Oppo Watch dal 20 luglio in Europa, l’Apple Watch (o quasi) a 249 euro

OPPO Watch è già ufficiale da tempo, ma la speranze di una release europea erano quasi svenite. A sorpresa, l’anti Apple Watch arriverà in Europa già domani 20 luglio, al prezzo di 249 euro.

La notizia parla di una release in Germania, ma la presenza sul listino di Amazon.it lascia presagire la speranza che da domani possa essere disponibile anche in Italia. Il terminale vanta un display AMOLED curvo da ben 1,6 pollici con una risoluzione di 360 x 320 pixel e vetro protetto da Gorilla Glass 3 per la versione da 41 mm, l’unico presentato finora. Il chipset in dotazione è un Qualcomm Snapdragon 3100, accompagnato dal coprocessore Apollo 3. Per quanto riguarda la memoria, l’indossabile si presenta con 8 GB di spazio di archiviazione e 1 GB di RAM.

La batteria da 300 mAh supporta la ricarica Flash VOOC tramite pin magnetico e consente un uso intensivo dello smartwatch per 24 ore o 14 giorni in modalità risparmio energia. Altre caratteristiche includono resistenza all’acqua fino a 5 ATM, Bluetooth 4.2 BLE, Wi-Fi Single Band, NFC con supporto Google Pay e compatibilità anche con Google Assistant. Non manca, naturalmente, il GPS. Sul lato software c’è il sistema operativo ColorOS Watch basato su Wear OS di Google, che può anche offrire varie funzionalità come il monitoraggio del sonno e dell’attività cardiaca, potendo tenere traccia anche di diverse modalità sportive.

Si prevede che OPPO Watch arriverà sul mercato tedesco a partire da domani, ma siamo certi che presto, se non in contemporanea, sarà disponibile anche sul catalogo Amazon Italia, dove in queste ore è già apparso.

OPPO Watch, ricorderete, era stato annunciato agli inizi di marzo 2020 durante un apposito evento in Cina. L’azienda ha propagandato il suo design come esclusivo, anche se non si direbbe per via della somiglianza con Apple Watch, promettendo anche una vasta gamma di cinturini in gomma o pelle. OPPO Watch è già in vendita in Cina dalla fine di marzo.

