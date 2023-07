Prime Day, offerta flash su cronografo Armani Exchange, solo 93€

Non è una offerta di elettronica ma è troppo succosa per non essere citata qui. Amazon ha infatti lanciato qualche minuto fa una promozione Flash (per un tempo limitato e quantità limitate) che vi permette di acquistare il cronografo tradizionale Armani Exchange a solo 93€.

Quello di cui parliamo è una classica creazione di Armani appartenete alla collezione Outerbanks. Si presenta come essenziale, lineare, minimalista ma molto elegante e segnato dai classici colori di base di Armani: bianco e nero. Ha una cassa in acciaio brunito, quadrante nero e bracciale, anche questo essenziale, in pelle.

Viene presentato come resistente all’immersione fino a 50 metri; anche se non è consigliabile indossarlo in acqua per lunghi periodi è possibile tenerlo per il nuoto.

All’interno ha un movimento Cronografo al quarzo per orologi di qualità ed è finito con un vetro di tipo minerale. È corredato di datario.

Per dimensioni (cassa da 45mm) foggia e stile si rivolge essenzialmente ad un pubblico maschile. Ma anche il pubblico femminile che non disdegna casse di dimensioni generose potrebbe trovarlo ugualmente attraente.

Questo orologio sul mercato costa intorno ai 200€; su Amazon si trova anche a meno, ma oggi con l’offerta Prime Day si paga solo 93 €. Trattandosi di un’offerta flash potrebbe essere facilmente esaurita in pochi minuti