offerta a 10,4 – invece di 18,9

sconto 45% – fino al 25 gen 2021

Zaino Estensibile Invicta , Paisley, Nero, Scuola & Tempo Libero In offerta a 43,7 – invece di 69,9

sconto 37% – fino al 25 gen 2021

Zaino Strong Invicta , Abstract Jungle, Blu, Doppio Scomparto, Scuola & Tempo Libero In offerta a 34,6 – invece di 59,9

sconto 42% – fino al 25 gen 2021

Zaino Active Invicta , Benin Eco-Material, Nero, Sport, Scuola e Tempo Libero In offerta a – invece di 69

sconto 100% – fino al 25 gen 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).