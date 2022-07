Prime Day: le soundbar per tutti a prezzi scontati da Bose, LG, Samsung, Philips

L’audio del vostro televisore piatto non vi soddisfa per volume, per presenza, per qualità di riproduzione soprattutto della gamma bassa? E’ un fenomeno normale vista la ridotta cassa armonica e la qualità relativa degli speaker a bordo dei modelli più economici e di dimensioni ridotte.

Ma siete fortunati visto che in tantissimi casi è possibile aggiungere uno speaker esterno in grado di completare la riproduzione su tutte le frequenze senza occupare spazio prezioso. Le soundbar servono proprio a questo e il Prime Day vi aiuta ad acquistare modelli di base e di medio prezzo con un vantaggioso sconto difficilmente ottenibile in questa stagione.

Ad avvantaggiarsene sono i sistemi dei marchi più noti nella commercializzazione dei TV e dei proiettori e l’abbinamento tra apparecchi dello stesso brand aiuta ad automatizzare il collegamento ed ad utilizzare uno stesso telecomando ma anche Bose che non produce TV viene incontro alle esigenze degli utenti con gli automatismi di HDMI-CEC e il collegamento al telecomando.

Ecco qui le soundbar in offerta nei due giorni di Prime Day.

Bose Solo 5 TV Sistema Audio, Nero In offerta a 166,99 € – invece di 279,95 €

sconto 40% – fino a 13 lug 22

Bose Soundbar 700, Bluetooth, Wi-Fi, Bianco, con Alexa integrata In offerta a 599,00 € – invece di 899,95 €

sconto 33% – fino a 13 lug 22

Hisense HS214 Soundbar 2.1, 80W, Subwoofer Integrato, Bluetooth, HDMI, USB, Ingresso Audio Ottico, Appendibile a Parete In offerta a 59,00 € – invece di 149,00 €

sconto 60% – fino a 13 lug 22

LG SL5Y Soundbar TV Bluetooth 400W 2.1 Canali con Subwoofer Wireless, Tecnologia DTS Virtual:X, Dolby Digital, High Resolution Audio, AI Sound Pro, Ingresso Ottico, USB, HDMI, Nero In offerta a 149,99 € – invece di 249,00 €

sconto 40% – fino a 13 lug 22

LG SPD7Y Soundbar TV 380W 3.1.2 Canali Meridian con Subwoofer Wireless, Bluetooth, Tecnologia DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Audio Alta Risoluzione, AI Sound Pro, Ingresso Ottico, USB – Nero In offerta a 229,99 € – invece di 499,00 €

sconto 54% – fino a 13 lug 22

LG SPD75YA Soundbar TV 400W 3.1.2 Canali Audio Meridian con Subwoofer Wireless, Bluetooth, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Audio Alta Risoluzione, AI Sound Pro, Ingresso Ottico, USB, HDMI in/out In offerta a 269,99 € – invece di 347,00 €

sconto 22% – fino a 13 lug 22

LG QP5 Soundbar TV 320W 3.1.2 Canali con Subwoofer Wireless, Bluetooth, Tecnologia DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, AI Sound Pro, Ingresso Ottico, USB, HDMI in/out In offerta a 269,99 € – invece di 699,00 €

sconto 61% – fino a 13 lug 22

LG QP5W Soundbar TV 320 W 3.1.2 Canali con Subwoofer Wireless, Bluetooth, Tecnologia DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, AI Sound Pro, Ingresso Ottico, USB, HDMI in/out In offerta a 269,99 € – invece di 349,00 €

sconto 23% – fino a 13 lug 22

Panasonic SC-HTB01 Pc Gaming Speaker, Subwoofer Integrato SOUNDSLAYER, 80W, Surround 2.1 ch, Dolby Atmos, DTS:X, 4K HDR Pass Through, 3 Modalità Audio di Gioco, Nero In offerta a 199,00 € – invece di 299,99 €

sconto 34% – fino a 13 lug 22

Panasonic SC-HTB250EGK Soundbar Bluetooth, Nero In offerta a 125,99 € – invece di 179,99 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Philips TAB8805/10 Altoparlante Soundbar con Subwoofer Wireless (Bluetooth, 3.1 Canali, 400 W, Cinematic Dolby Atmos, HDMI eARC, Compatibile con DTS Play-Fi e Assistenti Vocali) , Nero In offerta a 289,99 € – invece di 529,99 €

sconto 45% – fino a 13 lug 22

Samsung Soundbar HW-A430/ZF da 270W, 2.1 Canali, Nero In offerta a 79,00 € – invece di 169,00 €

sconto 53% – fino a 13 lug 22

Samsung Soundbar HW-B530/ZF con Subwoofer, 2.1 Canali 360W 2022, Bassi Profondi, Effetto Surround, Suone Ottimizzato, Unico Telecomando In offerta a 199,00 € – invece di 279,00 €

sconto 29% – fino a 13 lug 22

Samsung Sound Tower MX-T70/ZF da 1500 W, 2.0 Canali, Nero In offerta a 249,00 € – invece di 499,00 €

sconto 50% – fino a 13 lug 22

Sharp Soundbar HT-SB140, 150 W, 2.0, HDMI ARC-CEC, Audio Ottico, Telecomando, Ingresso AUX, 95 cm, Nero Satinato In offerta a 69,90 € – invece di 119,99 €

sconto 42% – fino a 13 lug 22

SHARP HT-SB147 2.0 Slim Sound Bar (150 Watt) con display LED e audio stereo (USB, HDMI, Bluetooth) [modello 2020] In offerta a 69,99 € – invece di 89,00 €

sconto 21% – fino a 13 lug 22

Sony HT-SF150 Soundbar 2.0 Canali, USB, Bluetooth, 120 W, Nero In offerta a 79,00 € – invece di 150,00 €

sconto 47% – fino a 13 lug 22

Sharp HT-SBW182, Soundbar con subwoofer wireless, 160 W e streaming di musica wireless Bluetooth In offerta a 89,90 € – invece di 159,00 €

sconto 43% – fino a 13 lug 22

