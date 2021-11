Offerte Black Friday arredo design Kartell: sedie, librerie, tavoli, console, lampade

Tanto del catalogo di arredo design di Kartell è disponibile con uno sconto speciale fino al Cyber Monday di Amazon: abbiamo selezionato un campionario completo di oggi ma tante sono le varianti di colori e materiali per complementi d’arredo, librerie, lampade, tavoli, sedie sgabelli, tutti con design di qualità e materia prima d’eccezione. La novità di quest’anno è la presenza di diverse finiture realizzate con materiali ecosostenibili proveniente anche da riciclo.

Kartell, fondata nel 1949 da Giulio Castelli ha consolidato la fama del marchio tra gli anni 60 e 70 con l’esposizione nel 1972 presso il Museum of Modern Art di New York dedicata all’arredamento made in Italy: i pezzi presentati in quell’occasione, disegnati da Gae Aulenti, Ettore Sottsass, Marco Zanuso e Richard Sapper fanno tuttora parte della collezione permanente del museo.

Negli anni successivi hanno collaborato con Kartell nomi del calibro di Antonio Citterio, Ron Arad, Vico Magistretti, Philippe Starck, Piero Lissoni, Patrick Jouin, Marcel Wanders, Patricia Urquiola, Erwan e Ronan Bouroullec, Tokujin Yoshioka.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Kartell Bookworm Mensola da Parete, 11 Reggilibri, PVC, Nero, 520 x 19 x 20 cm In offerta a 451,99 € – invece di 549,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Bookworm Mensola da Parete, 7 Reggilibri, Bianco In offerta a 262,99 € – invece di 319,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Bookworm Mensola da Parete, 7 Reggilibri, PVC, Rosso Vino, 320 x 19 x 20 cm In offerta a 262,99 € – invece di 319,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Hanger Appendiabiti, 50Percentargento, 50% Policarbonato, Cristallo, 60x17x10 cm In offerta a 101,99 € – invece di 124,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Jellies Coat Hangers Appendiabiti, Medio, Tecnopolimero Termoplastico, Trasparente (Cristallo), 13 Ø x 6 cm, 2 unità In offerta a 44,99 € – invece di 68,00 €

sconto 34% – fino al 29 nov 21

Kartell Battista Carrello, Acciaio, Nero In offerta a 711,99 € – invece di 867,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Big Battery Lampada da Tavolo, Azzurro, 37,3 x 17 cm In offerta a 143,99 € – invece di 174,00 €

sconto 17% – fino al 29 nov 21

Kartell Big Battery Lampada da Tavolo, Cola, 37,3 x 17 cm In offerta a 191,99 € – invece di 234,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Battery Lampada da Tavolo 0.8 W, Cristallo, 12 x 26 x 12 cm In offerta a 125,99 € – invece di 157,00 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Kartell Bourgie Lampada da Tavolo, Dimmerabile E14, 40 W, Cristallo In offerta a 226,99 € – invece di 289,00 €

sconto 21% – fino al 29 nov 21

Kartell Bourgie Lampada da Tavolo, Dimmerabile, Multicolor Titanio In offerta a 359,99 € – invece di 437,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell E’ Lampada a Sospensione E14, Bianco (Coprente), 13.5ⵁx14.5 cm In offerta a 56,99 € – invece di 70,00 €

sconto 19% – fino al 29 nov 21

Kartell FL/Y Lampada a Sospensione E27, 15 W, Bianco Lucido, 52 x 33 x 241 cm In offerta a 177,99 € – invece di 227,00 €

sconto 22% – fino al 29 nov 21

Kartell Gè Lampada a Sospensione E27, Trasparente (Cristallo), 37 x 230 x 26 cm In offerta a 167,99 € – invece di 205,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Gè, Lampada a Sospensione, Bianco/ Oro In offerta a 215,99 € – invece di 271,00 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Kartell Mini Kabuki Lampada da Tavolo Dimmer 8.4 W, Blu(Azzurro), 30 x 70 cm In offerta a 237,99 € – invece di 289,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Planet Lampada da Appoggio 22 W, Trasparente(Cristallo), 31X28 Cm In offerta a 273,99 € – invece di 333,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Planet Lampada da Tavolo con Stelo, Dimmerabile 22 W, Trasparente(Cristallo), 31 x 53 cm In offerta a 367,99 € – invece di 447,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Lampada da Terra Kabuki, Interno 26 W, Cristallo, 50ⵁx166 cm In offerta a 699,99 € – invece di 854,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Lampada da Terra Kabuki, Interno E14, 26 W, Bianco, 50ⵁx166 cm In offerta a 699,99 € – invece di 854,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Small FL/Y Lampada da Soffitto 15 W, Azzurro Nuvola, 232 x 38 x 28 cm In offerta a 164,99 € – invece di 201,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Cindy Lampada da Tavolo, Canna di Fucile, 23,6ⵁx42 cm In offerta a 172,99 € – invece di 210,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Space Lampada da Tavolo, Oro, 15ⵁx30 cm In offerta a 159,99 € – invece di 196,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Space Lampada da Tavolo, Rame, 15µ x 3 cm In offerta a 160,99 € – invece di 196,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Take Lampada 40 W, Ambra, 33 cm In offerta a 76,99 € – invece di 93,00 €

sconto 17% – fino al 29 nov 21

Kartell Toy Moschino Lampada da Tavolo 1.2 W, Marrone, 25 x 30 x 24 cm In offerta a 172,99 € – invece di 210,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Take Lampada E14, 3.6 W, Fumè, 18,5 X 17,5 cm H: 30 cm In offerta a 76,99 € – invece di 93,00 €

sconto 17% – fino al 29 nov 21

Kartell Prince Aha Sgabello, Grigio, 30 x 30 x 43 cm In offerta a 63,99 € – invece di 78,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Ghost Buster Como Camera Letto, 42 x 80 x 68 cm In offerta a 639,99 € – invece di 795,00 €

sconto 19% – fino al 29 nov 21

Kartell Invisible 500 Consolle, 121 x 40 x 40 cm In offerta a 337,99 € – invece di 411,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Invisible Tavolo, PMMA Trasparente o colorato in Massa, Cristallo, H. 72 In offerta a 599,99 € – invece di 732,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Jolly Tavolino, fumé Chiaro, 40 x 40 x 40 cm In offerta a 102,99 € – invece di 125,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Stone Marcel Wanders Sgabello Basso, 100% Policarbonato, Trasparente (Cristallo), 30 x 30 x 45 cm In offerta a 149,99 € – invece di 182,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell One More Sgabello, Policarbonato Trasparente o colorato in Massa, Cristallo, H. 65 In offerta a 465,99 € – invece di 566,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Max-Beam Sgabello, Cristallo In offerta a 189,99 € – invece di 238,00 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Kartell Masters Stool Sgabello, Tecnopolimero termoplastico Riciclato con Carica Minerale e Trattamento Soft-Touch, Nero, H. 65 In offerta a 252,99 € – invece di 308,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Masters, Sedia, Set da 4, Nero, Tecnopolimero termoplastico Riciclato con Carica Minerale e Trattamento Sof Touch, 53.5 x 83 x 55 cm, 4 unità In offerta a 607,99 € – invece di 740,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Sedia, Polipropilene modificato colorato in Massa e Trattamento Effetto Soft Touch, Set da 2, Tecnopolimero termoplastico Riciclato con Carica Minerale Sof, Bianco, 53.5 x 83 x 55 cm In offerta a 311,99 € – invece di 380,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Sedia, Polipropilene modificato colorato in Massa e Trattamento Effetto Soft Touch, Set da 2, Tecnopolimero termoplastico Riciclato con Carica Minerale Sof, Grigio, 53.5 x 83 x 55 cm In offerta a 312,99 € – invece di 380,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Victoria Ghost Sedia, Cristallo, Set da 4, 4 unità In offerta a 691,99 € – invece di 864,00 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Kartell Victoria Ghost Sedia, Policarbonato 2.0 da materie prime rinnovabili, Cristallo, 39 x 91 x 50 cm, Set da 2 In offerta a 364,99 € – invece di 456,00 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Kartell Piuma Poltroncina, Nero, 3.9x77x62 cm, Polimero termoplastico complesso Caricato con Fibre di Carbonio e Trattamento Soft Touch, Unica In offerta a 271,99 € – invece di 330,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Small Ghost Buster Como Camera Letto, 40 x 57 x 34 cm In offerta a 239,99 € – invece di 298,00 €

sconto 19% – fino al 29 nov 21

Kartell Sound-Rack Mobile Contenitore, 26 x 75 x 53 cm In offerta a 384,99 € – invece di 481,00 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Kartell T-Table Tavolino, PMMA Trasparente o colorato in Massa, Cristallo, 50 x 50 x 44 cm In offerta a 159,99 € – invece di 196,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Gastone, Carrello, Bianco Cromo In offerta a 536,99 € – invece di 652,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Componibile Smile Contenitore Occhiolino, ABS, Rosso, 32 x 32 x 40 cm In offerta a 85,99 € – invece di 104,00 €

sconto 17% – fino al 29 nov 21

Kartell Componibili 496715-Contenitore con 3 Elementi, ABS, Blu, 32 x 32 x 58.5 cm In offerta a 96,99 € – invece di 118,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Componibili Contenitore 2 Elementi, Base Tonda, ABS, Oro, 32 x 32 x 40 cm In offerta a 155,99 € – invece di 190,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Componibili Contenitore 2 Elementi, Base Tonda, ABS, Viola, 32 x 32 x 40 cm In offerta a 68,99 € – invece di 84,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Componibili Contenitore 4 Elementi, Base Tonda, ABS, Rosso, 32 x 32 x 77 cm In offerta a 126,99 € – invece di 154,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Componibili Contenitore, ABS, Bianco, 42 x 42 x 23 cm In offerta a 55,99 € – invece di 68,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Componibili Contenitore, ABS, Cromo, 32 x 32 x 58 cm In offerta a 204,99 € – invece di 249,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Componibili Contenitore, ABS, Oro, 32 x 32 x 58 cm In offerta a 204,99 € – invece di 249,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Componibili Contenitore, ABS, Verde, 32 x 32 x 59 cm In offerta a 96,99 € – invece di 118,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Componibili, Contenitore 2 elementi, Rosso, Base tonda In offerta a 68,99 € – invece di 84,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Trama Caraffa, Fumè, Plastica, Fume In offerta a 48,99 € – invece di 59,00 €

sconto 17% – fino al 29 nov 21

Kartell Umbrella Stand, Nero Opaco In offerta a 61,99 € – invece di 114,00 €

sconto 46% – fino al 29 nov 21

Kartell Magazine Rack Portariviste, Cristallo, 18.5 x 34.5 x 40 cm In offerta a 97,99 € – invece di 119,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell 0703070 Upper Scaletta, Cristallo In offerta a 229,99 € – invece di 279,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Abbracciaio, Candelabro, Cromo In offerta a 131,99 € – invece di 160,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell All Saints, Specchio, Cristallo In offerta a 236,99 € – invece di 296,00 €

sconto 20% – fino al 29 nov 21

Kartell Attila Gnomo, Colorato, 34ⵁ x 41 cm In offerta a 208,99 € – invece di 253,00 €

sconto 17% – fino al 29 nov 21

Kartell I Shine, Vaso, Trasparente In offerta a 95,99 € – invece di 117,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Infinity Portabottiglie, Bianco (Opalino) In offerta a 51,99 € – invece di 63,00 €

sconto 17% – fino al 29 nov 21

Kartell Shanghai, Vaso, Cristallo In offerta a 122,99 € – invece di 149,00 €

sconto 17% – fino al 29 nov 21

Kartell Rail, Portasciugamani, Corto, Cristallo In offerta a 59,99 € – invece di 73,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Only Me Specchio, Bianco Cristallo, 50×70 cm In offerta a 179,99 € – invece di 219,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Optic Contenitore Senza Antina, 1 Pezzo, Cristallo In offerta a 165,99 € – invece di 213,00 €

sconto 22% – fino al 29 nov 21

Kartell Boxy Porta Spazzolino, Verde Acqua Marina, 7x7x12 cm In offerta a 27,99 € – invece di 33,00 €

sconto 15% – fino al 29 nov 21

Kartell Cestino Gettacarta, Argento In offerta a 33,99 € – invece di 42,00 €

sconto 19% – fino al 29 nov 21

Kartell Dune Vassoio, Cristallo, Grande In offerta a 67,99 € – invece di 82,00 €

sconto 17% – fino al 29 nov 21

Kartell Tic & Tac Orologio, Rosso Aranciato Coprente In offerta a 66,99 € – invece di 81,00 €

sconto 17% – fino al 29 nov 21

Kartell Francois Ghost Specchio da Parete, PMMA, Bianco (Cristallo), 65 x 79 cm In offerta a 251,99 € – invece di 306,00 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Kartell Front Page Copertina, cristallo, 55 x 35 x 35 cm In offerta a 155,99 € – invece di 189,00 €

sconto 17% – fino al 29 nov 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).