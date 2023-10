Opera porta nuovi strumenti AI nel browser Aria

L’interazione con l’intelligenza artificiale sembra sia destinata a diventare una delle capacità più richieste sul lavoro: Opera permette a tutti di fare pratica introducendo nuove funzioni AI nel suo browser Aria che permettono agli utenti di ottenere risultati in modo ancora più facile e veloce. Le novità AI principali riguardano le ricerche e la creazione di contenuti.

Perfezionare i risultati AI senza fornire contesto

Il nuovo strumento Refiner (perfezionamento) in Aria ha due funzionalità principali: Reuse (Riutilizza) e Rephrase (Rifrasa). Per perfezionare le risposte che gli utenti riceverebbero da un tradizionale chatbot AI, spesso è necessario ridigitare l’intero contesto di ogni query.

In Opera Aria la nuova funzione Reuse permette di selezionare le parti delle risposte AI precedenti che si desidera riutilizzare e cliccare “Reuse” per aggiungerle al campo di input in Aria. Una volta raccolti tutti gli elementi di cui l’utente ha bisogno, è possibile digitare un nuovo prompt che utilizzerà gli elementi selezionati per generare una nuova risposta.

Un esempio: supponiamo che un utente stia utilizzando Aria per raccogliere idee per una vacanza nel Regno del Bhutan. Ora sarà possibile selezionare un paio di proposte interessanti tra le risposte fornite da Aria e chiedere di combinarle per creare un programma di viaggio per due.

Chiedere all’AI di riformulare una parte specifica della sua risposta

Se l’utente è soddisfatto di un post per il blog generato da AI ma vuole cambiare piccoli aspetti, con la maggior parte dei modelli AI occorre rigenerare tutto con una nuova richiesta e prompt

Invece Aria permette di riformulare un frammento selezionato del suo output: sarà sufficiente selezionare la parte che si desidera modificare e fare clic su Rephrase. La nuova risposta manterrà la maggior parte dei precedenti feedback e rielaborerà solo l’elemento scelto.

Se l’utente desidera tornare su una parte delle risposte di Aria in un secondo momento, è possibile evidenziare gli elementi che servono con lo strumento Highlighter, proprio come si farebbe con un evidenziatore in un libro o in un blocco note.

Aria Compose è l’AI che scrive per te

Aria Compose sfrutta l’AI per generare testi per email, presentazioni, discorsi, post sul blog personale e altro ancora. Usare Aria Compose è facile e rapido:

Selezionare il tipo di contenuto che si desidera scrivere dalla sezione Task

Fornire un argomento e poco più contesto nel campo Description

Scegliere la lunghezza e il tono: formale, informale, neutro, accademico, professionale o divertente

Addestra Aria a scrivere nel tuo stile

È possibile personalizzare Aria con la funzione My Style che permette di addestrare l’intelligenza artificiale del browser a scrivere con lo stesso stile dell’utente che la utilizza.

Per fare in modo che Aria scriva con lo stile unico dell’utente è necessario fornire alcuni esempi di scrittura da cui possa imparare. Basta cliccare sull’icona della penna magica accanto al campo di input AI, quindi andare su Define my style (Definisci il mio stile). Verrà quindi chiesto di fornire esempi di scrittura in un tono formale, neutro e informale.

Ricordiamo che le funzioni AI di Aria sono basate sugli stessi modelli GPT creati da OpenAI. Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.