LG Electronics non produrrà più smartphone in Corea del Sud

LG Electronics ha intenzione di non produrre più smartphone in Corea del Sud, trasferendo la produzione di un intero settore nel quale è da mesi in perdita, al Vietnam.

A riferirlo è Reuters, citando a sua volta Yonhap News Agency, un’agenzia di stampa sudcoreana. Il settore mobile di LG è da sette trimestri in rosso; l’azienda deve affrontare anche competitor nel mercato globale delle TV, con prezzi che probabilmente hanno pesato sugli utili del primo trimestre.

LG produce in Corea del Sud, Cina, Vietnam, Brasile e India; lo stabilimento della Corea del Sud finora si è occupato solo dei modelli di fascia alta che rappresentano tra il 10% e il 20% degli smartphone prodotti in totale dall’azienda.

A febbraio di quest’anno, in concomitanza del Mobile World Congress 2019, l’azienda ha presentato i nuovi flagship della serie V e della serie G, e tre nuovi smartphone accessibili: LG Q60, LG K50 e LG K40.

LG V50ThinQ 5G è il primo dispositivo 5G di LG è dotato della piattaforma Qualcomm Snapdragon 855 con modem Snapdragon X50 5G. Vanta display OLED da 6,4 pollici con risoluzione QHD+ e l’accessorio opzionale Dual Screen: si apre come una cover ma mette a disposizione degli utenti un secondo display OLED da 6,2 pollici, raddoppiando così l’esperienza di visione, gioco e multitasking. I due display possono essere usati indipendentemente, consentendo scenari di utilizzo interessanti. Ad esempio, gli utenti possono guardare un film sul primo display mentre cercano informazioni sul cast sul secondo.