Da Orico Technology l’astuccio per SSD compatibile MagSafe

Pubblicità

Orico propone un astuccio compatibile MagSafe per unità SSD tipo M.2 2230, un compatto chassis in metallo che permette di sfruttare velocità unità SSD fino a 4TB e supporta l’interfaccia USB 3.2 GEN2 Type-C da 10 Gbit. L’unità è facile da usare (basta installare un SSD tipo M2 2230 all’interno), non richiede driver e non solo è compatibile con Mac e PC, ma anche con l’attacco magnetico MagSafe di iPhone.

L’unità SSD creata con questo astuccio risulta quindi utilizzabile anche per la riproduzione o registrazione video ProRes fino a 4K a 120 fps direttamente collegato con iPhone 15 Pro e 16 Pro. Grazie a questa soluzione non è più necessario attendere trasferimenti separati o preoccuparsi che la memoria del telefono si esaurisca.

Le dimensioni sono 83 x 60 x 11,9 mm, il peso è di 91 grammi; sono supportate unità da 256GB, 512GB, 1TB e oltre. L’interfaccia Type-C è da 10Gbps e il cavo è lungo 0,13M. I sistemi operativi supportati sono: Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS (iPhone 15 e seguenti).

È possibile sostituire l’unità (ovviamente NON a caldo, ma quando la custodia è scollegata dal dispositivo host) e disattivarla (espulsione) alla stregua di come si fa con le tradizionali chiavette e con i dischi esterni.

La custodia (telaio in alluminio) è indicata come resistente ma leggera, in grado di proteggere il contenuto da danni. La velocità di trasferimento arriva fino a 1014 MB/s in lettura e fino a 967,8 MB/s in scrittura. L’involucro è antigraffio, antiurto e comodo per l’uso in movimento (è presente anche un laccetto per semplificare il trasporto). La garanzia è di 3 anni.

Questo astuccio nel momento in cui scriviamo su Amazon è offerto a 20,51€ ed è possibile risparmiare ancora di più acquistando due o tre unità.