Amazon ha acquisito Eero, startup specializzata in router Wi-Fi mesh

Amazon ha acquisto eero, azienda produttrice di una serie di hardware specializzato in sistemi Mesh WiFi ad alte prestazioni per la casa. L’ammontare della transazione non è stato rivelato ma tra le righe dell’annuncio si comprende che il marchio della startup continuerà a vivere per conto proprio, sulla falsariga di prodotti di altre aziende acquisite dall”azienda di commercio elettronico.

Amazon spiega in un comunicsto che i dispositivi di eero consentono di creare sistemi mesh WiFi in pochi minuti, mettendo a disposizione nelle varie stanze degli utenti “connessioni veloci e affidabili”. “Gli utenti possono personalizzare i sistemi eero in base alle loro necessità e, indipendentemente dalle dimensioni delle case, eliminare “zone morte” (senza WiFi, ndr), offrendo funzionalità perfette per lo streaming video in qualsiasi stanza e la larghezza di banda necessaria per ogni dispositivo”.

I prodotti della start-up californiana sono apprezzati per la facilità con la quale è possibile implementare un sistema mesh, offrono un abbonamento “Plus” che consente di bloccare contenuti indesiderati e malware, varie funzionalità per il controllo parentale e si integrano anche con i servizi di 1Password.

È facile ipotizzare che i futuri prodotti di eero potrebbero integrare un satellite WiFi e un altoparlante intelligente in un unico prodotto con Alexa integrato e controllo vocale per riprodurre musica, ricevere notizie, controllare il meteo, i dispositivi domestici intelligenti e altro.

I router di eero non sono finora arrivati fuori dal mercato nordamericano a differenza di prodotti come il Linksys Velop, venduto anche sul sito Apple o i sistemi di Netgear (recensione). La Casa di Cupertino ha invece purtroppo da tempo decido di chiamarsi fuori dal settore router Wi-Fi.

Amazon è costamente impegnata in acquisizioni e marketing. Tra le ultime mosse del colosso del commercio elettronico, il lancio di due propri brand di arredamento: Movian e Alkove, che propongono pezzi di arredamento per il salotto, la sala da pranzo, il bagno e il resto della casa. All’inizio di questo mese in Italia Amazon ha anche lanciato l’atteso servizio Lista Nozze, che sarà di aiuto alle coppie in procinto di sposarsi nella creazione della lista nozze ideale.