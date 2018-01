OfferteApp iPad, le app scontate e gratuite del 3 gennaio

Nuovo titolo della serie Deus Ex. Un Action Rpg con grafica 3D e trama avvincente. Deus Ex: The Fall è l’inizio di una nuova avventura per la serie Deus Ex. Il gioco è ambientato nel 2027 – un’età dell’oro per la scienza, la tecnica, e il potenziamento degli esseri umani. Ben Saxon, un ex mercenario potenziato al servizio delle forze speciali britanniche, cerca disperatamente di scoprire la verità su un complotto internazionale che sta mettendo a repentaglio la sua stessa vita.