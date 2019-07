Offerte Prime Day su Memorie Flash SanDisk e Lexar solo per il 15 Luglio

Stai seguendo il Prime Day con Macitynet? Ecco alcuni riferimenti veloci:

Pagina Prime Day di macitynet : con tutte le offerte raggruppate per temi e marchi: Apple, Netatmo, Philips, Homekit, Domotica, Fotografia, Illuminazione etc e con già tantissimi articoli ed elenchi smart da cui scegliere.

: con tutte le offerte raggruppate per temi e marchi: Apple, Netatmo, Philips, Homekit, Domotica, Fotografia, Illuminazione etc e con già tantissimi articoli ed elenchi smart da cui scegliere. Pagina della diretta Prime Day con tutte le Offerte Imperdibili e Offerte lampo valide solo per qualche ora e le offerte top.

con tutte le Offerte Imperdibili e Offerte lampo valide solo per qualche ora e le offerte top. Canale Telegram delle Offerte Macitynet: le stesse della diretta qui sopra ma dritte sul nostro canale telegram speciale. Iscriversi è facile da iPhone, Android e desktop.

Le offerte di cui ti parliamo in questa pagina sono valide solo per il 15 Luglio 2019.

Con il Prime Day si risparmia anche nell’acquisto delle memorie, di cui è disponibile un’ampia selezione di prodotti a marchio Lexar e SanDisk. Ad esempio acquistando la microSD SanDisk Extreme da 400 GB si risparmia il 61% e ci si porta a casa un prodotto davvero valido non solo dal punto di vista dello spazio di archiviazione, interessante soprattutto nell’ottica di un impiego in action cam o altri dispositivi che acquisiscono video in 4K, ma anche appunto per le performance, con velocità di lettura che possono raggiungere i 160 MB/sec e in scrittura fino a 90 MB/sec.

Ci troviamo infatti di fronte ad un prodotto 4K UHD-ready con classe di velocità UHS 3 (U3) e classe di velocità video 30 (V30), ideale per smartphone e tablet Android, action camere e droni e realizzato (oltre che testato) per funzionare in condizioni estreme: è infatti impermeabile, resistente alle temperature, agli urti e ai raggi X.

Ma sono molti gli altri prodotti interessanti e con sconti che vanno dal 29% fino al sopracitato 61%. Tra i più interessanti segnaliamo ad esempio le altre microSD SanDisk Extreme Pro nei tagli da 64, 128, 256 e appunto 400 GB ma anche le chiavette SanDisk iXpand nei tagli di memoria da 32 GB fino a 256 GB. Se infatti da un lato hanno una presa USB 3.0, dall’altro hanno una spina di tipo Lightning certificata MFi da Apple che consente di archiviare e visionare i file in essa contenuti anche da iPhone e iPad.

Il funzionamento a due vie è il suo punto di forza: si può infatti usare per liberare spazio sul dispositivo oppure per creare automaticamente copie di backup della memoria del rullino foto, per guardare film e video in mobilità e in offline senza occupare la memoria del telefono, per avere sempre in tasca i documenti più importanti da elaborare poi a casa o in ufficio col computer e trasferire tutto da uno all’altro con una semplicità unica.

Ovviamente questa unità flash iXpand comprende un software di crittografia che consente di proteggere i file con password. Inoltre è progettata con un connettore flessibile per consentirne l’inserimento direttamente nell’iPhone o iPad senza dover rimuovere la custodia.

In quest’ottica sono altrettanto interessanti gli sconti sulle chiavette SanDisk Ultra Dual, disponibili nei tagli di memoria da 16, 32, 64, 128 e 256 GB. Al connettore USB-A queste alternano lo spinotto di tipo USB-C, compatibile perciò con i MacBook, i computer, gli iPad Pro e gli altri dispositivi Type C di ultima generazione. In questo caso entrambe le spine sono di tipo retrattile, perciò possono essere nascoste all’interno del case per proteggerle durante il trasporto e le prestazioni sono di tutto rispetto, con velocità di trasferimento dati – dichiara il produttore – fino a 150 MB/sec.

Sono ovviamente disponibili offerte anche su memorie SD e CompactFlash: anche in questo caso gli sconti migliori a riguardo sono raccolti in questo articolo.

Lexar Schede ad alte prestazioni 633x 128GB microSDXC UHS-I In offerta a € 25,99 – sconto

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

Lexar Schede Professional 1000x 128GB SDXC UHS-II In offerta a € 29,99 – sconto 30%

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

Lexar Schede Professional 1000x 256GB microSDXC UHS-II In offerta a € 79,99 – sconto 40%

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

Lexar Schede Professional 1000x 64GB microSDXC UHS-II In offerta a € 32,99 – sconto 4%

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Go Chiavetta USB 3.1, 64 GB In offerta a € 24,99 – sconto

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro CompactFlash Scheda di Memoria 64 GB, 160 MB/s In offerta a € 59,99 – sconto 29%

– fino al 7/15/19



SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170/90 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a € 34,99 – sconto 35%

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 256 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a € 69,99 – sconto 39%

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 400 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-3, U3, V30 – In offerta a € 89,99 – sconto 52%

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 64 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170/90 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a € 22,99 – sconto 32%

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

Sandisk Extreme Pro Scheda di Memoria SDXC da 128 Gb, Velocità di Lettura Fino a 170 MB/S, Classe 10, U3, V30 In offerta a € 34,99 – sconto 38%

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

Sandisk Extreme Pro Scheda di Memoria Sdxc da 256 Gb, Velocità di Lettura Fino a 170 MB/S, Classe 10, U3, V30 In offerta a € 79,99 – sconto 30%

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

Sandisk Extreme Pro Scheda di Memoria Sdxc da 64 Gb, Velocità di Lettura Fino a 170 MB/S, Classe 10, U3, V30 In offerta a € 23,49 – sconto

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO UHS-II 64 GB, Scheda di Memoria SDXC Classe 10, U3, velocità di lettura fino a 300 MB/s In offerta a € 89,99 – sconto

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro USB 3.1 128 GB, Unità Flash a Stato Solido USB 3.1, velocità di lettura fino a 420 MB/s, Nera In offerta a € 49,99 – sconto

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

Sandisk Extreme Scheda di Memoria Microsdxc da 128 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, Fino a 160 / 90 MB/Sec, Classe 10, Uhs-I, U3, V30 In offerta a € 29,99 – sconto 36%

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Scheda di Memoria microSDXC da 256 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 160 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a € 59,99 – sconto

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Scheda di Memoria microSDXC da 400 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 160 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a € 79,99 – sconto 61%

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Scheda di Memoria microSDXC da 64 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 160 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 – In offerta a € 19,99 – sconto 31%

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

Sandisk iXpand USB 3.0 Unità Flash da Backup da 128 GB per iPhone e iPad In offerta a € 44,99 – sconto

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

Sandisk iXpand USB 3.0 Unità Flash da Backup da 256 GB per iPhone e iPad In offerta a € 79,99 – sconto

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

Sandisk iXpand USB 3.0 Unità Flash da Backup da 32 GB per iPhone e iPad In offerta a € 27,99 – sconto

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

Sandisk iXpand USB 3.0 Unità Flash da Backup da 64 GB per iPhone e iPad In offerta a € 35,99 – sconto

– fino a 7/15/19

Click qui per approfondire

SanDisk SDCFXSB-032G-FFP Extreme CompactFlash Scheda di Memoria 32GB UDMA-7 120MB/S [Imballaggio Apertura Facile di Amazon] In offerta a € 28,99 – sconto

– fino a 7/15/19

Click qui per approfondire

SanDisk SDCFXSB-064G-FFP Extreme CompactFlash Scheda di Memoria 64GB UDMA-7 120MB/S [Imballaggio Apertura Facile di Amazon] In offerta a € 39,99 – sconto

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Chiavetta USB 3.0 da 256 GB, fino a 100 MB/s In offerta a € 39,99 – sconto

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Dual Unità Flash Tipo C da 128 GB, USB 3.1 In offerta a € 32,79 – sconto

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

Sandisk Ultra Dual USB Drive Type-C 256 GB, USB 3.1 Type C, Nero/Argento In offerta a € 54,99 – sconto

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

Sandisk Ultra Dual USB Drive Type-C 64 GB, USB 3.1 Type C, Nero/Argento In offerta a € 19,99 – sconto

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 128 GB con Velocità fino a 130 MB/sec In offerta a € 27,99 – sconto

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 256 GB con Velocità fino a 130 MB/sec In offerta a € 42,99 – sconto

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

Sandisk Ultra Flair 256 GB, Chiavetta USB 3.0, Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Nero In offerta a € 49,99 – sconto

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC da 128 GB, con A1 App Performance, Velocità fino a 100 MB/sec, Classe 10, U1, FFP In offerta a € 24,99 – sconto

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC da 200 GB e Adattatore, con A1 App Performance, Velocità fino a 100 MB/sec, Classe 10, U1 In offerta a € 29,99 – sconto

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC da 200 GB, con A1 App Performance, Velocità fino a 100 MB/sec, Classe 10, U1, FFP In offerta a € 34,99 – sconto

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC da 256 GB e Adattatore, con A1 App Performance, Velocità fino a 100 MB/sec, Classe 10, U1 In offerta a € 39,99 – sconto

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC da 256GB, con A1 App Performance, Velocità fino a 100 MB/sec, Classe 10, U1, FFP In offerta a € 47,99 – sconto

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC da 400 GB e Adattatore, con A1 App Performance, Velocità fino a 100 MB/sec, Classe 10, U1 In offerta a € 59,99 – sconto

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Scheda di Memoria SDXC FFP, Velocità fino a 80 MB/sec, 64 GB, Classe 10 In offerta a € 16,99 – sconto

– fino al 7/15/19

Click qui per approfondire

Per tutte offerte del Prime Day vai su queste pagine: