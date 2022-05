OnePlus svela Nord 2T5G, CE 2 Lite5G e gli auricolari Buds

OnePlus offre una anticipazione delle novità in arrivo nella prossima presentazione del costruttore in programma per il 19 maggio: si tratta di due smartphone, OnePlus Nord 2T5G e OnePlus Nord CE 2 Lite5G, oltre al primo prodotto audio della serie Nord, gli auricolari OnePlus Nord Buds.

Trattandosi di una anticipazione, OnePlus pubblica esclusivamente i nomi dei prossimi terminali accompagnandoli con una descrizione sintetica, senza fornire tutti i dettagli tecnici e le novità che saranno invece illustrate nel corso della presentazione ufficiale del 19 maggio. OnePlus Nord 2T5G offre una versione aggiornata del precedente OnePlus Nord 2 5G. Tra le migliorie, il terminale accoglie la ricarica SuperVOOC 80W, la stessa in forza al OnePlus 10 Pro 5G.

Al fianco del nuovo prodotto l’azienda annuncia anche OnePlus Nord CE 2 Lite5G, con ricarica rapida e batteria di grandi dimensioni, combinati con un’esperienza di utilizzo fluida e veloce. L’obiettivo, spiega la società, è rendere accessibile a un pubblico più ampio l’esperienza OnePlus.

Infine, l’azienda si prepara a lanciare il primo prodotto audio della linea Nord, gli auricolari OnePlus Nord Buds, che offrono l’esperienza audio tipica di OnePlus al prezzo accessibile della serie Nord. La presentazione ufficiale di questi prodotti è attesa per il prossimo 19 maggio, alle ore 16:00. Torneremo in argomento quando i prodotti saranno finalmente svelati.

Nei prossimi giorni, comunque, la società condividerà ulteriori informazioni sui prodotti attraverso i canali social e i forum della Community OnePlus. Per celebrare il lancio, il brand ha anche programmato un evento speciale: The Speed Games, che sarà trasmesso in livestreaming sull’account Youtube di OnePlus.

Alla fine di marzo il costruttore ha presentato OnePlus 10 Pro 5G, il terminale top di gamma che sfida i big del settore con fotocamera Hasselblad e specifiche top in ogni comparto. Per tutte le notizie che riguardano il marchio OnePlus il collegamento da seguire è direttamente questo.