Le migliori app per sfruttare i widget interattivi di iOS 17

Con iOS 17 (qui tutto quello che c’è da sapere) i widget diventano interattivi e quindi ancora più potenti e utili, perché adesso iPhone permette di usarli direttamente dalla schermata di blocco, da quella Home principale e persino dall’interfaccia di Standby senza dover richiamare le corrispettive applicazioni.

In questo articolo trovate alcune delle app che già oggi, a poche ore dal rilascio pubblico del nuovo sistema operativo, supportano questa novità, sia su iOS 17 che su iPadOS 17 e anche su macOS Sonoma, non appena quest’ultimo sarà rilasciato al pubblico.

Spark Mail

Chi lavora molto con le email apprezzerà senz’altro la possibilità di eliminare, contrassegnare le email oppure archiviarle direttamente dal widget di questa app, nonché leggerle ben separate per categoria (Persone, Priorità, Newsletter, Notifiche e così via.

Da iPad è persino possibile trascinarci dentro collegamenti e allegati da altre app per creare eventi nel calendario. È gratis e si scarica da App Store in versione universale per iPhone, iPad e Apple Watch.

Launcher

Con questa app si possono annidare diverse azioni in una cartella in modo da accedervi poi in un click senza andare a dover cercare l’app che ne fa uso. Per esempio vi si può posizionare una scorciatoia per contattare un amico o per controllare la musica. È gratis e si scarica da App Store in versione universale per iPhone, iPad e Apple Watch.

WidgetSmith

Questa app è un vero e proprio factotum, specie adesso che c’è la possibilità di accedere a tutte le informazioni senza aprire le app. Così, si possono sfogliare le fotografie, gli album musicali, le previsioni meteo, gli eventi in calendario e tanto altro ancora direttamente dal widget.

È gratis e si scarica da App Store in versione universale per iPhone e iPad.

Calendar 5

Anche di questa abbiamo parlato altre volte in passato tra le nostre pagine come valida alternativa all’app Calendario di Apple. Con iOS 17 non solo il widget è completamente accessibile senza avviare l’app, ma c’è persino il supporto alla modalità Standby. È gratis e si scarica da App Store in versione universale per iPhone, iPad e Apple Watch.

Home Widget

Per gli appassionati di domotica, questa app adesso con iOS 17 vi fa controllare i vari dispositivi Smart connessi in tutta casa direttamente dal widget. È gratis e si scarica da App Store in versione universale per iPhone e iPad.

Things 3

Ecco un’altra famosa app già compatibile con i widget interattivi di iOS 17: tra le più apprezzate quando si tratta di pianificare la propria giornata (di lavoro e non), ora si può controllare praticamente tutto dal widget con estrema facilità. È gratis e si scarica da App Store in versione universale per iPhone e Apple Watch.

TripIt

Con questa app invece pianificate i viaggi, e adesso con iOS 17 potete scorrere l’intero itinerario dalla schermata di blocco o da quella principale direttamente dal widget. È gratis e si scarica da App Store in versione universale per iPhone, iPad, Apple Watch e iMessage.

