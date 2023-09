Onyx Boox Palma mette in tasca schermo e-ink effetto carta

Immaginate di poter usare uno schermo come quello degli e-reader per leggere libri digitali utilizzabile però anche per chat, email e navigazione web come fosse uno smartphone: il nuovo Onyx Boox Palma è ciò che più si avvicina a questo concetto perché, a parte l’assenza di un alloggiamento per schede SIM, mette a disposizione tutte le altre comodità a cui i telefoni dei giorni nostri ci hanno abituati.

A connetterlo alla rete ci pensa il modulo Wi-Fi, in modo da poter usare così il proprio telefono come hotspot per fornirgli l’accesso a Internet. A quel punto Android (versione 11) e il Play Store di Google integrato permettono di scaricare tutte le app che usiamo quotidianamente sui nostri telefoni, da Whatsapp a Gmail e via dicendo, ma col vantaggio di uno schermo che non consuma praticamente niente ed è più che leggibile alla luce del Sole, oltre che molto gentile con la vista perché a conti fatti simula l’effetto dell’inchiostro su carta.

Onyx in questo senso vanta una esperienza pluriennale con una serie di dispositivi, per lo più grandi quanto tablet (uno dei tanti lo abbiamo recensito di recente), tutti con lo stesso schermo E-Ink che troviamo nel nuovo Palma. Ovvero tecnologia touchscreen E-Ink Carta 1200 con risoluzione 300 PPI, ma con le dimensioni di uno smartphone (6,13 pollici di diagonale), quindi altamente maneggevole e utilizzabile con una sola mano.

Per la lettura notturna ci sono luci frontali dual-tone, mentre a garantire fluidità nei compiti più comuni – tra cui lettura, navigazione e utilizzo delle app – ci sono la tecnologia BOOX Super Refresh alimentata da un processore Qualcomm a otto core.

E poi 6 GB di memoria RAM, 128 GB di capacità di archiviazione (espandibile con schedine microSD) e il supporto a 24 tra i formati più popolari tra cui Epub, Mobi, TXT e CBR, così da poter leggere comodamente libri, documenti e fumetti archiviabili in locale oppure accessibili dai servizi cloud integrati (Google Drive, Dropbox e OneDrive).

E poi c’è la fotocamera da 16 MP con flash LED per convertire i documenti in testo digitale in un click, così da poter fare tutto da questo dispositivo lasciando lo smartphone in tasca. Che poi l’obiettivo principale di Onyx BOOX Palma è proprio questo: disconnettersi dalla rete per concentrarsi sull’essenziale attraverso un mezzo, lo schermo e-ink, che ci avvicina quanto più possibile all’esperienza cartacea dei buoni vecchi libri cartacei.

Onyx BOOX Palma, disponibilità e prezzo

Onyx BOOX Palma si preordina sul sito ufficiale a 299 €: nel prezzo è compresa la custodia magnetica. E in futuro, chissà: chi non ne vorrebbe uno con slot SIM (fisica o virtuale, va bene tutto) per provare ad abbandonare per sempre lo smartphone?