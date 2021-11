La maratona del Black Friday si chiude con il Cyber Monday: le 10 offerte top da non perdere

Con il Cyber Monday si chiude la lunghissima setttimana allargata del Black Friday 2021: quest’anno lo spazio dedicato agll acquisti con il conto si è dilatato nel tempo dando la possibilità a molti di fare acquisti un po’ più ragionati anche se questo può aver significato la perdita di qualche occasione.

Alcuni dei prodotti più richiesti, complice anche la scarsità della componentistica, saranno consegnati tra uno o due mesi o addirittura 4 come alcune versioni degli Echo Amazon in combinazione con le lampade Philips Hue.

In questo breve elenco vogliamo segnalarvi quelli che sono ancora degli ottimi affari, ottimi per farvi un regalo o fare un regalo a chi condivide con voi le stesse passioni e soprattutto con la possibilità di riceverli a breve termine o perlomeno prima di Natale.

Non potevamo non cominciare con le Aipods Apple sia in versione Airpods Pro che in versione base. Le Airpods 2 a 99 € sono un fantastico regalo da fare al proprio iPhone o dispositivo Apple con la comodità del wireless e la facilità di abbinamento e gestione.

Le Airpods Pro sono ancora più esaltanti con la riduzione del rumore, il fantastico audio spaziale e la possibilità di sfruttare la migliore qualità di Apple Music in versione lossless. A 189 € sono sicuramente un affare e speriamo che il prezzo si mantenga per tutta la giornata del Cyber Monday.

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo

In offerta a 99,00 € – invece di 149,00 €

sconto 34% – fino al 29 nov 21

Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021)

In offerta a 189,00 € – invece di 279,00 €

sconto 32% – fino al 29 nov 21

Al terzo posto delle cuffie più universali e più economiche che hanno avuto un successo incredibile in questi giorni: sono le Auricolari Soundcore Life P2 a 33,90€ (invece che 69,99€) che vanno spesso in sconto ma mai a questi livelli. Una vera occasione per delle cuffie base. Hanno quatto microfoni e fino a 40 ore di riproduzione e sono impermeabili IPX7.

Cuffie Bluetooth Soundcore Life P2, auricolari bluetooth con 4 microfoni, 40 ore di riproduzione, IPX7, riduzione dei rumori cVc 8.0, driver in grafene, cuffie wireless per lavoro e viaggio

In offerta a 33,69 € – invece di 69,99 €

sconto 52% – fino al 29 nov 21

Al quarto posto troviamo una telecamera, il modello Welcome di Netatmo che abbiamo provato diversi anni fa e che nel frattempo ha guadagnato la compatibilità con HomeKit Secure Video, l’integrazione con la citofonia Bticino e a mantenere il patto con gli utenti di fornire servizi di registrazione e segnalazione gratuiti. Il prezzo scontato di questo Black Friday è assolutamente un’occasione.

Netatmo Telecamera Wifi Interna Intelligente, Sensore di Movimento, Visione Notturna, Senza Abbonamenti, NSC01-EU In offerta a 104,99 € – invece di 99,00 €

sconto -6% – fino al 29 nov 21

Al quinto posto troviamo Amazon Echo Show 8 ma solo perché gli altri modelli di Echo Show sono praticamente andati a ruba: è difficilissimo averli a breve e Amazon ha deciso di abbassare il prezzo del modello da 8” per poter offrire a tanti nuovi clienti la possibilità di sperimentare il suo sistema di accesso ai comandi vocali per informazioni, gestione casa etc.

Al sesto posto troviamo l’hard disk esterno con SSD NVMe velocissimo ed universale con USB-C adatto a Mac, PC e pure iPad Pro e Air si tratta di SanDisk Extreme SSD 500GB: venduto a 77,99€ (invece di 109,99€): ha velocità di lettura fino a 1.050 mb/s e di scrittura fino a 1.000 mb/s, resistente e impermeabile (IP55)

SanDisk Extreme da 500 GB SSD NVMe portatile, USB-C, velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e di scrittura fino a 1.000 MB/s, impermeabile e resistente alla polvere In offerta a 77,99 € – invece di 109,16 €

sconto 29% – fino al 29 nov 21

Come alternativa ma la teniamo come una sorta di sesto posto bis ancora un SSD di Sandisk con un look più tradizionale: WD My Passport2 TB: a 229,99€ (invece che 272,99€) basato anch’esso sulla tecnologia NVMe. Perfetto per i nuovi Mac con porta USB-C come espansione di memoria o come supporto per archiviare dati. Prestazioni di Scrittura fino a 1.000 MB/sec ed Compatibile con USB 3.2 Gen-2 e USB-C, Case in metallo e resistente alle cadute da un massimo di 1,98 metri.

WD My Passport SSD portatile 2TB con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Grigio In offerta a 114,99 € – invece di 199,99 €

sconto 43% – fino al 29 nov 21

Ancora un prodotto Amazon al settimo posto tra i best seller ancora disponibilli: Fire Tv 4K Max è la chiavetta streaming più potente in grado di gestire tutte ma proprio tutte le piattaforme per la trasmissione di film e serie TV comprese Apple Tv+, Disney Plus e Now TV. oltre alla musica di Apple TV. Costa pi degli altri modelli base ma è al massimo sconto possibile e grazie al Wi-Fi 6 permette l’uso anche nelle famiglie più “connesse” e la possibilità di vedere sul TV quel che le telecamere come Netatmo Welcome inquadra.

Ti presentiamo Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) In offerta a 38,99 € – invece di 64,99 €

sconto 40% – fino al 29 nov 21

Al tempo in cui i certificati, i green pass e super greenpass sono comodi da produrre pure in casa una stampante tutto fare diventa sempre più comoda anche se usata più sporadicamente e quando si puo’ connettere ad uno smartphone diventa anche più pratica. La Stampante a colori Smart HP Tango X venduta a 99,99 € (invece di 219,00€) è Compatibile Airprint, con Instant Ink e foto dal tuo smartphone, si usano iPad, iPhone o Mac come pannello di controllo della stampante. Per questo l’abbiamo collocata all’ottavo posto della nostra classifica.

HP Tango X 3DP65B Stampante Smart A4 con Cover, Stampa, Fotocopia e Scansiona da Dispositivi Mobile, Wifi, Wi-Fi Dual Band, HP Smart, 2 Mesi di Servizio Instant Ink Inclusi nel prezzo, Bianco In offerta a 99,99 € – invece di 219,00 €

sconto 54% – fino al 29 nov 21

Al nono posto un mouse che troverete comodo con Mac, iPad e ambienti multi piattaforma grazie al software di Apple e quello specifico di Logitech: si tratta del Mouse Mac Logitech MX Master 3: 62,99€ (invece che 76,98€): ha profili su misura per macOS e app specifiche, gesture per passare facilmente tra desktop, Launchpad e Mission Control.

Per chi ha un PC c’è la versione equivalente con ricevitore dedicato.

Logitech MX Master 3 – Mouse Wireless Avanzato per Mac, Scorrimento Rapido, Design Ergonomico, 4000 DPI, Personalizzabile, USB-C Risparmio Energia, Bluetooth, Apple MacBook, In offerta a 62,99 € – invece di 76,98 €

sconto 18% – fino al 29 nov 21

Infine al decimo posto una sorta di outsider, un sottomano o tappetino che ha spopolato in queste ore, comodo per casa e ufficio e per uscire dal solito look da “gamer”, è il tappetino mouse in ecopelle Londo a 18,31€ (invece che 35,99€) di ottima qualità con cuciture sottili e resistenti che gli conferiscono un aspetto elegante. Dimensioni 74 x 33,5 cm.

Londo OTTO274 Leather Tappetino per mouse in pelle – Extra Grandi (finta pelle, Marrone Chiaro) In offerta a 18,11 € – invece di 35,99 €

sconto 50% – fino al 29 nov 21

