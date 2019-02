Offerte lampo e in vetrina del giorno: SanDisk, AVM, Sony, monitor LG, House of Marley e Jabra

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Sony TV Smart 4K Ultra HD, High Dynamic Range (HDR), Slim Design, Nero – In offerta a € 499,00 fino 31 marzo Click qui per approfondire

Sony TV Smart 4K Ultra HD, High Dynamic Range (HDR), Slim Design, Nero – In offerta a € 649,00 fino 31 marzo Click qui per approfondire

Linksys Velop Sistema Wi-Fi Tri Band, AC6600, Confezione da 3, Bianco and more – In offerta a € 329,99 fino 17 febbraio Click qui per approfondire

Jabra Move Cuffie Sovraurali, Wireless, Bluetooth, Oro and more – In offerta a € 59,99 fino 18 febbraio Click qui per approfondire

Sandisk Ultra Dual USB Drive Type-C 256 GB, USB 3.1 Type C, Nero/Argento – In offerta a € 59,99 fino 24 febbraio Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 64 GB con Velocità fino a 130 MB/sec – In offerta a € 20,99 fino 24 febbraio Click qui per approfondire

SanDisk Extreme SSD Portatile 500 GB, Velocità di Lettura fino a 550 MB/s – In offerta a € 119,99 fino 24 febbraio Click qui per approfondire

SanDisk Extreme SSD Portatile 250 GB, Velocità di Lettura fino a 550 MB/s – In offerta a € 77,99 fino 24 febbraio Click qui per approfondire

LG 34UC88-B.AEU Monitor 34″ Curvo 21:9 UltraWide LED IPS, 3440 x 1440, AMD FreeSync 75Hz, Multitasking, Audio 2.0 14 W, Regolazione Altezza, 2 Porte USB 3.0 – In offerta a € 599,99 fino 28 febbraio Click qui per approfondire

LG 25UM58 Monitor per PC Desktop da 25″, UltraWide LED IPS, 2560 x 1080, 21:9, Multitasking, 2x HDMI – In offerta a € 139,99 fino 28 febbraio Click qui per approfondire

House of Marley Bag Of Riddim Altoparlante Wireless Bluetooth 4.0, 40 W, Uscita AUX e USB, Batteria Ricaricabile con Durata Fino a 8 Ore, Nero – In offerta a € 168,34 fino 28 febbraio Click qui per approfondire

Drone Parrot Bebop 2 Adventurer PF726204AA – In offerta a € 399,00 fino 24 febbraio Click qui per approfondire

DJI Mavic Pro Alpine White Combo (3 batterie+Controller+Scheda SD) – In offerta a € 929,00 fino 28 febbraio Click qui per approfondire

Crucial BX500 CT960BX500SSD1Z SSD Interno, 960 GB, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici – In offerta a € 124,99 fino 03 marzo Click qui per approfondire

Bang & Olufsen Cuffie Bluetooth Truly Wireless E8 – In offerta a € 225,00 fino 14 febbraio Click qui per approfondire

AVM FRITZ! WLAN Repeater 1750 – In offerta a 69,00 € fino 12 febbraio Click qui per approfondire

SanDisk SSD Ultra 3D da 1TB, Unità SSD Interna 2,5”, Sata III, Velocità di Lettura fino a 560 MB/sec – In offerta a 149,00 € fino 12 febbraio Click qui per approfondire

Sandisk iXpand USB 3.0 Unità Flash da Backup da 128 GB per iPhone e iPad – In offerta a 63,37 € fino 12 febbraio Click qui per approfondire

Sandisk Connect Wireless Stick da 200 GB, Bianco – In offerta a 72,99 € fino 12 febbraio Click qui per approfondire

Logitech K400 Plus Tastiera Wireless con Touchpad per Windows, Android, Chrome e Smart TV, Layout Italiano QWERTY, Nero – In offerta a 24,99 € fino 12 febbraio Click qui per approfondire

Logitech Web CAM Registrazione Full HD 1080 P, Due Microfoni Audio Stereo, Nero – In offerta a €‎ 56,99 fino 12 febbraio Click qui per approfondire

