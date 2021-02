Offertissima: iPad 8ª gen. ricondizionato a solo 271 euro

Una offerta imperdibile: un iPad di 8ª generazione ricondizionato ma in ottime condizioni e garantito da Amazon a 271 euro. È questo l’effetto della promozione in azione da questa mattina sul negozio dei prodotti, appunto, Warehouse di Amazon.

Il prodotto in super sconto è un 32 GB di ultima generazione, ottimo per giocare, navigare in Internet o per vedere film o leggere notizie. Si tratta del’iPad 8, recensito da Macitynet qui, lo ricordiamo è il più accessibile degli iPad. Nella nuova versione non cambia il design ma migliora dentro grazie al processore A12 Bionic – con CPU a 6 core e GPU a 4 core – accompagnato dal Neural Engine di seconda generazione, promettendo un aumento della velocità fino al 40% e potenza raddoppiata per quanto riguarda la gestione della grafica, quindi in special modo sia coi i videogiochi che con il montaggio video e il fotoritocco. Secondo Apple è «Due volte più veloce dei notebook Windows, tre dei tablet Android e sei volte più veloce dei Chromebook di Google».

Le caratteristiche di base sono quelle che conoscete

display Retina da 10.2 pollici

Chip A12 Bionic con Motore Neurale

Supporto per Apple Pencil (1a generazione) e Smart Keyboard

Fotocamera posteriore da 8 MP, videocamera anteriore FaceTime HD da 1,2 MP

Altoparlanti stereo

Come abbiamo accennato l’iPad è un prodotto Warehouse. Di che si tratta l’abito spiegato questa mattina quando abbiamo dato conto dell’avvio della Ricondizionati Amazon scontati del 20%, molti i prodotti Apple su alcuni prodotti di questa speciale categoria. Chi se lo aggiudica fa un affare. Non solo il prezzo è “top”, ma sull’Apple Store tutti i modelli nuovi sono in ordine ma con consegna molto in là nel tempo est Amazon sono spesso non disponibili.

