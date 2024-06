KOSPET, più spendi meno paghi su tutti gli smartwatch

Pubblicità

KOSPET è uno dei brand che viene alla mente quando si ricerca uno smartwatch che costi poco, ma che al contempo sappia regalare davvero tante funzionalità e qualità. Il brand propone da sempre tantissime tipologie di orologi tra cui scegliere e mai come questa volta vuole che ne acquistiate anche più di uno. Ecco l’offerta che vi fa risparmiare a seconda di quanto spendente.

Anzitutto, il sito al momento propone un coupon del 15% quando si sceglie di acquistare due smartphone. Si tratta certamente di un’ottima offerta nel caso in cui vogliate fare un regalo, o semplicemente acquistare diverse tipologie.

Inoltre, al momento, e per i prossimi 17 giorni, sarà possibile ottenere un coupon di 5 dollari con una spesa minima di 60 dollari, 10 dollari con una spesa minima di 90 dollari e 15 dollari con una spesa minima di 135 dollari.

Come già detto, il produttore offre davvero diverse tipologie di orologi. Da quelli circolari e sportivi, come il T3 Ultra, all’M3 Ultra che ha invece una forma allungata.

I modelli “Ultra” includono un sistema avanzato di posizionamento dual-frequency L1+L5 e ricezione di 6 segnali satellitari (GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC) per una geolocalizzazione rapida e precisa in qualsiasi ambiente, con funzioni outdoor come barometro, altitudine e bussola.

Altra differenza tra i due riguarda la forma. L’M3 Ultra, propone un display AMOLED rettangolare, mentre i modelli T3 e T3 Ultra sfoggiano uno schermo circolare.

Se si vuole spendere meno ci sono anche i modelli M2 ed M1, entrambi con forme squadrate, che propongono tanta robustezza, grazie al grado di certificazione militare MIL-STD ed entrambi con certificazione 5ATM e IP69K. Tra i due, il modelllo M2 offre anche la funzione di chiamata bluetooth.

Tutti i modelli sopra elencati, ma anche gli altri smartwatch venduti dalla società, rientrano nella promo in corso e al momento dell’acquisto daranno diritto ad ottenere lo sconto di 5, 10 o 15 dollari a seconda della spesa totale nel carrello.

La promo termina il 25 giugno prossimo. Per approfittarne è sufficiente partire da questo indirizzo.