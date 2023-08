Il touch di OnePlus Ace 2 Pro si potrà sfruttare anche con le mani bagnate

OnePlus prepara il lancio imminente di OnePlus Ace 2 Pro (presentazione prevista il 16 agosto) e un filmato mostra quella che è presentata come una “innovativa tecnologia” denominata RainWater per il display e che permetterà di sfruttare il touch screen anche con le mani bagnate.

Un filmato mostra un confronto tra OnePlus Ace 2 Pro e iPhone 14 Pro, evidenziando come quest’ultimo non sia utilizzabile con la pioggia. Il nuovo dispositivo dell’azienda cinese è utilizzabile anche con le mani bagnate, senza bisogno di asciugarle per interagire con le funzionalità touch del telefono.

OneTouch ha evidentemente trovato un modo per superare l’inconveniente dell’impossibilità di usare i telefoni con le mani bagnate, migliorando l’esperienza di utilizzo degli smartphone nei giorni di pioggia, offrendo la soluzione ad un problema che capita quotidianamente ma è certamente utile.

Oltre all’utilità in giorni di pioggia, il “Rain Water Touch” dovrebbe migliorare la precisione del tocco in altre situazioni: ad esempio quando ci troviamo in ambienti molto umidi (elemento che influisce sulla risposta tattile), come ad esempio nel bagno dopo aver fatto la doccia o saune, permettendo di rispondere al telefono e/o ai messaggi indipendentemente dalle condizioni di umidità. La funzionalità è possibile per la presenza di un chip su misura per il display che permette di distinguere il tocco delle dita da altri segnali “disturbanti” quali le gocce d’acqua e la pioggia.

OnePlus Ace 2 Pro è previsto con processore Snapdragon 8 Gen 2, 24GB di memoria RAM, storage fino a 1TB, Pannello OLED Q9+ e frequenza di 120Hz, funzione di ricarica rapida da 150 W. I prezzi non sono ancora noti ma basterà aspettare qualche giorno…