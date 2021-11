Netgear su Amazon: ecco le offerte Black Friday e Cyber Monday 2021

I giorni dello shopping più sfrenato dell’anno sono arrivati e anche Netgear partecipa attivamente a Black Friday e Cyber Monday con una serie di prodotti in promozione per l’occasione: di seguito vi segnaliamo i prodotti Netgear disponibili ad un prezzo speciale solo tra il e il 29 novembre.

Ecco l’elenco dei prodotti. Vi ricordiamo che Netgear ha diverse linee di prodotto dai Router Orbi con estensione Mesh per al casa ai Router Gaming NightHawk con tante caratteristiche di controllo per i professionisti del giono, a quelli per ufficio e agli switch professionali per reti professioanali. Oltre a questo trovare le cornici connesse Meural. Tanti di questi sono in offerta per il Black Friday 2021 fino al CyberMonday. Molti li abbiamo provati nella nostra sezione dedicata a Netgear.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Cornice fotografica digitale WiFi intelligente Meural, 15,6″ HD | Condivisione foto istantanea e privata | Supporto integrato, 16 x 10, supporto di montaggio a parete | Tecnologia NETGEAR (MC315) In offerta a 249,99 € – invece di 349,99 €

NETGEAR Access Point WiFi 6 AX1800 WAX204, Dual Band, access point poe, 4 porte Ethernet 1G, protezione WPA3, creazioni di 3 reti wireless separate In offerta a 97,49 € – invece di 129,99 €

NETGEAR Access Point WiFi 6 AX1800 WAX214, Dual Band, access point poe, 1 porta Ethernet 1G, protezione WPA3, creazioni di 4 reti wireless In offerta a 89,99 € – invece di 119,99 €

NETGEAR Access Point WiFi 6 AX1800 WAX610Y, Dual Band, ripetitore wifi esterno, fino a 250 dispositivi client, porta LAN Ethernet da 2,5G, gestione remota Insight In offerta a 202,49 € – invece di 269,99 €

NETGEAR EAX80-100EUS Ripetitore WiFi 6 Mesh, WiFi Extender con 4 porte Lan e 8 Stream, ripetitore WiFi wireless compatibile con modem fibra e adsl In offerta a 199,99 € – invece di 299,99 €

NETGEAR Nighthawk AX8 Router WiFi 6 RAX70, 8 Flussi simultanei con velocità AX6600 TriBand (fino a 1,8 Gbps), Copertura 175 m² In offerta a 199,99 € – invece di 299,99 €

NETGEAR Orbi Mesh WiFi 6 RBK352, Router WiFi 6 e 1 extender mesh, WiFi 6 Veloce AX1800 Dual Band, copertura WiFi Mesh fino a 200 m², Sostituisce Router + Extender In offerta a 169,99 € – invece di 249,99 €

NETGEAR Orbi Mesh WiFi 6 RBK353, Router WiFi 6 + 2 extender mesh, WiFi 6 Veloce AX1800 Dual Band, Copertura WiFi mesh fino a 300 m², sostituisce router + extender In offerta a 249,99 € – invece di 349,99 €

NETGEAR Orbi Mesh WiFi 6 RBK752, Router WiFi 6 + 1 Extender, WiFi 6 straveloce AX4200 TriBand, Copertura WiFi Mesh fino a 350 m², Sostituisce Router + Extender In offerta a 399,99 € – invece di 499,99 €

NETGEAR Orbi Mesh WiFi 6 RBK753, Router WiFi 6 + 2 extender, WiFi 6 straveloce AX4200 TriBand, Copertura WiFi Mesh fino a 525 m², Sostituisce Router + Extender In offerta a 499,99 € – invece di 699,99 €

NETGEAR Orbi Pro Mini Mesh WiFi 6 AX1800 SXK30, Router con 1 Estensore Satellitare per l’Azienda o la Casa, 4 SSID, VLAN, QoS, Copertura fino a 200 m² e 40 Dispositivi, AX1800, fino a 1,8 Gbps In offerta a 209,99 € – invece di 299,99 €

NETGEAR Orbi Pro Mini Mesh WiFi 6 AX1800 SXK30B3, Router con 2 Extender Satellite per l’azienda o la Casa, 4 SSIDs, VLAN, QoS, Copertura fino a 300 m² e 40 Dispositivi, AX1800 (fino a 1,8 Gbps) In offerta a 279,99 € – invece di 399,99 €

NETGEAR Orbi Pro Sistema WiFi 6 Mesh SXK80, Router + Satellite, Copertura fino a 400 m2, Velocità AX6000 Triband In offerta a 647,99 € – invece di 869,99 €

NETGEAR Orbi Pro Sistema WiFi 6 Mesh SXK80B3, Router + 2 Satelliti, Copertura fino a 600 m2, Velocità AX6000 Triband In offerta a 951,99 € – invece di 1.189,99 €

NETGEAR Ripetitore WiFi 6 Mesh AX1800 EAX20, WiFi Extender con 4 Porte Lan e 4 Stream, Ripetitore WiFi Wireless Compatibile con Modem Fibra e Adsl In offerta a 99,99 € – invece di 169,99 €

NETGEAR Ripetitore WiFi 6 Mesh EAX15, WiFI Extender con 1 porta LAN e 4 stream, ripetitore WiFi wireless compatibile con modem fibra e adsl In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

NETGEAR Ripetitore WiFi Mesh AC2200 EX7700, WiFi Extender TriBand, 2 Porte Lan, Ripetitore WiFi Wireless Compatibile con Modem Fibra e Adsl In offerta a 89,99 € – invece di 114,99 €

NETGEAR Router WiFi 6 Nighthawk AX12 RAX200, 12 flussi WiFi con velocità AX11000 (fino a 10.8 Gbps), copertura fino a 350 m2 In offerta a 299,99 € – invece di 459,99 €

NETGEAR Router WiFi 6 Nighthawk AX6 RAX50, 6 flussi WiFi con velocità AX5400 (fino a 5.4 Gbps), copertura fino a 175 m2 In offerta a 179,99 € – invece di 269,99 €

NETGEAR Switch Ethernet Plus 8 porte GS108E, Switch Gigabit con opzioni di montaggio desktop o a parete e assistenza limitata a vita In offerta a 31,49 € – invece di 53,00 €

NETGEAR Switch PoE 16 porte Gigabit Ethernet Unmanaged (GS516UP) – con 8 PoE+ e 8 PoE++ a 380 W, montaggio su rack/desktop e assistenza a vita ProSAFE In offerta a 322,99 € – invece di 379,99 €

NETGEAR Switch PoE 24 porte Gigabit Ethernet Unmanaged (GS524UP) – con 8 PoE+ e 16 x PoE++ a 480 W, montaggio desktop/su rack e assistenza a vita ProSAFE In offerta a 390,99 € – invece di 459,99 €

NETGEAR Switch PoE 5 porte Unmanaged GS305P, Switch Ethernet Gigabit con 4 PoE+ a 63 W, montaggio desktop o a parete In offerta a 49,99 € – invece di 64,99 €

NETGEAR Switch PoE Plus 5 porte GS305EP, Switch Ethernet Gigabit con 4 PoE+ a 63 W, montaggio desktop o a parete In offerta a 67,99 € – invece di 79,99 €

Netgear WAC104-100PES Access Point Wireless AC 1200, 802.11, Dual Band, 4 Porte Gigabit, Standalone, 1 Pezzo, Nero In offerta a 50,49 € – invece di 76,90 €

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).